Urner Extrembergsteiger Daniel Arnold spricht über seine Rekorde

Kanton Uri «Die Berge sind der grösste Spielplatz der Welt» – Urner Extrembergsteiger berichtet über seine Träume, Ziele und Rekorde Extrembergsteiger Daniel Arnold aus Bürglen hat es in seiner Sportart an die Spitze geschafft. Im Gespräch verrät er, weshalb er gerne kalkulierte Risiken eingeht und was es ist, das ihn antreibt. Christian Tschümperlin Jetzt kommentieren 14.01.2022, 05.00 Uhr

Im Leben und am Berg hat er sich nie die einfachsten Routen ausgesucht: Extrembergsteiger Daniel Arnold aus Bürglen ist einer von wahrscheinlich maximal einer Handvoll Extrembergsteigern in der Schweiz, die von ihrer Passion auch leben können. «Es geht mir darum, neue Wege am Berg zu suchen. Dorthin zu gehen, wo noch fast niemand war», sagt er. Die Bergwände sind für ihn seit seiner Kindheit Sehnsuchts- und Kraftort. Mittlerweile entdecken mehr Menschen die Natur. Sie fliehen vor dem Stress, der Hektik, dem grauen Alltag. «Für mich war das schon immer so», sagt Arnold. «Die Berge sind der grösste Spielplatz der Welt.»

Extrembergsteiger Daniel Arnold geht gerne kalkulierte Risiken ein: «Es geht darum, seinen eigenen Fähigkeiten gewachsen zu sein.» Bild: PD

Internationale Bekanntheit erlangte Daniel Arnold 2011, als er einen Geschwindigkeitsrekord an der Eigernordwand aufstellte. 2015 bestieg er als bisher schnellster das Matterhorn, der nächste grosse Meilenstein. Nach einer Stunde und 46 Minuten war er oben. Er sagt:

«Es war Zufall, dass ich den Rekord genau 150 Jahre nach der Erstbesteigung schaffte.»

Im kürzlich erschienen Buch «Massiv» des Fotografen Thomas Biasotto beschreibt er, wie sich für ihn die letzten Schritte zum Gipfel anfühlen: «Ich weiss, dass die Anstrengung gleich vorbei sein wird, ich weiss, dass ich es gleich geschafft habe. Jetzt kann nichts mehr passieren.» Einmal oben, mache sich eine grosse Zufriedenheit breit. Im August 2021 schloss er die Serie der schnellen Alleinbegehungen grosser Nordwände in den Alpen mit dem Petit Dru ab. Und bald wird sich ein neues Kapitel auftun. Dazu gleich mehr.

Arnolds Fähigkeiten werden auch in anderen Bereichen gebraucht

Arnold geht gerne kalkulierte Risiken ein. Beim Free Solo verzichtet er beispielsweise auf die Sicherung des Eispickels. Verliert er ihn aus der Hand, stürzt dieser unwiderruflich ab. «Es geht darum, seinen eigenen Fähigkeiten gewachsen zu sein», sagt er. Ihm geht es um das bewusste Weglassen von Hilfsmitteln. Die Idee ist folgende: «Unsere Gesellschaft verlangt nach immer mehr Sicherheit. Im Free Ski beispielsweise gibt es heute Lawinenairbags. Aber viele Leute gehen wegen dieser Hilfsmittel zusätzliche Risiken ein, die sie sonst nicht eingegangen wären.» Das sei gefährlich, wenn man den Sport dadurch nicht mehr im Griff habe. Es wäre besser, seine Fähigkeiten zuerst zu entwickeln.

Im Kanton Uri werden Arnolds Bergsteigfähigkeiten nicht nur dafür gebraucht, um Rekorde aufzustellen. Arnold berichtet:

«Eines Morgens rief mich mein Vater an. Er erzählte von einer Ziege, die gerettet werden muss.»

Diese sei vor dem grossen Schneefall am Hagelstock im Schächental ausgebüxt und finde nicht mehr den Berg hinunter. Die Bauern getrauten sich wegen Lawinengefahr nicht in die Region. Für Dani Arnold kein Problem: Komplett ausgerüstet und mit Lawinenverschüttungssuchgerät brachte er die Ziege auf ihren Heimweg.

Extrembergsteiger Daniel Arnold sagt: «Früher konnte ich nicht verstehen, wieso die Menschen so gerne reisen. Für mich bot Uri genug.» Bild: PD

Generell findet Arnold den Kanton Uri interessant, mit dem Kalkgestein im Unterland und dem Granitgestein im Oberland. Heute zieht es ihn aber mehr als früher ins Ausland. «Früher konnte ich nicht verstehen, wieso die Menschen so gerne reisen. Für mich bot Uri genug.» Inzwischen sei es umgekehrt: Immer wieder zieht es ihn in die Ferne, er klettert in Pakistan, Nepal, China oder Kanada. «Es ist schön, wertvoll und tiefgründig, andere Kulturen und Regionen kennen zu lernen. Das Kind mit den grossen gelben Schuhen in Nepal werde ich beispielsweise nie vergessen.»

