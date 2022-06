CVP/Mitte-Fraktion Uri wählt Elias Epp als Präsidenten

Uri Elias Epp präsidiert neu die CVP/Mitte-Fraktion Der 34-jährige Bauingenieur folgt auf Céline Huber. 23.06.2022, 14.58 Uhr

Elias Epp übernimmt per Ende Juni das Präsidium der CVP-Mitte-Fraktion. Bild: PD

Die grösste Fraktion im Urner Landrat hat einen neuen Präsidenten. Elias Epp wurde laut einer Medienmitteilung der CVP/Mitte Uri an der letzten Fraktionssitzung einstimmig als neuer Fraktionschef der CVP/Mitte-Fraktion gewählt. Er vertritt die Gemeinde Silenen seit dem Jahr 2016 im Landrat. Zudem präsidierte er bis vor kurzem die landrätliche Baukommission. Einen besonderen Schwerpunkt in der politischen Arbeit setzt er vor allem in der Stärkung der Randregionen und in der Energiepolitik. Der 34-Jährige ist Bauingenieur und arbeitet als Projektleiter bei einem Urner Planungsunternehmen.

Wie die Partei weiter mitteilt, wird Elias Epp per Ende Juni 2022 die Nachfolge von Céline Huber übernehmen. Die Juristin führte das Präsidium der Fraktion im Urner Landrat seit 2019 und gibt das Zepter nun turnusgemäss in der Mitte der Legislatur weiter. 2012 war Céline Huber von den Altdorferinnen und Altdorfern erstmals in den Landrat gewählt worden. Aktuell präsidiert sie die landrätliche Bildungs- und Kulturkommission. (nke/pd)