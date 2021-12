Uri hat grosse Erwartungen an Kantonsbahnhof

Kanton Uri Landammann Urban Camenzind: «Die Neat entfaltet ihre Wirkung erst jetzt» Vor fünf Jahren wurde der Gotthard-Basistunnel eröffnet. Davon spürte der Kanton bisher wenig. Das hat Landammann Urban Camenzind nicht anders erwartet. Grosse Erwartungen hat er an den neuen Kantonsbahnhof. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 02.12.2021, 15.55 Uhr

Der Kantonsbahnhof wird mit einem Fest am 11. Dezember eröffnet. Bild: Florian Pfister (Altdorf, 1. Dezember 2021)

Seit Dezember 2016 fahren die Fernverkehrs- und Güterzüge durch den 57 Kilometer langen Gotthard-Basistunnel von Erstfeld nach Bodio. Die Reisezeit zwischen Luzern und Lugano verkürzte sich um rund eine Stunde. Eine weitere halbe Stunde schneller ist man seit vergangenem Dezember mit der Inbetriebnahme des Ceneri-Basistunnels, eine Stunde und 40 Minuten dauert seither die Fahrt noch. Uri, auf dessen Boden die Neat-Linie liegt, hat davon bisher kaum etwas gemerkt, wie auf Anfrage Landammann Urban Camenzind sagt. Ernüchtert ist er deswegen aber nicht. «Die Neat-Züge hielten bisher in Uri nicht, abgesehen von wenigen Zügen in Flüelen. Insofern war uns klar, dass Uri nicht von der Neat profitiert, solange die Fernverkehrszüge durchfahren.»

Urban Camenzind. Bild: Keystone

Für ihn ist klar, dass für Uri das neue Verkehrszeitalter am 12. Dezember beginnt, wenn der Kantonsbahnhof, der auch der Neat zu verdanken sei, in Altdorf in Betrieb gehe. «Für uns Urner beginnt dann das Neat-Zeitalter. Dann entfaltet sie ihre volle Wirkung.» Dann hält der Intercity, der alle zwei Stunden zwischen Zürich und Lugano unterwegs ist, in Altdorf. Und das Busfahrplan-Angebot wird um 30 Prozent ausgebaut. «Der Kantonsbahnhof wird die neue ÖV-Drehscheibe für den ganzen Urner Talboden», freut sich Urban Camenzind. Dass der Kantonsbahnhof seine Wirkung teilweise schon jetzt entfalte, sehe man auch an der regen Bautätigkeit im Bahnhofsgebiet und an den vielen Geschäften, die bald in das neue Gebäude am Kantonsbahnhof einziehen werden.

Nur jeder zweite IC hält in Altdorf

Altdorfer, die sich auch auf eine zusätzliche schnelle Verbindung nach Luzern–Olten–Basel gefreut haben, dürften ernüchtert sein. Diese Züge halten in Altdorf im kommenden Fahrplanjahr nämlich nicht. Urban Camenzind spricht dabei aber nicht von einem Makel – im Gegenteil. «Die SBB hatten ursprünglich gar nicht vorgesehen, dass Neat-Züge in Altdorf halten, mit der Argumentation, dass in Altdorf nicht die Passagierzahlen erreicht werden, die ein Halt rechtfertigen würden.» Der Kanton habe sich jahrelang gewehrt – mit Erfolg.

«Dass nun alle zwei Stunden Neat-Züge in Altdorf halten, ist ein grosser Schritt des Entgegenkommens der SBB, was uns sehr freut.»

Aus fahrplantechnischen Gründen hält ab Dezember 2022 der IC Basel–Lugano, der zweimal die Stunde fährt, in Altdorf – anstelle des Zürcher IC. «Wir wollen mit der SBB im Gespräch bleiben und uns weiterhin für einen stündlichen IC-Halt einsetzen», hält Urban Camenzind fest.

Urban Camenzind hofft aufs Verständnis der Flüeler

Mit der Ausrichtung auf den neuen Kantonsbahnhof gibt es auch Verlierer. So hielten in Flüelen bis jetzt vereinzelt IC-Züge am Morgen und Abend. Damit ist am 12. Dezember Schluss. Auch der Tellbus Altdorf–Luzern hält in Flüelen Eggberge nicht mehr. «Bei Umstellungen gibt es immer Verlierer. Die Mehrheit der Urner profitiert aber. Ich hoffe dabei aufs Verständnis der Flüeler», meint Camenzind dazu. Für die Gemeinde Flüelen wird jedoch eine neue direkte Buslinie Flüelen–Altdorf eingeführt mit Transportketten zu Tellbus und IC-Halten. Weiterhin bestehen bleiben – ab allen bisherigen Halten – die stündlichen Verbindungen mit dem «Treno Gottardo» der SOB (alternierend nach Zug–Zürich sowie nach Luzern–Basel) sowie mit der S-Bahn Richtung Zug.

