Uri Das Bargeld im Urner ÖV bleibt – vorerst Barzahlungen sind im öffentlichen Verkehr schweizweit auf dem Rückzug. Digitale Lösungen drängen auf den Markt. Auch bei der Auto AG Uri könnte der Münzschlitz eines Tages auf den Prüfstand kommen. Christian Tschümperlin 05.05.2021, 17.31 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jeder kennt die Situation: Kurz bevor man den Bus nimmt, rasch Münzen oder Noten aus dem Portemonnaie grübeln und sie am Billett-Automaten einwerfen. In der Hoffnung, man werde den Anschluss noch kriegen. Aber könnten solche Szenen bald der Vergangenheit angehören?

Billett-Automat bei der Bushaltestelle Telldenkmal in Altdorf. Kann man bald nicht mehr mit Bargeld bezahlen? Bild: Florian Arnold (Altdorf, 5. Mai 201)

Am Montag der vergangenen Woche sorgte eine Meldung der Berner Bahngesellschaft BLS für Schlagzeilen: Das Verkehrsunternehmen prüft, an Billett-Automaten und im Verkehrsbetrieb künftig ausschliesslich das bargeldlose Bezahlen anzubieten. Mögliche Kandidaten für die Transaktion sind Debit- und Kreditkarten, aber auch mobile Zahlungsmöglichkeiten wie Twint, Apple Pay oder Googleplay (unsere Zeitung berichtete).

In Uri ticken die Uhren anders

Etwas über zwei ÖV-Stunden von der Bundeshauptstadt entfernt steht der einzige Billettautomat der Auto AG Uri (AAGU), der nicht an einem Bahnhof positioniert ist. Dass der Automat so einsam in der Urner ÖV-Landschaft steht, hat historische Gründe. Die Auto AG Uri übernahm diesen mit der Konzessionsübernahme des Tellbusses Ende Dezember 2018 von der SBB. Das Bezahlen mit Münzen und Noten ist hier nach wie vor möglich. Doch könnte das Bargeldaus am Automaten oder direkt im Bus beim Fahrpersonal bald auch im Kanton Uri drohen?

Miriam Würsch von der Auto AG Uri gibt Entwarnung: «Wir haben soeben ein neues Kassensystem für den Verkauf im Bus installiert. Das Bargeld im Urner ÖV ist also mindestens für die nächsten fünf Jahre gesichert.» Doch sie sagt: «Der Trend spricht für die Digitalisierung.»

Auch am Gotthard hält die Digitalisierung Einzug

So kann man bei der AAGU seit Dezember 2020 neu mit Debit- und Kreditkarten wie auch mit Twint bezahlen. Digital wird auch die Mobile- Ticketing-App Fairtiq seit Herbst 2018 angeboten. Die smarte Handy-Applikation erlaubt es dem Nutzerinnen und Nutzern, mit nur einer Wisch-Bewegung beim Einstieg die gewünschte Strecke zu fahren. Fairtiq errechnet den besten Preis, ungeachtet ob Bahn, Bus oder Schiff, ohne erforderlichen Tarifkenntnisse. Digital und bar gehen bei der Auto AG Uri Hand in Hand.

Würsch betont, dass digitales Bezahlen nicht nur für die Fahrgäste, sondern auch für die AAGU mit vielen Vorteilen verbunden ist: «Der Verkehr mit all den neuen Mobilitätsformen wird immer komplexer.» Gemeint sind beispielsweise die E-Bikes. «Zudem müssen die Busfahrerinnen und Busfahrer stets darauf achten, den Fahrplan einzuhalten.» Da könne man mit digitalem Bezahlen wertvolle Zeit gewinnen. «Das Fahrpersonal wird so entlastet.» Als mögliche Nachteile sieht sie, dass der Kundenkontakt reduziert und nicht digitale Personen ausgegrenzt werden. Wie viel Zeit bleibt dem Bargeld also noch?

Der Unterhalt der Kassensysteme ist für die AAGU aufwendig. Würsch sagt deshalb:

«Sollte das Barzahlen eines Tages nur noch von einer sehr kleinen Gruppe beansprucht werden, zwingt sich die Antwort vom Kosten-Nutzen-Gedanken her natürlich auf.»

Die Zukunft des Bargeldes im Urner ÖV hängt – wie übrigens auch der Fahrplan aufgrund der Frequenzen – also stark vom Kundenverhalten ab.

Branchenverband sieht sich als Vorreiter

Unterdessen gibt es beim Branchenverband Alliance SwissPass Bestrebungen, der Digitalisierung mehr Schub zu verleihen. Er ist die Dachorganisation für 250 Transportunternehmen und 18 Verbunde. «Unser Ziel ist die Harmonisierung und Vereinfachung des öffentlichen Verkehrs, um ihn kundenfreundlicher zu gestalten», sagt Mediensprecher Reto Hügli. Beispielsweise stellt Alliance Swisspass sicher, dass überall in der Schweiz für dieselbe Strecke derselbe Ticketpreis gilt. Oder setzt sich für einen einfachen Zugang zum ÖV ein: So sollen künftig keine Geografiekenntnisse mehr benötigt werden, um an fremden Orten Billette zu lösen.

Unter diesen Vorzeichen verfolgt man bei Alliance SwissPass auch das Pilotprojekt mit bargeldlosen Automaten des Berner Transportunternehmens BLS mit grossem Interesse. «Wir sind gespannt auf die Ergebnisse des Testlaufes. Damit will die Branche herausfinden, welche Formen des Bezahlens von den Kunden am besten akzeptiert werden», so Hügli.

Auch intern laufen die Diskussionen bei Alliance SwissPass, wie man sich in Zeiten der Digitalisierung aufstellen will. Hügli sagt:

«Wir sind das erste Land, das mit dem automatischen Ticketing eine flächendeckende digitale Lösung anbietet. Das bringt den Kundinnen und Kunden via App den Komfort des GA.»

Man sei offen für weitere Ansätze der Digitalisierung, betont aber auch: «Es gibt nach wie vor viele Non Digitals», also Leute, die ausschliesslich bar bezahlen. «Die Schweiz ist ein Bargeld-Land.» Auch wenn Bargeldtransaktionen aktuell abnehmen, betont Hügli:

«Wir können es uns als Branche gar nicht leisten, nur noch digitales Bezahlen anzubieten.»

Hügli prognostiziert deshalb für die nahe und mittlere Zukunft das Aufkommen von Mischlösungen. «Je nach Region können die Lösungen verschieden ausfallen, denn die Transportunternehmen geniessen unternehmerische Freiheit.» So hat man in Genf getestet, ob man die Betriebskosten mit einem bargeld- und papierlosen Automaten optimieren kann.