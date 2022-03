Elektroantriebe bei Urner Kommunalfahrzeugen sind erst Vision

Uri Elektroantriebe bei Urner Kommunalfahrzeugen sind erst eine Vision Der Kehricht wird noch immer mit Dieselfahrzeugen eingesammelt. Auch der kantonale Fuhrpark ist noch fossil. Das könnte sich in Zukunft ändern. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 05.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Urner Kehrichtfahrzeuge fahren vorderhand noch mit Diesel. Valentin Luthiger (30. Januar 2018)

Der Kehricht und die Grünabfälle werden in Uri noch mit zwei Dieselfahrzeugen eingesammelt. «Bei der Ausschreibung 2017 war die Zeit noch nicht reif für Elektrofahrzeuge. Es fehlten Erfahrungen», sagt dazu Edi Schilter, Geschäftsführer von Zaku, der zentralen Organisation für Abfallbewirtschaftung im Kanton Uri.

Bei der nächsten Ausschreibung im übernächsten Jahr sei der Umstieg auf Elektroantrieb ein Thema, meint Edi Schilter mit Blick auf den Nachbarkanton Obwalden. «Die guten Erfahrungen in Obwalden mit ähnlichen topografischen Gegebenheiten zeigen uns, dass die Sammlung mit Elektroantrieb in einem Bergkanton möglich ist. Zudem wollen wir als Organisation, die den Gemeinden gehört, auch eine Vorbildfunktion wahrnehmen», hält Edi Schilter fest.

In Obwalden sind seit zwei Jahren Elektro-Kehrichtfahrzeuge im Einsatz. Der Entsorgungszweckverband Obwalden wie auch Auftragnehmer Zimmermann Umweltlogistik, der auch in Uri die Kehrichtabfuhr macht, ziehen ein äusserst positives Fazit. «Die Fahrzeuge haben sich in der anspruchsvollen Obwaldner Topografie bestens bewährt und trotzen auch der Kälte», sagt Inhaber Reto Zimmermann. Er hebt zudem die verbesserte Situation für die Mitarbeiter hervor. Diese seien gerne mit dem Elektro-Kehrichtfahrzeug unterwegs. «Die Mitarbeiter, die hinten mitfahren, schätzen, dass das Fahrzeug so leise ist. Sie können so besser miteinander kommunizieren.» Auch ökologisch sei dies die richtige Wahl. Auch das Gewicht sei vertretbar. «Der Elektro-Kehrichtlastwagen ist mit einem Gesamtgewicht von 27 Tonnen nur eine Tonne schwerer als ein vergleichbares Dieselfahrzeug und kann genau gleich viel Kehricht aufladen, nämlich 10 Tonnen.» Und mit 14 Jahren sei die geschätzte Lebensdauer des Akkus länger als jene des Fahrzeugs.

Im Kanton beobachtet man die Entwicklung

Die über 100 Fahrzeuge und Geräte, die für den Unterhalt wie etwa Schneeräumung der 153 Kilometer Urner Kantonsstrassen eingesetzt werden, fahren mit Diesel. Und dies bleibt vorderhand auch so. «Im Moment kommen bei Ersatzanschaffungen noch keine Fahrzeuge mit alternativem Antrieb in Frage», sagt Stefan Bucheli, Leiter Betrieb Kantonsstrassen Uri. «Unsere Fahrzeuge müssen 24 Stunden am Tag einsatzbereit sein, legen lange Strecken zurück und überwinden grosse Höhenunterschiede zwischen den Seegemeinden auf rund 400 Metern und den Urner Alpenpässen auf bis zu 2500 Metern über Meer. Die Akkus müssten darauf ausgelegt sein.» Vor allem seien zurzeit gar keine Spezialfahrzeuge mit alternativem Antrieb erhältlich. Im Kanton beobachte man die schnelle Entwicklung aber genau. «Bei diesem hohen Tempo könnte ich mir vorstellen, dass bis in etwa zehn oder fünfzehn Jahren praxistaugliche Elektrofahrzeuge für unsere Zwecke auf dem Markt sind», so Stefan Bucheli.

«In den nächsten Jahren stehen Ersatzbeschaffungen an. Dann werden wir prüfen, ob ein elektrisch betriebenes Kommunalfahrzeug in Frage kommt, falls es auf dem Markt überhaupt erhältlich ist», sagt der Altdorfer Gemeindepräsident Pascal Ziegler. Die Voraussetzungen im ebenen Altdorf mit kurzen Distanzen seien grundsätzlich ideal, um auf einen emissionsfreien Fuhrpark umzurüsten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen