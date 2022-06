Ein Ständchen für Urner Lehrmeister Peter Zagnoli

Uri Ein Ständchen für Lehrmeister Peter Zagnoli Ein Musikanten-Quintett überraschte den langjährigen Förderer der Blasmusikszene Uri im Pflegezentrum Urnersee. 14.06.2022, 17.09 Uhr

Eine kleine Musikantenformation brachte am Samstag musikalische Erinnerungen an die legendäre 12er-Musik Flüelen, eine ehemalige Kleinformation des MV Flüelen, und zusätzlich gute Stimmung ins Pflegezentrum Urnersee. Das Ständchen war in erster Linie dem langjährigen Dirigenten und Komponisten Peter Zagnoli gewidmet. Wie es in einer Mitteilung der Kleinformation heisst, ist Zagnoli seit einem Hirnschlag im Jahre 2019 linksseitig gelähmt. «Sonst wäre er mit hoher Wahrscheinlichkeit noch immer aktiver Blasmusikant», sind die Musikanten überzeugt.