Igi Zopp ist neuer Geschäftsführer der Skiarena Andermatt-Sedrun

Uri Der neue Skiarena-Chef Igi Zopp: «Eine solche Chance bietet sich für mich nicht wieder» Nun steht es fest: Igi Zopp wird Geschäftsführer der Skiarena Andermatt-Sedrun AG. Damit wird auf einheimisches Know-how gesetzt. Der 54-jährige Andermatter tritt seinen neuen Job aber erst im kommenden Jahr an. Markus Zwyssig Aktualisiert 15.06.2021, 16.10 Uhr

Igi Zopp ist ab 1. Januar 2022 Geschäftsführer der SkiArena Andermatt-Sedrun. Bild: PD

«Wenn nicht jetzt, dann mache ich den Wechsel nicht mehr», das hat sich Igi Zopp gesagt, als er sich als Geschäftsführer der Skiarena Andermatt-Sedrun beworben hat. Doch so einfach fiel der Entscheid nicht: Beim Kanton habe er einen super Job und ein super Umfeld gehabt. Nach dem Abwägen von Risiken und Chancen wurde ihm aber klar: «Eine solche Chance bietet sich für mich nicht wieder.» Und die Bewerbung hat sich gelohnt: Am Dienstag wurde bekannt, dass der Verwaltungsrat der Andermatt-Sedrun Sport AG (Skiarena Andermatt-Sedrun) den 54-jährigen Andermatter als neuen Geschäftsführer gewählt hat.

Kanton tickt anders als die freie Marktwirtschaft

«Ich bin leidenschaftlicher Wintersportler und mir liegt die Destination am Herzen», sagt Igi Zopp. Schon als kleiner Bub sei er, wenn immer möglich, Tag und Nacht auf den Ski gestanden. Er ist sich bewusst, dass der Kanton anders tickt als die freie Marktwirtschaft. Die Skigebiete müssten um ihre Gäste kämpfen. Da brauche es gute Angebote und einen guten Service. Die Landschaft in Andermatt und Sedrun sei aber geradezu prädestiniert für Angebote. Er ist aber überzeugt, dass er in seiner neuen Aufgabe auf einen grossen Rucksack zurück greifen kann. «Projekte umzusetzen und Mitarbeiter zu führen, das sind meine Stärken», meint er selbstbewusst.

Igi Zopp: «Ich bin leidenschaftlicher Wintersportler und mir liegt die Destination am Herzen.» Bild: PD

Igi Zopp ist derzeit Vorsteher des Amts für Bevölkerungsschutz und Militär des Kantons Uri sowie Chef des kantonalen Führungsstabs Uri. Seinen neuen Job tritt er erst aufs kommende Jahr an: «Ich habe beim Kanton noch einige grössere Projekte am Laufen. Die will ich alle sauber abschliessen.» Das sei er seinem Arbeitgeber und den Mitarbeitern schuldig.

Der 54-jährige Andermatter hat langjährige Erfahrung als Offizier der Schweizer Armee und als Chef Gebäudemanagement der Armee. Zopp verfügt über einen Abschluss der Höheren Fachhochschule Luzern als Informatiker und ein Nachdiplomstudium BWL. Er präsidierte von 2011 bis 2016 den Skiclub Gotthard Andermatt und war während zweier Jahre Chef Alpin des Zentralschweizerischen Skiverbands. Er wirkte bei verschiedenen Sport-Grossanlässen in den Organisationskomitees mit. Seine Tochter, Leonie Zopp, mischte im Skisport mit, ist aber inzwischen vom Spitzensport zurück getreten.

Nachfolger von Rainer Flaig – Organisation innerhalb ASA ist aber anders aufgegleist

Igi Zopp tritt die Nachfolge von Rainer Flaig an. Der ehemalige CEO der Andermatt-Sedrun Sport AG (ASS), musste das Unternehmen Mitte Mai verlassen. Der Verwaltungsrat hatte sich dazu entscheiden, das Arbeitsverhältnis aufzulösen. Der Grund: Verwaltungsrat und CEO hatten unterschiedliche Auffassungen über die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Während Flaig CEO der Skiarena war, ist die Organisation innerhalb von Andermatt Swiss Alps inzwischen etwas anders aufgegleist. Igi Zopp ist als Geschäftsführer verantwortlich für den Betrieb des gesamten Gebiets in der Skiarena Andermatt-Sedrun. Der Gastrobereich gehört aber nicht mehr dazu und wird selbstständig geführt.

Der Andermatter ist in der neu strukturierten Position für den Bergbahn- und Schneesportbetrieb verantwortlich. Igi Zopp leitet die Planung strategischer Investitionsprojekte, die Führung von bis zu 230 Mitarbeitenden sowie die regionale Zusammenarbeit mit Sedrun und Disentis. «Die vielfältigen Erfahrungen mit Grossprojekten, im Sport und auch in anspruchsvollen Führungssituationen haben den Verwaltungsrat überzeugt», sagt Mediensprecher Stefan Kern. Für ihn ist klar:

«Mit Igi Zopp konnten wir eine Persönlichkeit gewinnen, welche die Region von Andermatt bis Disentis kennt und hier bestens vernetzt ist.»

Bis zum Stellenantritt von Igi Zopp ist die Führung in der Skiarena sicher gestellt. Matthias Furrer ist als Geschäftsführer ad interim, Stellvertretender CEO, für die operative Führung bis zum Stellenantritt von Igi Zopp im Sommer verantwortlich. Er macht dies zusammen in Absprache mit dem Verwaltungsratspräsidenten der ASS Raphael Krucker, CEO von Andermatt Swiss Alps.