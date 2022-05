Uri Der Musikverein Seedorf begeistert beim Bühnencomeback Erstmals seit 2019 zeigte sich der Musikverein Seedorf wieder auf der heimischen Bühne in der Mehrzweckhalle in Seedorf. Er konnte dabei vor zweimal gefülltem Saal überzeugen. 01.05.2022, 23.48 Uhr

Der Musikverein Seedorf durfte in einem gefüllten Saal sein Comeback feiern. Bild: PD

Bereits drei Jahre ist es her, seit der Musikverein Seedorf auf der «heimischen» Bühne in der Mehrzweckhalle konzertieren konnte. Am vergangenen Wochenende nun lud das rund 60-köpfige Blasorchester zum Bühnencomeback – und das Publikum folgte dem Aufruf zahlreich. Zweimal konnte der Musikverein Seedorf vor vollem Saal spielen. «Ein sehr schönes Gefühl, wieder in Seedorf unsere Musik präsentieren zu können», so Präsident Wädi Wipfli.

«Avern» war eine Herausforderung

Das Werk «Avern» von Saul Gomez Soler stellte den Höhepunkt des Konzertes dar. Das Werk entstand 2016 als Kompositionsauftrag anlässlich des 350-jährigen Bestehens der kleinen Kirche Sant Esteve in der spanischen Stadt Ontinyent. Unter der Leitung von Michel Truniger lief das Blasorchester sowohl dynamisch als auch rhythmisch zur Hochform auf. Das Publikum zeigte sich denn auch von der fünfteiligen, abwechslungsreichen Tonsinfonie begeistert. Mit «Avern» wird sich der Musikverein Seedorf auch am kantonalen Blasmusikfestival am 4. Juni in Altdorf präsentieren.

Zwei Zugaben gefordert

Mit «A Golden Jubilation», einem japanischen Konzertmarsch von Satoshi Yagisawa, hatte der Musikverein Seedorf seine Vorträge begonnen. Mit «Twelve Gallon Hat», einer Komposition von Julie Giroux, zauberten die Seedorfer Musikantinnen und Musikanten ein wenig Westernstimmung in die Mehrzweckhalle in Seedorf. «Colorado Rockies» von Rossano Gallante bildete den Abschluss des Konzerts. Das Publikum forderte jedoch gleich zwei Zugaben, welche mit den Märschen «Seventy Six Trombones» und «Aufwärts» gerne vom Musikverein Seedorf gespielt wurden. Durch das Programm führte Dominik Bissig.

Junge Ensembles mit viel Spielfreude

Gleich zwei jungen Ensembles war es jeweils vorbehalten, die Konzertabende zu beginnen. Am Freitag, 22. April, war es die Beginners Band der Musikschule Uri, welche das Konzert eröffnete. In der Beginners Band spielen Schülerinnen und Schüler ab dem zweiten Unterrichtsjahr. Das Ensemble stand unter der Leitung von Philipp Gisler und Michel Truniger. Am Samstag, 23. April, eröffneten die «Symphonic Winds» das Konzert. Unter der Leitung von Roman Blum und Christian Simmen spielten Schülerinnen und Schüler moderne Werke wie «James Bond» oder «Muppet Show». Beide Ensembles konnten mit ihrer Spielfreude und ihrem Können das Publikum begeistern. (PD)