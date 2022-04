Samariterverband Uri ehrt langjährige Mitglieder

Uri Der Samariterverband ehrt langjährige Mitglieder An der Delegiertenversammlung bestätigen die Mitglieder den Vorstand. Ausserdem blicken sie auf die Freiwilligenarbeit während der Coronapandemie zurück. 29.04.2022, 13.37 Uhr

An der Delegiertenversammlung werden langjährige Mitglieder geehrt (von links): Irene Hauser (SV Flüelen), Toni Schuler, Agnes Kempf (SV Bürglen), Roland Gamma (Kantonalpräsident), Thomas Schuler (SV Bürglen) und Karin Bechtold (SV Flüelen). Bild: PD

An der Delegiertenversammlung des Samariterverbandes Uri konnte der Kantonalpräsident Roland Gamma eine grosse Anzahl Delegierter aus den Vereinen, Ehrenmitglieder, Gäste aus benachbarten Verbänden, aus Gemeinden und kantonalen Ämtern begrüssen. Er ehrte Mitglieder, die auf 25 Jahre Samaritertätigkeit zurückschauen können. Sie haben ihre Aufgaben immer pflichtbewusst erfüllt und wenn nötig Erste Hilfe geleistet, heisst es in einem Bericht über die Versammlung. Auch Theresia Imgrüth vom Zentralvorstand des Schweizerischen Samariterbundes (SSB) bedankte sich bei den Geehrten für ihren unermüdlichen Einsatz, den sie in ihren Vereinen und für die Bevölkerung leisten. Die Ehrung wurde von der Pan-Uri musikalisch umrahmt.

Der Vorstand wird bestätigt

Wiedergewählt wurden die Vorstandsmitglieder Roland Gamma (Schattdorf) als Präsident, Cornelia Schuster (Göschenen), Manuela Gisler (Unterschächen) und Barbara Buttliger (Altdorf).

Bernhard Schuler, Gemeinderat von Altdorf, bedankte sich im Namen der Gemeinde Altdorf für die freiwillige Arbeit. Theresia Imgrüth, Vertreterin des Schweizerischen Samariterbundes, bedankte sich für den unermüdlichen Einsatz während der Coronazeit. Sie berichtete, dass der SSB finanziell auf Kurs sei und bereits das vierte Jahr mit Gewinn abschliessen konnte. Der SSB wird auch vom Roten Kreuz unterstützt. Regierungsrat Christian Arnold lobte den Jahresbericht und die Arbeitsgruppe «Zukunft Samariter Uri». Es sei wichtig, sich Gedanken über die Zukunft zu machen. Das Thema Veränderung betreffe die ganze Welt.

Dany Häfliger, Leiter des Rettungsdienstes, berichtete über die Firstresponder. Seit dem 1. Januar 2021 kann die obligatorische Veranstaltung online besucht werden. In der Zentralschweiz gibt es 1712 einsatzfähige Firstresponder. Allein im Kanton Uri sind es 165. Die Urner sind mit 4 Minuten 15 Sekunden am schnellsten am Einsatzort im Vergleich mit der Zentralschweiz.

Zum Schluss bedankte sich der Präsident bei den Partner-Organisationen, den Behörden und jenen, die die Samariter in irgendeiner Weise unterstützen. Bei allen Vereinsvorständen und dem technischen Kader bedankte er sich für ihr «Durchhalten», ihre grossartige Arbeit und Unterstützung. Zu guter Letzt dankte er allen Samariterinnen und Samaritern, die täglich da sind, wann und wo immer man sie braucht. (pd/cn)