Zauberlaterne Uri: Letzte Saisonvorstellung für Kinder gratis

Uri Die letzte Schnuppervorstellung bei der Zauberlaterne ist gratis Welcher Film gezeigt wird, ist eine Überraschung. Der Verein die Zauberlaterne Uri feiert den Saisonabschluss. Ein kurzes Theaterstück ist ebenso auf dem Programm. 20.06.2021, 14.17 Uhr

(AH) Bis zu 100 Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren sind gratis eingeladen zur letzten Vorstellung der Saison, so in einer Mitteilung des Verein Zauberlaterne Uri, Filmklub für Kinder. Die letzte Vorstellung findet am Samstag, 26. Juni, um 10 Uhr im Cinema Leuzinger in Altdorf statt. Der gezeigte Film wird eine Überraschung.