Uri Erfolgreiches Stelldichein der Urner Blasmusikvereine Vierzehn Urner Blasmusikvereine und vier Gastformationen erhielten am vierten Urner Blasmusikfestival von einer Jury ein professionelles Urteil. Brigitte Hächler Jetzt kommentieren 06.06.2022, 10.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer verfolgten die Platzkonzerte auf dem Lehn. Bild: Brigitte Hächler (Altdorf, 4. Juni 2022)

Einmal mehr verwandelte sich das Theater Uri in Altdorf am Samstag in eine gigantische Jukebox. Nach Volksmusik gab es nun zwei Wochen später für das Publikum Blasmusik zu hören – querbeet durch alle Stilrichtungen und Schweregrade.

Der Musikverein Seedorf unter musikalischer Leitung von Michel Truniger trägt Anspruchvolles vor. Bild: Brigitte Hächler (Altdorf, 4. Juni 2022)

Das OK, bestehend aus Mitgliedern verschiedener Urner Musikvereine, wollte mit dem Festival ein bewusstes Zeichen setzen. «Nach der pandemiebedingten Zwangspause war es wichtig, etwas auf die Beine zu stellen, das die Blasmusik in Uri belebt», erklärte OK-Mediensprecher Markus Arnold. «Ein Festival, an dem die Formationen konzertant, jedoch ohne Wettbewerbsdruck ihr Können zeigen und von einem Experten professionelles Feedback erhalten, war da genau das Richtige.» Zudem wollten die Organisatoren der Bevölkerung Gelegenheit geben, das ganze Spektrum, das die Urner Blasmusik bietet, kennenzulernen – mittels 20-minütigen Konzerten im Theater Uri und Platzkonzerten auf dem Lehn.

Die Feldmusik Altdorf dirigiert von Yannick Trares spielte zum Auftakt des vierten Urner Blasmusikfestivals. Bild: Brigitte Hächler (Altdorf, 4. Juni 2022)

Über den eigenen Gartenzaun blicken

Ralph Aschwanden, Vorsteher des Amtes für Kultur und Sport, freute sich darauf, Uris Blasmusiken zu hören. «Es ist wie ein grosses Klassentreffen. Eine optimale Gelegenheit, sich wieder einmal auszutauschen und die Blasmusikvielfalt zu spüren», meinte er. Zwischen einspielen, Konzert, Jurybesprechung und Platzkonzert hatten die Musikerinnen und Musiker Gelegenheit, sich die Vorträge von anderen Formationen anzusehen. Delia Wyrsch vom MV Seedorf meinte, es sei cool, Leute aus anderen Vereinen zu treffen und zuzuhören, was sie spielten.

Juror Philipp Wagner ermunterte im Jurygespräch die Spielerinnen und Spieler der Jugendmusik Altdorf an der Blasmusik dran zu bleiben. Bild: Brigitte Hächler (Altdorf, 4. Juni 2022)

«Dass ein Experte zuhört, macht den Auftritt etwas spezieller als ein Konzert. Man möchte noch ein wenig mehr zeigen, was man kann», sagte Dominik Bissig, ebenfalls vom MV Seedorf. Ein grosses Highlight sei es für sie an diesem Anlass dabei zu sein und auch ein professionelles Feedback zu erhalten, erzählte Linda Gisler vom MV Haldi.

«Man hört eine andere Meinung und weiss, wo man sich verbessern kann.»

Erfreute Juroren

Taktgenauigkeit, Phrasierungen, Dynamik, Intonation, Zusammenspiel der Musizierenden, musikalischer Ausdruck, Werkinterpretation des Dirigenten. Es gab vieles, worauf die beiden Juroren Armin Bachmann und Philipp Wagner achteten. Abwechslungsweise hörten sie sich die Vorträge an und gaben gleich im Anschluss im Aufenthaltsraum des Theaters Uri ein Feedback an das gesamte Ensemble. «Es ist sehr angenehm, auf diese Weise eine Rückmeldung geben zu können. Die Reaktionen der Musikerinnen und Musiker sind fühlbar. Ich kann ihre Fragen beantworten oder selbst welche stellen», erklärte Philipp Wagner.

Philipp Wagner (l.) und Armin Bachmann beurteilten die Blasmusikvereine. Bild: Markus Arnold (Altdorf, 4. Juni 2022)

Zu hören war sehr ermutigendes, konstruktives und dezidiertes Feedback, in dem die beiden Juroren individuell auf die einzelnen Formationen eingingen. Sie zeigten sich sehr erfreut über das Niveau und die Spielfreude der Blasmusikerinnen und -musiker. «Nach zwei Jahren Spielpause sich als Verein musikalisch wieder zu finden und an einem Festival Stücke in hoher Qualität vorzutragen, ist bemerkenswert», lobte Philipp Wagner. «Alle Formationen haben ihren Vortrag ernst genommen, was ihre Bereitschaft sich weiterzuentwickeln, aufzeigt. Diese Freude und Leidenschaft am Musizieren haben mich berührt», resümierte Armin Bachmann.

Dirigent Michel Truniger (r.) und Präsident Wädi Wipfli vom MV-Seedorf beim Jurorengespräch mit Experte Philipp Wagner (l.). Bild: Brigitte Hächler (Altdorf, 4. Juni 2022)

Als Dirigent eine Rückmeldung von renommierter Seite zu erhalten, sei immer sehr wertvoll, bestätigte Michel Truniger, der auch als OK-Mitglied fungierte.

«Es war spannend zu hören, ob der Experte meine Eindrücke bestätigt, ob er das Stück wie ich interpretiert, oder wo er noch Potenzial sieht.»

OK-Präsident Paul Wyrsch war sehr zufrieden. «Die Leute hatten Spass. Durch das vielfältige Programm fand das Publikum einen niederschwelligen Zugang zur Blasmusik», betonte er. Im Theater Uri in solch professioneller Infrastruktur musizieren zu können habe sicherlich zur Attraktivität beigetragen. «Es ist schön, in Uri ein solch offenes Haus zu haben, dass es 500 Blasmusikerinnen und -musikern ermöglichte, sich zu präsentieren.»

Die Società Filarmonica Roveredo war eine der vier Gastformationen. Bild: Brigitte Hächler (Altdorf, 4. Juni 2022)

Die Brassband Gurtnellen sorgte mit Dirigent Tobias Zwyer auf dem Lehn für Stimmung. Bild: Brigitte Hächler (Altdorf, 4. Juni 2022)

Die Musikvereine Unterschächen/Bauen gaben geleitet von Bruno Arnold nebst traditioneller Polka auch ein ABBA-Medley zum Besten. Bild: Brigitte Hächler (Altdorf, 4. Juni 2022)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen