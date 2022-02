Die Idee eines Gratis-ÖV in Uri scheidet die Geister

Uri Gratis-ÖV: Eine Idee, die die Geister scheidet Gratis Bus und Zug fahren? In gewissen Städten im Ausland ist dies schon Realität. In Uri dürfte dies ein Wunsch bleiben. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 19.02.2022, 05.00 Uhr

Bahn und Zug fahren, ohne ein Billett oder Abonnement kaufen zu müssen: Das ist die Vision verschiedener Initiativen, die in der Schweiz auf kommunaler und kantonaler Ebene lanciert wurden. Sie fordern, dass der Staat die Kosten für den öffentlichen Verkehr vollumfänglich übernimmt – heute bezahlen die Fahrgäste schweizweit gesehen rund die Hälfte. Im Ausland wurde aus der Vision schon Realität. So sind in Luxemburg seit März 2020 Bus, Bahn und Tram kostenlos.