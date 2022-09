Der Handwerksmarkt in Isenthal findet am 25. September statt

Uri Ein Sonntag voller traditionellem Handwerk im Isenthal Am kommenden Sonntag findet der alljährliche Handwerksmarkt in Isenthal statt. Die Besucherinnen und Besucher erwartet traditionelles Handwerk, leckere Spezialitäten aus lokaler Produktion sowie einheimisches Gewerbe. 21.09.2022, 14.09 Uhr

Am Handwerksmarkt wird nebst traditionellen Handwerken wie «Sägesä dängälä», Riemen-Sticken, Heugarn-Knüpfen auch die Tradition des Holzschnitzens präsentiert. Bild: PD

Im Dorfkern demonstrieren Einheimische die Vielfalt ihrer traditionellen Handwerke. Dies schreibt die Geschäftsstelle Verein Tourismusregion Klewenalp-Vierwaldstättersee in einer Mitteilung. Von Heugarn knüpfen, Schmieden, Schindeln über Sense «Dängälä» bis zu Riemen-Sticken kann an verschie­denen Stationen altes Handwerk bestaunt werden. Ruedi Bissig, Präsident vom Tourismusverein Isenthal sagt: «An einigen Ständen dürfen die Gäste sogar selbst handanlegen.» Aber auch die Kulinarik kommt nicht zu kurz. Feine, hausgemachte Spezialitäten, Formaggini, Fleisch und Alpkäse werden zum Kauf angeboten. Auch selbst Genähtes und Gestricktes findet man an den Ständen.