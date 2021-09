URI Drei Verletzte bei Unfall am Furkapass Ein Auto kollidierte bei Realp frontal mit einem Motorrad.

Martin Uebelhart 12.09.2021, 19.27 Uhr

Am Sonntagvormittag, kurz nach 10 Uhr, fuhr der Lenker eines Personenwagens mit Zuger Kontrollschildern auf der Furkastrasse vom Furkapass herkommend in Richtung Realp. In einer Rechtskurve im Bereich Ägerten verlor er laut einer Mitteilung der Kantonspolizei Uri die Beherrschung über sein Fahrzeug und kollidierte frontal mit einem korrekt entgegenkommenden Motorrad mit deutschem Kontrollschild.