Uri: Schlechtestes Honigjahr seit Jahrzehnen wegen Unwettern

Das schlechteste Honigjahr seit Jahrzehnten: Urner Imker von Unwettern stark betroffen Um rund 65 Prozent ist die Honigernte dieses Jahr eingebrochen. Schuld daran ist das Wetter. Urner Honig wird zum raren Gut. Betroffene Imker berichten. Christian Tschümperlin 02.11.2021, 16.30 Uhr

Dieses Jahr blieben nicht nur viele Menschen lieber zu Hause, sondern auch unzählige Bienen konnten aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse nicht wie gewohnt ausfliegen. Damit man von einem für Bienen optimalen Jahr sprechen kann, muss vieles stimmen: Es braucht viel Sonne und der Wind darf nicht zu stark sein, weil das den Flug beeinträchtigt. Ab und zu sollte es regnen, aber nicht zu stark, damit die Blüten der Pflanzen gedeihen, von denen die Bienen den Nektar gewinnen. Vor allem aber darf es zu keinen Frost- und Kälteeinbrüchen kommen. Dann gehen die Bienen an ihre Nahrungsreserven, sprich den Honig, um zu überleben. Von einem optimalen Bienenjahr war das 2021 also weit entfernt, mehr noch. «Die Frühlingsernte war sogar ein Komplettausfall für den ganzen Kanton und in allen Höhenlagen», sagt Corsin Riedi von Bienenfreunde Uri.

Durch das «Hineinschauen» ins Bienenvolk kann der Imker kontrollieren, dass die Bienen gesund sind und genügend Futter haben. Bild: PD

Dabei hatte alles so gut begonnen: Im warmen Vorfrühling haben sich die Bienenvölker ausserordentlich stark entwickelt. «Durch die darauffolgenden Kälteeinbrüche während der Hauptblüte der Obstbäume und des Löwenzahns konnten die Bienen wenig Nektar einsammeln. Die meisten Imker in Uri mussten in dieser Phase ihre Völker füttern, mancherorts bis Mitte Juni», so Riedi. An eine Honigernte war da nicht zu denken, weil die Bienen diesen für den Eigengebrauch benötigten. Ein Volk benötigt rund 250 Kilogramm Honig pro Jahr, um seinen Wärmehaushalt aufrechtzuerhalten.

Das schwierigste Jahr, seit er sich erinnern kann

Auch die Sommerhonigernte litt sehr stark unter dem Wetter mit viel Regen, Gewittern und Hagel. Die Bienen konnten kaum Nektar sammeln. «In der Höhe war es sehr kalt, sodass sich die bei Bienen beliebte Alpenrose wenig eignete als Nektarquelle.» Einzelne Lichtblicke gab es in den mittleren Lagen, wo die Pflanzen in einem Schönwetterfenster ergiebig blühten. «Da konnte zum Teil eine schöne Honigernte eingefahren werden.» Nach der rekordschlechten Frühlingsernte und einer über den Kanton gesehen mittleren Sommerernte wird das Jahr 2021 in der Summe als eines der schlechteren Honigjahre in die Bücher eingehen. Dies zeigt ein Blick in die Statistik, die vom Dachverband Bienen Schweiz veröffentlicht wurde: Wurden in den fünf Jahren 2017 bis 2021 im Durchschnitt rund 16 Kilogramm Honig pro Bienenvolk geerntet, beträgt der Anteil des Jahres 2021 nur gerade 8,7 Kilogramm pro Bienenvolk. «Dies macht den Urner Bienenhonig im Jahr 2021 zu einem raren Gut», so Riedi.

Leo Jetzer aus Silenen imkert bereits seit 50 Jahren. Er ist einer von vielen Hobby-Imkern in Uri. In all diesen Zeiten hat er schon viele Lehrplätze absolviert. Doch selbst er sagt:

«Wetterbedingt war es das schwierigste Jahr, seit ich mich erinnern kann. Der Erfolg in der Imkerei ist zu 70 Prozent vom Wetter abhängig.»

Jedes Bienenjahr sei einzigartig. «Man lernt immer dazu.» Dank seiner jahrelangen Erfahrung wusste er bereits früh, im April und Mai, dass man den Völkern Futter nachreichen muss. «Der Futterverbrauch dieses Jahr war riesig.» Nebst dem Wetter ist ein wichtiger Erfolgsfaktor auch die Örtlichkeit. «Ein Glück im Unglück war es, dass wir in Gurtnellen 50 bis 60 Prozent der sonst üblichen Ernte einfahren konnten.» Weit mehr also als im Urner Schnitt. Im Talboden war an solche Erträge nicht zu denken. In all den Jahren hat sich Leo Jetzer eine treue Kundschaft aufgebaut. «Dieses Jahr musste aber auch ich viele Kunden vertrösten», sagt er.

Urner Berge retten Luzerner Imker vor Totalausfall

Im Kanton Uri betreuen rund 110 Imker 170 Bienenstände mit insgesamt um die 1300 Bienenvölkern. In den Sommermonaten kommen rund 40 Wanderimker von ausserhalb Uri dazu. Sie bringen rund 40 Stände vor allem ins obere Reusstal. In diesen sind weitere 1000 Bienenvölker beheimatet. Damit verdoppelt sich die Völkerzahl im Kanton Uri während der sommerlichen Wanderzeit. Severin Hummel von der Hummel Imkerei in Knutwil bei Sursee ist einer der Wanderimker, die regelmässig die Urner Berge besuchen. Er betont:

«Ohne Wanderung hätte ich dieses Jahr einen Totalausfall verbuchen müssen. Mit ihr kamen wir immerhin auf 50 Prozent der sonst üblichen Ernte, dank der Urner Berge, aber vor allem dank des Tessins.»

In besseren Jahren habe er auch schon mit einem Viertel der Völker in den Urner Bergen dieselben Mengen wie in diesem Jahr produziert.

Bienen sind für die Gesellschaft von grossem Wert

Severin Hummel ist Wanderimker aus Luzern Bild: PD

Nur 25 Prozent des in der Schweiz konsumierten Honigs wird auch hierzulande produziert. Eine Arbeit, die für die Imker oft mit viel Fleiss und Mühe verbunden ist. Trotzdem ist sie eine Herzensangelegenheit für Severin Hummel: «Bienen haben so viel zu geben. Jedes meiner Völker erbringt für die Gesellschaft eine jährliche Bestäubungsleistung von zwischen 2000 und 6000 Franken.» Insgesamt generiert die Imkerei von Severin Hummel also mit rund 600 Völkern einen wirtschaftlichen Wert von rund einer Million Franken pro Jahr. «Bienen steigern durch das Bestäuben den Ertrag von Nutzpflanzen massiv, beispielsweise von Kirschbäumen oder Raps.» Eine Gratisleistung, die der Bund bislang zum Bedauern von Severin Hummel nicht vergütet. «Ohne die Imker hätten in diesem Frühling maximal 10 Prozent der Völker überlebt», sagt er.

Hummel ist froh, dass die Urner Berger ihm den Ertrag mitgerettet haben. Unter den Imkern ist nun die Hoffnung auf baldige Besserung und auf ein umso schöneres Bienenjahr 2022 umso grösser.