Altdorf «Daten sind das neue Gold» – dieser CEO setzt auf Uri als IT-Standort Rolf Stadler hat in Uri eine Informatik-Firma aufgebaut mit mittlerweile 50 Mitarbeitern. Im Gespräch sagt er, wie die Schweiz im Zeitalter der Digitalisierung erfolgreich werden kann. Christian Tschümperlin 06.12.2021, 05.00 Uhr

Rolf Stadler ist CEO eines Urner Unternehmens im Bereich der Informatik, das mittlerweile 50 Mitarbeitende beschäftigt. Die Crayon Schweiz AG hat seinen Schweizer Sitz in Altdorf, der Mutterkonzern stammt aus Norwegen. Die Firma bietet IT-Services und -Beratungen im Bereich Cloud Computing an und ist dabei, ein Team für künstliche Intelligenz (KI) auf die Beine zu stellen. Im Interview spricht er über die Herausforderungen der Digitalisierung in der Schweiz und was es in Uri braucht, um zur Spitze zu gehören.

Rolf Stadler ist CEO von Crayon und baut ein Team auf für künstliche Intelligenz. Bild: Christian Tschümperlin (Altdorf, 18. November 2021)

Sie nahmen im November am «Swiss Digital Day» in Luzern teil, an dem auch Bundespräsident Guy Parmelin mit einer Videobotschaft zugeschaltet war. Wie steht es um die Digitalisierung in der Schweiz im Jahr 2021?

Rolf Stadler: Wir haben einen guten Nährboden mit zum Beispiel Google und Amazon in Zürich oder Bitcoin Suisse in Zug. Doch wir müssen aufpassen, dass wir den Anschluss nicht verlieren. Die USA und China sind heute im Hightech-Sektor führend, nicht zuletzt deshalb, weil sie in den vergangenen Jahren der Vergangenheit viel Risikokapital in diesen Bereich investiert haben. Den Amerikanern ist eine negative Fehlerkultur, wie wir sie in der Schweiz kennen, fremd. Sie verfolgen den Ansatz «Try and Error», also Ausprobieren und Fehler machen. Dieser Weg hat dort grosse unternehmerische Vorbilder wie Steve Jobs, Mark Zuckerberg oder Elon Musk hervorgebracht. Es ist auf der anderen Seite des Atlantiks keine Schande, auch mal scheitern zu dürfen. Unternehmerisch stehen wir in der Schweiz vor einer kulturellen Herausforderung, wenn wir die Zukunft gewinnen wollen.

Die Schweiz will hohe Qualität und liefert diese auch. Kann man aus diesen Werten im 21. Jahrhundert eine Erfolgsgeschichte bauen?

Wir von Crayon werben mit Uri und Wilhelm Tell, also mit Bodenständigkeit und Verlässlichkeit. Das schafft Vertrauen. Die Schweiz muss Produkte hervorbringen, bei denen es um das Vertrauen geht und so die besten Talente und zahlungskräftigen Kunden anlocken. Das sieht man am Beispiel von Victorinox: Sie stellen die weltweit besten Sackmesser her, mit Schweizer Qualität eben. Heute sind aber Daten das neue Gold. Die Schweiz könnte sich als vertrauenswürdiges Land im dem sich rasch verändernden Weltmarkt bewähren. Ideen gibt es viele. Wir müssen uns aber langsam ans Umsetzen machen.

Wie steht der Kanton Uri punkto Digitalisierung da?

Der Kanton Uri hat im November 2020 eine Digitalisierungsstrategie verabschiedet, der die Bevölkerung für das Thema sensibilisieren soll und auch einige Projektideen enthält. Es geht beispielsweise um Homeoffice und E-Government. Allerdings gibt es viele Kantone in der Schweiz, die im einen oder anderen IT-Bereich führend werden wollen. Sich da an die Spitze zu setzen, wird nicht leicht. Und Crayon allein kann Uri nicht zum IT-Zentrum machen.

Wurden am «Swiss Digital Day» auch Themen im Zusammenhang mit der Digitalisierung angerissen, die Ihnen zu denken gaben?

Alles was ans Internet angeschlossen wird, ist jederzeit durch Hacker angreifbar. Daher ist das Internet eine Goldgrube für Spione und Kriminelle. Die Frage ist allerdings, welchen Aufwand man betreiben will, um eine Person X zu hacken. Viele Bürger sind auf den ersten Blick kein erstrebenswertes Ziel. Doch der erste Blick täuscht.

Eine Firma erhält pro Tag unzählige E-Mails. Zirka zehn Prozent davon werden zum User durchgeleitet, der Rest ist Spam. Diese zehn Prozent können aber auch gefährliche Inhalte haben. Mit einem falschen Klick holt man sich die Spione ins Haus. Oftmals ist man aber gar nicht selber das Ziel der Kriminellen, sondern es ist der Kontakt vom Kontakt vom Kontakt.

Jene, die kriminelle Energie an den Tag legen, sind heute sehr gerissen. Im Darknet kann man Rechnerleistungen von gehackten Computern buchen. Wenn der Auftraggeber auf Tausende solcher Computer zugreifen kann, dann kommt eine grosse Rechenleistung zusammen. Einige Kriminelle buchen auch nur wenige Rappen auf sehr vielen verschiedenen Kreditkarten pro Monat von Nichtsahnenden ab. In der Summe kommt so sehr viel Geld zusammen. Daher sollte man die Kreditkartenrechnung immer ganz genau überprüfen. Man darf nicht leichtsinnig mit seinen Daten im Internet umgehen und muss seine IT-Infrastruktur sehr gut schützen.

