Uri - Die Kantonspolizei informiert die Urner Bevölkerung, wie sie sich vor Einbrüchen besser schützen kann

National League «Ich war ein schwieriger Spieler»: EVZ-Trainer Dan Tangnes über seine Reaktion nach missglückten Spielen und Nachhilfe in Schweizer Staatskunde

Der Norweger Dan Tangnes gilt als einer der besten und bestverdienenden Coaches in Europa. Seit 2018 trainiert er den EV Zug. In dieser Saison will er mit seinem Team den Meistertitel verteidigen - eine grosse Herausforderung.