Etwas zu lernen, ist das eigentliche Ziel

Extrembergsteiger Daniel Arnold kann von seiner Passion leben. Bild: PD

Klettern ist übrigens Kopfsache, verrät Dani Arnold. Ganz ohne Talent und Rahmenbedingungen gehe es natürlich nicht. Aber: «Ich versuche in meinen Vorträgen gerade jungen Menschen zu vermitteln, dass man fast alles tun kann, wenn man einen Traum oder ein Ziel hat.» Wichtig sei, den ersten Schritt zu wagen und dass man den Weg wertschätze. «Ob das Ziel ganz, halb oder nicht erreicht wird, ist sekundär.» Denn: «Letztlich geht es darum, Dinge zu lernen.» Und dazu müsse man stets selbstkritisch bleiben. Er sagt:

«Manche Leute finden es nervig, wenn ich stets so selbstkritisch bin. Aber nur so verbessert man sich.»

Nachdem nun also das Kapitel Alpen-Nordwände abgeschlossen ist, will Dani Arnold wieder das Abenteuer mehr ins Zentrum stellen. Im Februar 2022 soll es dann nach Island gehen auf eine Eiskletterexpedition, die mit einem Foto- und Filmteam begleitet wird. «Das wird lässig. Das wird wieder wie früher hier, als in den Alpen noch nicht alles begangen war.»

Wenn er ans Limit geht, ist das Risiko kalkuliert

Angst um ihn haben Frau und Tochter übrigens nicht. «Denise klettert selber viel und hat mittlerweile viel Vertrauen entwickelt. Sie ist die einzige Person, die weiss, wie viel Zeit und Energie ich investiere, bevor etwas gelingen kann.» Oft bereite man sich monatelang auf einen Rekord vor, visualisiere die Besteigung immer wieder und wiederhole die Klettertour mit einem Partner. «Ich habe fast mehr Respekt vor einer Skitour in einem Gebiet, wo ich noch nie war, als vor einer Nordwand», sagt er mit einem Augenzwinkern.

So massiv sind die Geschichten im Buch

Zwei von Daniel Arnolds Geschichten sind im Buch «Massiv» des Fotografen Thomas Biasotto zu finden, das seit Anfang Dezember 2021 im Handel erhältlich ist. Das Buch erzählt auch die Geschichten von 27 weiteren Bergprotagonisten. So kommt nebst Reinhold Messner und Adolf Ogi der Klimaforscher Reto Knutti von der ETH Zürich zu Wort. Im Gespräch verrät Biasotto, weshalb er sich um die Bergwelt Sorgen macht und er sagt, wie das Schicksal manchmal seine Finger im Spiel hat.

Wie lange haben Sie sich in den Bergen aufgehalten, bis die Bilder zu Ihrem Buch bereit waren?

Es waren vier Jahre. Seit 2018 arbeite ich an dem Buch. Die Erstauswahl von 1000 Bildern haben wir in einem Auswahlverfahren immer weiter reduziert, bis wir auf die 130 im Buch abgebildeten Bilder kamen. Die Bilder sind alle in schwarz-weiss gehalten. Ich finde, die Bergstrukturen kommen so viel besser zur Geltung, «Schwarz-Weiss» lenkt den Betrachter nicht ab mit vielen Farben und es entfaltet eine unglaubliche Tiefenwirkung. Letztlich ist das aber auch Geschmackssache.

Auf Ihrer Webseite schreiben Sie, die Bergwelt sei in Gefahr. Weshalb?

Es gibt viel Literatur darüber, doch Fakt ist, wenn wir so weiter funktionieren wie bisher, werden wir Probleme bekommen. Nicht erst in 20 Jahren, sondern bald. In den Bergen begegnen mir leider immer wieder Leute, die sich äusserst respektlos gegenüber der Umwelt aufführen. In der Coronakrise wurden die Berge regelrecht überrannt. Ich verbringe viel Zeit damit, den Abfall der Bergtouristen zusammenzutragen und kehre mit hunderten Kilogramm Abfall ins Tal zurück. Es sind oft Details, etwa, dass man ein Kaugummipack wegwirft oder respektlos über eine Blumenwiese marschiert. Das stimmt mich nachdenklich. Deshalb spenden wir den gesamten Erlös aus dem Buch an Stiftungen, die sich für den Erhalt der Bergwelt einsetzen. Ich möchte meiner Tochter eines Tages nicht sagen müssen: Wir haben es gewusst aber nichts getan!

Einer der 28 Protagonisten im Buch sind Sie selbst. Was hat es mit Ihrer Geschichte auf sich?

Grundsätzlich ist jede Geschichte im Buch einzigartig, ja massiv. Deshalb heisst das Buch ja so. Die Massivität verbindet alle Probanden. Es geht um massive Leistungen, Geschichten und Momente. Meine eigene Geschichte ist ebenfalls der Wahnsinn. Am 26. Mai 2018 hatte ich um 15.34 Uhr im Alpstein in den Appenzeller Alpen ein Foto geschossen. Ich habe es an einer Ausstellung öffentlich gemacht. Ein Mann erschien an der Ausstellung, betrachtete es und weinte. Später schrieb er mir eine Nachricht, und wollte wissen, wann das Bild entstanden war. Er berichtete mir, dass er einen Tag zuvor, am 25. Mai 2018 und ebenfalls um 15.34 Uhr an genau der Stelle fast tödlich verunglückt war. Seither sind wir beste Freunde. Er hat das Bild gekauft und wir haben danach viele Bergtouren gemeinsam unternommen. Diese Geschichte hat etwas Schicksalhaftes!