Wenn Sie mit Menschen aus dem Kanton Uri über die Projekte von Crayon und die Digitalisierung generell sprechen, welche Hoffnungen und Ängste hören Sie aus der Bevölkerung?

Viele sind beeindruckt, wie schnell wir erfolgreich wurden. Nicht wenige hatten mich noch vor einigen Jahren belächelt, ein Unternehmen aufzubauen. Vor allem in Uri. Das habe keine Zukunft. Heute sind wir profitabel mit 50 Mitarbeitern. Ich habe aber immer daran geglaubt. Weil wir eine Vision hatten. Es ist wichtig im Leben, Visionen zu haben, sonst landet man irgendwo, wo man gar nicht hin wollte.

Wenn ich den Leuten aber erzähle, was wir anbieten, also Microsoft-Cloudservices für Unternehmen, ist das für viele nicht greifbar. Cloud, das haben die meisten zwar schon gehört. Man hat zum Beispiel die eigenen Handyfotos in der Cloud. Aber die Leute denken dann, die Cloud, das sei irgendwo, vielleicht in den Wolken. Dabei ist die Cloud etwas sehr Physisches, für eine Cloud benötigt man Server, die in einer Halle stehen und eine Internetverbindung, um auf die Daten zugreifen zu können. Das grosse Thema der Zukunft ist aber die künstliche Intelligenz. Da sind wir dabei, ein Team in dem Bereich aufzubauen.

Unter künstlicher Intelligenz (KI) können sich viele wahrscheinlich auch nicht viel vorstellen. Worum geht es da?



Im Grunde versucht man das im Computer zu imitieren, was auch unser Gehirn tut: Sensoren anstelle von Sinnesorganen sammeln Daten und führen diese in einen sogenannten Data Lake, einen Datensee zusammen. Algorithmen werten diese Daten aus, um Lösungen für Probleme zu generieren. Es gibt weltweit zahlreiche Beispiele, wie künstliche Intelligenz eingesetzt werden kann.

In Norwegen haben sich 9000 Bauern zusammengeschlossen, um ihre Milchwirtschaft mit Hilfe von künstlicher Intelligenz zu digitalisieren. Auf den Höfen hängen Kameras und unterschiedlichste Sensoren, die überwachen, wie es jeder Kuh geht, wie viel sie isst, wie viel Milch sie gibt oder ob sie parat ist zu kalbern. Die Auswertung der Daten aus diesen Kameras erlaubt es, Prognosen zu erstellen. So kann man auf 24 Monate hinaus die ganze Milchwirtschaft in der Region planen. Beispielsweise, wie hoch der Futterbedarf sein wird, welche Krankheiten grassieren könnten oder ob es zu viel oder zu wenig Milch geben wird. Eigentlich erlaubt künstliche Intelligenz Vorhersagen über alle möglichen Dinge: Das Wetter, den Strom, die Strassen. In Österreich gibt es ein Putzfahrzeug mit einem Scanner, das Strassenrisse dank KI frühzeitig erkennt und dadurch den Unterhalt planbar und kostengünstiger macht. Je mehr Daten man hat, desto exakter kann die künstliche Intelligenz arbeiten.

Wo sehen Sie Anwendungsmöglichkeiten für den Kanton Uri?



Beispielsweise im Kantonsspital Uri, da kann KI die Ärzte bei der Krebserkennung unterstützen. Oder Routinearbeiten in der Verwaltung, als aktuelles Beispiel sind die Härtefälle zu nennen. Da ist enorm viel Papierarbeit dabei sowie das Überprüfen und das Abtippen von Daten aus den Formularen. Diese Routinearbeiten können leicht automatisiert werden. KI beschleunigt ganz einfach viele wirtschaftliche Prozesse. Nur ist die Nachfrage noch nicht da, weil das Angebot gerade erst im Entstehen ist. Bei KI-Anwendungen ist es aktuell oft so, dass zuerst das Angebot entsteht, bevor die Nachfrage quasi hinterherkommt.

Werfen wir einen Blick zurück: Ängste um den Arbeitsplatz gab es bereits zu Zeiten der Industrialisierung. Wie wird es diesmal sein?

Die sogenannte vierte industrielle Revolution unterscheidet sich tatsächlich von der ersten. Damals war die Nachfrage nach gering qualifizierten Arbeitskräften gross, viele Bauern sowie Ungelernte fanden Arbeit in den Fabriken. Diesmal ist es umgekehrt: In der Schweiz fehlen wahnsinnig viele hochqualifizierte Arbeitskräfte aus den sogenannten MINT-Fächern, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Es ist bereits ein weltweiter Wettbewerb um diese Talente im Gange. Um die besten Arbeitskräfte anziehen zu können, genügt es aber nicht, schöne Landschaften und etwas Work-Life-Balance zu bieten. Wir müssen eine Vision anbieten und diese Vision muss die Leute locken. Dass die Menschen sagen: Ich möchte Teil der Geschichte werden, die hier geschrieben wird. Diese Geschichte muss einen Leuchtturmcharakter entwickeln, ausserkantonal und über die Landesgrenzen hinaus. Sehr viele Jobs, vor allem solche, wo viele Routinearbeiten gefragt sind, werden in den nächsten Jahren verschwinden. Es werden aber höherwertige Jobs entstehen, von denen wir heute noch nicht einmal wissen, dass es sie gibt.

