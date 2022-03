Die Musikgesellschaft Isenthal hat neu ein Co-Präsidium

Uri Die Musikgesellschaft Isenthal wird neu durch ein Co-Präsidium geleitet Die Musikgesellschaft hatte an ihrer Generalversammlung einige Traktanden zu besprechen. Abgesehen von einer Änderung in der Leitung, wurden auch einige Mitglieder verdankt. 11.03.2022, 17.57 Uhr

Verdankungen: Musik-Urgestein Walter Bissig, der neue Dirigent Paul Gisler, die ehemalige Materialverwalterin Margrit Arnold und Andy Arnold (von links). Bild: PD

Vor kurzem hielt die Musikgesellschaft Isenthal ihre GV ab, wie einer Medienmitteilung zu entnehmen ist. Dabei durfte die Vereinspräsidentin eine stattliche Anzahl Mitglieder und Ehrenmitglieder im Hotel Urirotstock begrüssen. Erfreulicherweise konnte die GV in diesem Jahr wieder ohne Einschränkungen durchgeführt werden.

So blickte die Präsidentin Daniela Walker in ihrem Jahresbericht auf ein spezielles Vereinsjahr zurück. Das Vereinsleben wurde auf den Kopf gestellt und durch die coronabedingten Massnahmen wurden viele Auftritte und Konzerte immer wieder verschoben oder abgesagt. Umso grösser sei die Freude, dass sich der Verein nun im gewohnten Rahmen auf die bevorstehenden Auftritte vorbereiten könne, heisst es weiter.

Die MG Isenthal wird nun von einem Co-Präsidium geleitet

Da Daniela Walker ihren Posten als Präsidentin nach 6 Jahren weitergeben wollte, wurde eine Anschlusslösung gesucht. So wird das Präsidium im Vereinsjahr 2022 neu von zwei Personen geleitet. Petra Bissig werde mit der amtierenden Präsidentin in engem Kontakt stehen und so den Verein leiten, schreibt die Musikgesellschaft.

Im restlichen Vorstand der MG Isenthal gab es ebenfalls Veränderungen. Margrit Arnold gab nach 12 Jahren ihren Rücktritt bekannt. An ihrer Stelle wurde Laura Bissig in das Gremium gewählt. Aktuar Martin Bissig wurde wiederum für weitere zwei Jahre bestätigt.

Paul Gisler ist seit 2021 der neue Dirigent

Nach dem Rücktritt vom Dirigent Alexander Troxler im Jahr 2020 übernahm am 1. Januar 2021 Paul Gisler aus Altdorf die MG Isenthal. Die Nachfolge konnte noch vor der Coronapandemie geregelt werden. Das Gemeindejubiläum im vergangenen Oktober und kleinere Auftritte in Isenthal konnten bereits unter seiner Leitung abgehalten werden.

In seinem Jahresbericht lobte er die Disziplin der Musikantinnen und Musikanten und appellierte weiter an den Einsatz eines jeden. Nach der langen Absenz gebe es nun viel zu tun. Das Jahreskonzert findet dieses Jahr am Ostersonntag am 17. April statt, ebenfalls nimmt die MG Isenthal am 4. Juni am Blasmusikfestival in Altdorf teil.

Walter Bissig spielt seit 50 Jahren leidenschaftlich Posaune

Unter dem Traktandum Ehrungen durfte die MG Isenthal an der GV zudem drei Mitgliedern für ihren Einsatz danken. Margrit Arnold wurde aus dem Vorstand verabschiedet. Die umsichtige Materialverwalterin gibt das Amt nach 12 Jahren nun weiter.

Andy Arnold spielt bereits seit 25 Jahren in der MG Isenthal. Zuerst als auf der Trompete und Flügelhorn und jetzt im Schlagzeugregister.

Als Urgestein der Isenthaler Musik darf sicher Walter Bissig bezeichnet werden. Seit 50 Jahren spielt er mit Leidenschaft die Posaune. So sieht man ihn auch in der MG Sisikon und der Blaskapelle Schächental aktiv. Auch war er zu einem früheren Zeitpunkt Präsident der MG Isenthal und im damaligen Urner Kant. Blasmusikverband Kassier. (sok)