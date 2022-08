Restaurant Zwyssighaus in Bauen vor ungewisser Zukunft

Uri Der Küchenchef geht – wie geht es nun weiter mit dem «Zwyssighaus» in Bauen? Bisher ist keine passende Nachfolge für das bekannte Restaurant am Urnersee gefunden. Bis Ende Dezember wird weitergesucht. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 11.08.2022, 05.00 Uhr

Nicht nur in der Urner Gerüchteküche brodelt es, sondern auch in jener des berühmten Restaurants Zwyssighaus in Bauen. Wobei es da eben gerade nicht mehr brodelt.

Für das Zwyssighaus in Bauen wird eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger gesucht. Bild: PD

So hat Küchenchef Michael Engel entschieden, einen neuen Weg einzuschlagen. Das gibt der Betreiber des Restaurants, Gérard Kuhn, auf Anfrage bekannt. «Michael Engel und Angela Hug prägten die letzten fünf Jahre das Konzept und brachten es sehr weit», schreibt Kuhn.

«Nun ist es so weit und nichts ist stetiger als die Veränderung.»

Gerne würde Kuhn, der auch weitere namhafte Restaurants in Uri und Nidwalden führt, das Zwyssighaus weiterhin unter seiner Fahne betreiben. Hierfür müsse jedoch ein Nachfolger für Michael Engel gefunden werden. Kuhn habe deshalb in den letzten Wochen seine Kontakte informiert. Die ersten Gespräche hätten stattgefunden, jedoch lasse man alle Optionen noch offen.

Seit Corona sei es noch schwieriger, Leute zu finden

«Sicherlich ist es in der heutigen Zeit nicht immer einfach, einen befähigten Koch zu finden, der in der kleinen Küche was erreichen will und kann», so Kuhn. Einerseits müssten die passenden Fähigkeiten mitgebracht werden, andererseits müsse es auch zwischenmenschlich stimmen. Da das ‹Zwyssighaus› von einer Vier-Personen-Crew betrieben wird, sei Harmonie zwischen den Mitarbeitenden zwingend.

Gérard Kuhn betreibt mehrere Gasthäuser in Nidwalden und Uri. Bild: Kristina Gysi (Beckenried, 31. März 2022)

Kuhn lässt weiter verlauten:

«Die Schliessung des ‹Zwyssighauses› wäre die letzte Massnahme, die wir andenken.»

Man habe die Situation bereits vor einigen Monaten mit der Besitzerschaft diskutiert, die seither aktiv auf der Suche nach neuen Betreibenden seien.

Bis anhin habe sich aber auch in dieser Hinsicht keine Lösung ergeben, da es nach all den Schliessungen und den Verlusten durch die Pandemie noch schwieriger geworden sei, eine aktive Person für Bauen zu begeistern. «Wenn aktuell ein neues Restaurant eröffnet wird, ist es vielfach in der Nähe einer Stadt, um den Gästefluss zu erhöhen», so Kuhn.

Im Falle, dass das gesamte Restaurantkonzept des «Zwyssighauses» aufgelöst werden sollte, würden die Mitarbeitenden auf die anderen Betriebe verteilt. Namentlich sind dies die Restaurants und Hotels Seerausch in Beckenried, Postillon in Buochs, Bellevue in Seelisberg und Zum schwarzen Löwen in Altdorf.

Doch Kuhn schreibt auch: «Weiterhin zuversichtlich werden wir bis zum 31. Dezember 2022 die Fahne hochhalten und an der Hoffnung eines geeigneten Nachfolgers festhalten.»

