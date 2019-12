Uri: Dätwyler verkauft Geschäftsfeld



Der Urner Konzern will sich auf den Gummi-Dichtungs-Bereich fokussieren, «Technical Components» sollen abgestossen werden. Urner Arbeitsplätze sind vom Verkauf nicht betroffen. Florian Arnold 23.12.2019, 20.50 Uhr

(zf/awp/sda) Der Zentralschweizer Konzern Dätwyler wird verkleinert. Künftig will sich die Gruppe nur noch auf das wachstums- und margenstarke Geschäft mit Gummidichtungen (Sealing) konzentrieren, wie gestern Abend mitgeteilt wurde. Zu diesem Geschäftsfeld gehört auch der Standort in Schattdorf, Uri. Die Unternehmen Distrelec und Nedis, die mit elektronischen Komponenten handeln, werden an die deutsche Investmentgruppe Aurelius verkauft. Dätwyler entsteht ein Verlust von 670 Millionen Franken, dieser sei jedoch nicht liquiditätswirksam.