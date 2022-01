Uri Dieser Urner Nationalrat ist auch als Lehrer sehr gesucht Weil sich derzeit viele Urner Lehrer in Quarantäne oder Isolation befinden, springt Simon Stadler regelmässig für sie ein. Er spricht über die aktuellen Herausforderungen und sagt, was Erwachsene von Kindern lernen können. Christian Tschümperlin Jetzt kommentieren 26.01.2022, 05.00 Uhr

Im Zuge der Omikron-Welle befinden sich in der Schweiz aktuell rund 200’000 Menschen in Quarantäne oder Isolation. Dies ist auch eine Belastungsprobe für die Wirtschaft. Deshalb hat der Bundesrat kürzlich die Quarantänefrist auf fünf Tage verkürzt. Nationalrat Simon Stadler ist ausgebildeter Primarlehrer und sagt: «In letzter Zeit hat das Telefon bei mir öfters geklingelt, weil Lehrpersonen in Quarantäne oder Isolation mussten. Ich hätte an mehreren Schulen gleichzeitig aushelfen können.»

Der Urner Nationalrat Simon Stadler springt während der Coronakrise häufig als Lehrer ein. Bild: Christian Tschümperlin (Seedorf, 24. Januar 2022)

Deshalb findet man ihn dieser Tage in einem Klassenzimmer an der Kreisschule Seedorf. Für Stadler, der auch in der nationalrätlichen Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur sitzt, ist es wichtig, den Bezug zur Arbeitswelt aufrechtzuerhalten. Er sagt:

«Mir ist es ein Anliegen zu sehen, wo der Schuh drückt.»

Denn die Schulen haben die Pandemie-Regelungen des Bundesamtes für Gesundheit umzusetzen. «Im Klassenzimmer kommen Kinder aus ganz unterschiedlichen Familien zusammen.» In den Schulen würden deshalb auch unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen. «Sie sind ein Abbild der Gesellschaft. Dies ist für die Schulen sehr anspruchsvoll, da sie die nationalen und kantonalen Regeln umsetzen müssen.»

Der erste Lockdown war eine Herausforderung

Trotzdem blieb es um die Lehrerschaft in der Coronakrise erstaunlich ruhig: Aus dem Gewerbe, der Gastronomie, der Pflege waren nicht selten kritische Stimmen zu vernehmen aufgrund der angespannten Arbeitssituation. Warum meldet sich die Lehrerschaft kaum zu Wort? «Die Verantwortlichen an den Schulen, aber auch die Eltern haben einen riesigen Effort für die Aufrechterhaltung des Schulunterrichts geleistet, da blieb kaum Zeit, sich noch ausserschulisch mit der ganzen Thematik herumzuschlagen.»

Der erste Lockdown Mitte März 2020 war für die Lehrer bereits eine Herausforderung: Sie hatten von Freitag auf Montag drei Tage Zeit, auf den Fernunterricht umzustellen. «Das war eine riesige ‹Büetz›», sagt Stadler. Aktuell fallen viele Lehrer aus. Doch ganz so dramatisch sei die Lage nicht: «Es gibt auch viele Springer, Heilpädagogen und ‹Teilpensler›, die Lektionen übernehmen können», sagt der Urner Nationalrat.

An der Oberstufe unterrichtet Simon Stadler die Fächer Deutsch, Französisch, Medien und Informatik. Dass Stadler auch eine politische Laufbahn verfolgt, das ist für die meisten Schüler kein Thema. Er sagt:

«Heute hat zwar erstmals jemand gefragt, was ich lieber tue: politisieren oder unterrichten? Ich habe ihm geantwortet, dass ich beides sehr gerne mache.»

Wichtig sei aber eins: Politik und Schule sind für ihn strikte zu trennen. «Wenn mich jemand auf die Politik anspricht, werde ich stets parteipolitisch ungefärbt antworten. Von mir aus rede ich aber nie über Politik in der Schule.» Auf die Frage, wer denn besser zuhöre, die Schüler oder die anderen Nationalräte, sagt er mit einem Augenzwinkern: «Die Schüler.»

Simon Stadler schätzt die Ehrlichkeit der Schüler

Der Draht zu den Kindern ist bei Simon Stadler jedenfalls da: «Kinder sind geradeheraus und direkt. Diese Ehrlichkeit habe ich auch als Maurer gelernt, in meiner Erstausbildung.» Und er wisse dies sehr zu schätzen. «Davon könnten auch die Erwachsenen manchmal etwas lernen.» Zudem seien Kinder noch unbeschwert. Er sagt:

«Auch wir könnten manchmal etwas zufriedener sein.»

Gerade in der heutigen Zeit, wo sich die gesellschaftlichen Normen verschärft haben und Ausreisser weniger stark toleriert würden. «Von einem Kind wird erwartet, dass es Sport macht, ein Instrument spielt und gute Noten schreibt. Wie viele Erwachsene können das erfüllen? Wer hat einen Top-Job, betreibt Sport und ist nebenbei noch ein Musiktalent?»

Er will den Zugang zur pädagogischen Hochschule erleichtern

Simon Stadler jedenfalls gehen die Ideen nicht aus: Gute Standards im Bildungssystem sind etwas, wofür er sich schon seit Jahren einsetzt. Künftig wäre es ihm beispielsweise ein Anliegen, den Übertritt für alle mit einer Berufsmatura an die pädagogischen Hochschulen prüfungsfrei zu machen. Zudem könnte er sich vorstellen, dass finanzschwache, kleine Gemeinden noch zusätzlich unterstützt werden. Im Jahr 2017 hatte nämlich das Bundesgericht entschieden, dass die Grundschule für Eltern kostenlos sein muss, auch für Exkursionen oder Lagern werden schärfere Auflagen gemacht. «Ich bedaure es, wenn Kinder nicht mehr Skifahren lernen können, weil Schulen in finanzschwachen Gemeinden auf Lager oder Exkursionen verzichten müssen, darunter leiden aber auch die Bergbahnen und die Skigebiete.»

Im Urner Landrat hatte Simon Stadler einiges bewegt, so geht der Neubau des Berufs- und Weiterbildungszentrums Uri (BWZ Uri) auf ihn zurück. Doch ist dies auch im Nationalrat möglich?

«Die Mühlen in Bern mahlen etwas langsamer wegen des Zweikammern-Systems»,

so Stadler. Ansonsten seien die Tätigkeiten aber durchaus miteinander vergleichbar: «Man muss mit Menschen sprechen und sie überzeugen, mit anderen Parteien ins Gespräch kommen und Koalitionen bilden.» Simon Stadler glaubt: «Da hat mir mein Werdegang geholfen.» Als Maurer und Lehrer versteht er sowohl die Sprache von Handwerkern als auch von Akademikern. «Ich kann auf beide Seiten zugehen.» Das Wichtigste, ob im Lehrerberuf oder in Bern, bleibe aber: «Authentisch zu sein», sagt Stadler.

