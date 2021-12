Uri Ein wenig Weihnachtszauber: Die christliche Tradition prägt auch manche Muslime Ein Teil der Muslime im Kanton Uri stellt sich Weihnachtsbäume in die Stube. Das hat aber nichts mit dem Glauben zu tun. Florian Pfister Jetzt kommentieren 24.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sie ziehen die Schuhe aus, bevor sie den Gebetsraum betreten. Hamit und sein Onkel Mustafa Öztürk sprechen das Abendgebet in der Moschee in Schattdorf, für die sie verantwortlich sind. Sie richten sich nach Mekka und beten ihr Gebet, so wie es ihr Prophet Mohammed gemacht hat. Währenddessen trennen sie sich von der Welt und wenden sich Allah zu. Sie verehren und danken ihrem Gott. Rund 10 Minuten dauert das Gebet. Die Muslime verrichten es fünfmal am Tag.

Mustafa Öztürk (links) und Hamit Öztürk beten in der Moschee in Schattdorf. Bild: Florian Pfister (Schattdorf, 22. Dezember 2021)

Das ist während der jetzigen Feiertage nicht anders. «Leute fragen mich immer wieder, ob ich Weihnachten feiere», sagt Hamit Öztürk. «Ich muss dann aber verneinen.» Dennoch, die christliche Tradition beeinflusst auch Menschen, die einer anderen Religion angehören.

«Es gibt Muslime, die Geschenke für Weihnachten oder Neujahr kaufen und sich einen Weihnachtsbaum in die Stube stellen.»

Das habe aber überhaupt nichts mit dem Glauben zu tun. «Sehr viele Muslime, auch in der Türkei, finden die Lichter wunderschön und dekorieren ihr Zuhause dementsprechend. Aber nicht, weil sie plötzlich Christen sind, sondern weil es einfach schön aussieht und die Kinder Freude haben.»

Mustafa und Hamit Oztürk gehören aber nicht dazu. Auch an einem Weihnachtsmarkt waren sie noch nie, auch wenn eigentlich nichts dagegensprechen würde. Ein Bekannter verkauft beispielsweise Kerzen. «Es gibt Muslime, die an den Weihnachtsmarkt gehen und auch etwas kaufen», sagt Hamit Öztürk. «Für sie ist es aber einfach ein normaler Markt, nur eben im Winter.»

In der Schule gibt es keine Probleme

Hamit Öztürk ist Vater von drei Töchtern und einem Sohn. Seine Kinder wachsen in der Schule mit christlichen Traditionen auf und basteln in der Vorweihnachtszeit beispielsweise Dekorationen für zu Hause. Dieser Bestandteil des Unterrichts stellt kein Problem für Hamit Öztürk dar. «Es ist ein christlich geprägtes Land. Die Aufgaben, die dir dein Lehrer gibt, musst du machen.» Dennoch gibt es Grenzen. Seine Kinder sollen nicht in die Kirche gehen oder christliche Gebete sprechen müssen.

Gleichzeitig befürwortet Hamit Öztürk die christliche Tradition. «Ich wünsche den Christen gerne frohe Weihnachten.» Umgekehrt ist die muslimische Gemeinschaft offen dafür, wenn andere Leute die Bräuche des Islams kennen lernen wollen, zum Beispiel den Fastenmonat Ramadan. «Gegenseitig sich frohe Weihnachten oder frohen Ramadan zu wünschen, ist eine schöne Geste und keine Konvertierung», sagt Hamit Öztürk. Die Weihnachtszeit und der Fastenmonat Ramadan haben Gemeinsamkeiten. Die Menschen sind dann besonders grosszügig. «Wir denken an die Leute, die wenig zu essen haben, und können uns in diese hineinfühlen. Deshalb geben viele Muslime zu dieser Zeit Almosen.»

Trotz anderer Traditionen: Natürlich haben auch die Muslime in der Schweiz während der Weihnachtstage frei. Dieses Jahr fallen sie auf ein Wochenende, in anderen Jahren können sie besser genutzt werden. «Ich nehme oft noch einen Tag mehr frei und besuche meine Tante in Deutschland. Auch an anderen Feiertagen wie Pfingsten besuchen wir unsere Verwandten.»

Bild: Florian Pfister (Schattdorf, 22. Dezember 2021)

Jesus ist auch im Islam ein Prophet

Was viele nicht wissen – so nimmt es Mustafa Öztürk wahr – Jesus spielt auch im muslimischen Glauben eine Rolle, auch wenn die eigentliche «Weihnachtsgeschichte» nicht im Koran steht. Jesus ist dort ein Prophet Gottes. Jungfrau Maria hat ihn unter einer Palme geboren. Das Baby vollbrachte sein erstes Wunder, als es Maria verteidigte und sprach, Allah hätte es erschaffen und Maria solle keine Häme ertragen. Doch Jesus bekommt nicht jene grosse Rolle zugesprochen, die er im Christentum hat. Wie Mustafa Öztürk erzählt, haben die Juden unwissentlich einen Doppelgänger gekreuzigt.

Im Alltag gibt es kaum Schwierigkeiten zwischen Muslimen und Christen. Es gibt nur wenige Dinge, die Mustafa Öztürk manchmal zu schaffen machen. Muslime essen kein Schweinefleisch und trinken keinen Alkohol. Anderes Fleisch darf auch nicht zusammen mit Schweinefleisch in derselben Pfanne oder demselbem Backofen gekocht werden. «Alkohol wird hier wie Wasser getrunken», sagt Musafa Öztürk weiter. «Manche verstehen nicht, dass ich kein Bier trinke.» Aus diesen beiden Gründen ist er nur selten in Restaurants anzutreffen.

Die beiden Männer schreiben der Moschee in Schattdorf eine grosse Bedeutung zu. Nicht nur für die Muslime. So kommen Schulklassen und Organisationen vorbei. Mustafa und Hamit Öztürk beantworten gerne Fragen über den muslimischen Glauben und ihre Feste. Mustafa Öztürk freut sich über jeden Besuch:

«Wir sind offen, unser Tee kocht immer.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen