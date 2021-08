Neues Wanderwegnetz im Urserental eröffnet

Uri Eine neue Perle für Wanderer im Urserntal Die Stiftung Vier-Quellen-Weg eröffnete feierlich das Wanderwegnetz zur höchstgelegenen dreifach kontinentalen Wasserscheide Europas. Christof Hirtler 22.08.2021, 19.00 Uhr

Strahlendes Wetter, strahlende Gesichter: Fränggi Gehrig am Akkordeon und Franz Gehrig, Elektropiano eröffneten mit volkstümlichen Klängen die Feier und «versetzten uns mit vielen hundert filigranen Tönen und prächtigen Melodien in musikalische Hochstimmung», freute sich Josef Arnold-Luzzani, der den Festanlass souverän und humorvoll moderierte und in Versen rezitierte: «Zu Witenwasseren’s steilsten Stöcken / Mit ihren scharf granit’nen Blöcken / Will ich steigen, um zu sehn / Wohin die Wassertropfen geh’n / Dorthin, wo keine Menschen wohnen / Zum Sammelpunkt von drei Kantonen / Dem Wallis Uri und dem Tessin /Zu diesem Punkte möcht’ ich ziehn».