Kryptowährung Dieser Urner fühlt sich in der verrückten Welt der Bitcoins zu Hause Der Altdorfer Raffael Huber leitete die Forschungsabteilung beim grössten Schweizer Händler für Kryptowährungen. Jetzt spielt er mit dem Gedanken, sich selbstständig zu machen.

Raffael Huber baute die Forschungsabteilung bei Bitcoin Suisse auf. Bild: PD

Wer sich mit Raffael Huber über Bitcoins unterhält, dem öffnet sich ein Stück weit eine digitale Parallelwelt, von der die meisten Schweizerinnen und Schweizer nur eine ungefähre Ahnung haben. Dass er heute so viel über Bitcoins weiss, ist einer jahrelangen Beschäftigung mit dem Thema zu verdanken. «Ich begann mich 2016 einzulesen und es entstand eine grosse Faszination. Bald ging fast meine ganze Freizeit drauf», sagt der gebürtige Altdorfer in einem Starbucks in Zürich. Seit seinem Studium an der ETH hält er sich meist in der grossen Stadt auf.

Mit Uri verbindet Raffael Huber bis heute gute Erinnerungen. «Die sehr schöne Natur, die authentische Bevölkerung und die ruhige Lage haben mich immer sehr bewegt», sagt er. Huber hat die Kantonale Mittelschule in Altdorf besucht und danach eine steile Karriere an der ETH hingelegt. «Zürich war wie ein neuer Lebensabschnitt, in dem ich mich jedoch bald zurechtgefunden habe.» Nach dem Studium der Chemie doktorierte er viereinhalb Jahre lang auf dem Fachgebiet der metallorganischen Chemie.

Eine akademische Karriere als Postdoc einzuschlagen, oder in die chemische Industrie zu gehen, das habe ihn nicht sehr gereizt. «Ein Kollege machte mich dann darauf aufmerksam, dass Bitcoin Suisse einen Researcher sucht.» 2019 erhielt der Altdorfer beim Händler in Zug eine Anstellung als Forschungsleiter. «Ich war lange der einzige Researcher, Anfang 2021 fanden wir jedoch einen jungen, motivierten und enthusiastischen Junior Researcher», so Huber.

Hauptsitz der Bitcoin Suisse AG in Zug. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 15. Oktober 2021)

Ihre Aufgaben bei Bitcoin Suisse: Artikel zum aktuellen Geschehen im Kryptomarkt sowie über die fundamentalen Ideen dahinter zu verfassen. «Ich habe quasi mein Hobby zum Beruf gemacht.» Doch was hat es eigentlich mit diesem Bitcoin auf sich, von dem so viele sprechen?

Bitcoin ist so sicher und selten wie Gold

Bitcoin wird als virtuelles Gold bezeichnet. «Dies liegt daran, dass Bitcoin viele Eigenschaften von Gold teilt, wie zum Beispiel dessen Seltenheit», sagt Huber. Jeder Bitcoin ist einzigartig und kann nicht kopiert werden. Lange galt dies als unmöglich, weil ein Computer sonst alles kopieren kann. Nicht aber Bitcoin. Jeder Bitcoin kann nur genau einmal ausgegeben werden, obwohl dies keine zentrale Stelle überprüft – was bis dahin das grundlegende Problem jeder digitalen Währung war.

Dieses virtuelle Gold wird fast wie das physische Gold geschürft, einfach digital. Um die Kryptowährung zu schürfen, müssen Computer komplexe Rechenaufgaben lösen. Je mehr Rechenleistung man hat, desto höher sind die Chancen, dass man damit Erfolg hat. Er berichtet:

«Bis etwa 2012 konnte jemand seinen Computer in das Netzwerk einloggen und dieser schürfte pro Woche ein paar Bitcoins.»

Das geht heute nicht mehr. Denn weltweit ist eine riesige Rechenleistung in das Netzwerk investiert, es existieren ganze Server-Farmen, die nur nach Bitcoin graben. «Eigentlich müssten ja mehr Bitcoins geschürft werden, je mehr Rechner sich beteiligen. Doch der Algorithmus passt den Schwierigkeitsgrad der Rechenaufgaben der Rechnerleistung an, sodass nur alle zehn Minuten neue Bitcoins gefunden werden.» Dieses Verfahren wird «Proof of Work» genannt.

Das digitale Gold hat ein Verfalldatum

18,5 Millionen Bitcoins sind bereits geschürft. Heute zahlt man für einen einzigen Bitcoin 67'000 Dollar, doch es können auch Einzelteile gekauft werden. Der Code ist so aufgebaut, dass niemals mehr als 21 Millionen Bitcoins geschürft werden können. «Der letzte Bitcoin wird demnach zirka im Jahre 2140 geschürft werden.» Übrigens sind drei bis vier Millionen Bitcoins für immer verloren, weil frühe Halter von Bitcoins dessen künftigen Wert nicht abschätzen konnten, ihren alten Computer entsorgten oder ihr Log-in vergassen.

Dabei sind Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum die Grundpfeiler der sogenannten dezentralen Blockchain-Technologie, der öffentlichen und fälschungssicheren Datenbank. Huber sagt:

«Kryptowährungen sind das Anreizsystem, um ein solches weltumspannendes Netzwerk zu betreiben. Es geht aber um viel mehr.»

Er ist überzeugt: «Solche Blockchains sind neben künstlicher Intelligenz und Anti-Aging einer von drei grossen Trends der Zukunft.» Dieser Wandel werde sich im Alltag kaum merklich vollziehen. «Es wird einfach normal sein, dass gewisse IT-Systeme im Hintergrund nicht nur mit dem Internet verbunden sind, sondern auch mit einer öffentlichen Blockchain.» Als Beispiel könnte er sich vorstellen, dass die Lagerbestände automatisch nachgefüllt werden, dass, wenn gewünscht, von der Bestellung über Lieferung bis zur Bezahlung alles automatisiert abläuft – auch bei Unternehmen im Kanton Uri. Angst, dass die Politik den Fortschritt ausbremsen könnte, hat er nicht: «Wer nicht mitmacht, der hat einen Wettbewerbsnachteil. Deshalb werden sich staatliche Verbote auch nicht längerfristig durchsetzen.»

Kriminelle sollten ihre Hände davon lassen

Ein häufiger Vorwurf an die Adresse der «Bitcoiner» lautet nun aber, dass die Kryptowährung anonym sei und deshalb für kriminelle Transaktionen benutzt werde. Doch ist Bitcoin wirklich anonym? «Eigentlich überhaupt nicht», sagt Raffael Huber. «Jeder, der Bitcoin kauft, muss dies über einen lizenzierten Händler tun und seine Personalien hinterlegen.» Zudem sei jede Transaktion, die je in Bitcoin getätigt wurde, für immer auf jedem am Netzwerk beteiligten Computer gespeichert. Huber:

«Es kommt oft vor, dass Kriminelle erst dank diesem System identifiziert werden können.»

Das erkläre auch, dass im Jahr 2020 nur 0,34 Prozent aller Transaktionen mit Bitcoin auf kriminelle Machenschaften zurückzuführen sind. «In absoluten Zahlen ist dies ein Bruchteil dessen, was mit traditionellen Währungen gemacht wird.» Für Forderungen, wie diejenigen von SP-Fraktionschef Roger Nordmann, anonyme Bitcoins in der Schweiz zu verbieten, hat Raffael Huber deshalb wenig Verständnis. «Wir sollten sinnvolle, durchdachte Regulationen anstreben, die den Eigenschaften dieser neuen Technologie gerecht werden.»

Die nächste Station könnte ein Start-up sein

Auch wegen des gigantischen Stromverbrauches war Bitcoin in letzter Zeit häufig in den Schlagzeilen. Dieser ist in etwa so gross wie der gesamte Energieverbrauch von Schweden. Doch Raffael Huber kontert: «Die Rechenleistung stammt meist aus erneuerbaren Energien und wird dort bezogen, wo ein Energieüberschuss herrscht.»

Bei Bitcoin Suisse ist Raffael Huber ausgestiegen, weil er sich seinen eigenen Projekten widmen will. «Ich werde mich weiterhin voll mit den Entwicklungen im Kryptobereich beschäftigen und fände auch ein Start-up in diesem Bereich interessant.» Den Urnern empfiehlt er: «Probiert diese neue Welt mal aus, liest euch ein und versucht zu verstehen, worum es geht.»