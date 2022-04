Gemeindeverband Uri: Handlungsbedarf bei der Langzeitpflege

Uri Der Handlungsbedarf bei der Langzeitpflege ist erkannt Langzeitpflege und Digitalisierung sind zwei zentrale Themen, mit denen sich der Gemeindeverband Uri intensiv beschäftigt. Urs Hanhart 08.04.2022, 19.32 Uhr

An der am Freitag in Bürglen abgehaltenen Frühjahrstagung des Urner Gemeindeverbandes orientierte Präsidentin Judith Durrer zunächst über das Projekt Weiterentwicklung Langzeitpflege. Sie betonte: «Der Handlungsbedarf ist erkannt, und wir haben entschieden, die Aufgaben und Kompetenzen bei diesem weitreichenden Thema miteinander zu analysieren.» Ende Mai fand eine Kick-off-Veranstaltung statt. Nebst dem Steuerungsausschuss wurden auch noch Arbeitsgruppen eingesetzt. Das Projekt ist in Etappen unterteilt. «Ziel ist es, Ende 2023 einen Schlussbericht vorzulegen, der unter anderem beinhalten wird, wer was finanzieren soll. Wir sind gespannt darauf», so die Vorsitzende.

Ein weiteres Thema, über das Durrer informierte, war «Digitale Verwaltung Uri». Auch dazu gab es kürzlich einen Kick-off-Anlass. «Jetzt sind die Gemeindevertreter am Zug», sagte die Präsidentin, und sie ergänzte: «Ich bitte Euch, diesem Projekt eine Chance zu geben, damit wir es gemeinsam mit dem Kanton erarbeiten können.»

Zwei Projekte erhalten NRP-Beiträge

Im Weiteren orientierte Durrer noch kurz über eine Pensum­reduzierung beim Regional­management. Es wird von bisher 50 auf 35 Prozent gesenkt. Falls die Arbeitslast wieder anziehen würde, könnte es jedoch schnell wieder auf das ursprüngliche Pensum hochgeschraubt werden. Regionalmanagerin Christine Widmer Baumann wies darauf hin, dass seit dem letzten Herbst zwei neue Projekte bewilligt worden sind. Einerseits handelt es sich um das Kompetenzzentrum für Industrielackierer in Silenen, in dem Berufsleute aus der ganzen Schweiz Kurse absolvieren. Dieses Zentrum soll für 1,49 Millionen Franken renoviert und erweitert werden. Daran leistet der Kanton Uri einen NRP-Beitrag von 127000 Franken. Vom Bund gibt es ein Darlehen von 473000 Franken.

Das zweite Projekt, das Unterstützung erhält, betrifft den Rossstall auf dem Urner­boden, der im Sommer renoviert werden soll. Geplant ist unter anderem die Schaffung eines öffentlichen Raums für Tagestouristen. Der Kanton Uri beteiligt sich mit 18000 Franken. Vom Bund gibt es ein Darlehen über 92000 Franken. Die Gesamtkosten für dieses Projekt betragen 2,5 Millionen Franken, wobei nur rund 10 Prozent davon beitragsberechtigt sind. Vom UKB-Strukturfonds (500000 Franken) sind gemäss Widmer inzwischen 59 Prozent oder 296000 Franken in Projekte investiert worden.

Stiftung Papilio plant «Leuchtturmprojekt»

Die Stiftung Papilio in Altdorf beabsichtigt, ihr in die Jahre gekommenes Schulgebäude sowie auch das Therapiebad zu sanieren und anstelle des jetzigen Pavillons 61 einen Neubau zu realisieren. Dieser soll als Begegnungszentrum dienen. Ständerätin Heidi Z’graggen als Präsidentin des prominent besetzten Patronatskomitees, und Marin Huber, Geschäftsführer der Stiftung Papilio, orientierten gemeinsam über dieses Grossprojekt mit einem Investitionsvolumen von rund 8,6 Millionen Franken. Für den Ersatzneubau sind 5,1 Millionen Franken veranschlagt.

«Es steht nicht nur die Modernisierung der über 40 Jahre alten Infrastruktur an, wir wollen auch ein neues Begegnungs- und Kompetenzzentrum bauen», erklärte Z’graggen, und sie fügte noch an: «Dieses Zentrum wird unter einem Dach alle Informationen, Ansprechper­sonen und Fachbereiche zum grossen Thema Kind und Familie konzentrieren und damit zur kompetenten Anlaufstelle für den ganzen Kanton. Ein Leuchtturmprojekt, von dem alle Menschen profitieren werden.» Bisher sind gemäss Huber 5,1 Millionen Franken zugesagt und gesichert. Es fehlen also noch rund 3,5 Millionen Franken.

Dieter Bogner, Leiter der Geschäftsstelle Projekt San Gottardo, thematisierte an der Tagung auch die Regionalentwicklung im Gotthard­raum.