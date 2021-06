Uri Erstes Touch-Rugby-Grümpelturnierspiel feiert grossen Erfolg Auch wenn sie nicht gewonnen haben: Die Urner Rugbyspieler sind zufrieden mit ihrem ersten Turnier. 18.06.2021, 16.00 Uhr

Diese Spielerinnen und Spieler des Rugbyclubs Üri haben am Turnier teilgenommen. Bild: PD

Im Kanton Uri hat der erste Wettkampf im Touch-Rugby stattgefunden. Die Variante des Siebener-Rugbys, welches der Gastgeberverein RC Üri normalerweise spielt, hat einen grossen Vorteil, wie die Verantwortlichen in einer Mitteilung schreiben. Denn: Es wird fast ohne Körperkontakt gespielt. Am vergangenen Samstag konnten dann auch Kolleginnen und Kollegen, welche sonst nicht Rugby spielen, mit den Spielerinnen und Spielern des Rugbyclubs Üri messen. Ausserdem war es zusätzlich möglich, dass Damen und Herren in gemischten Teams spielten. Diese etwas andere Rugbyerfahrung zog ein stattliches Publikum und speziell auch die Touchmannschaft des RC Luzern an, welche an der Schweizer Touch-Rugby Meisterschaft teilnimmt.

Um 14 Uhr hatten sich die Sportlerinnen und Sportler in vier Teams aufgeteilt, bevor es auf dem Bürgler Sportplatz Loch dann losging. Alle Teilnehmer hatten viel Spass, mal wieder an einem Wettkampf teilzunehmen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Die frühen Gruppenspiele wurden von den Luzerner Honey Badgers wie erwartet dominiert, hatten sie doch viele erfahrene Spielerinnen und Spieler in ihrem Team. Die Urner Kontrahenten liessen sich davon aber nicht beirren und sorgten ebenfalls für viel Furore auf dem Feld. So wurden die Spiele immer enger und am Ende konnte das letzte Spiel vor den Finals sogar von einer Urner Mannschaft gegen die Luzerner Gäste gewonnen werden.

Turnier war gut für die Technik der Urner

Im Final trafen sich dann die Honey Badgers und das Urner Team Migi Moscht. In der ersten Hälfte dominierten die Luzerner das Geschehen, in der zweiten konnten die Gastgeber aber nochmal aufdrehen und durch mehrere schnelle Tries Spannung in das Spiel bringen. Am Ende gewannen jedoch die Honey Badgers die Partie verdient.

Aus Sicht der Urner war der Tag dennoch ein grosser Erfolg: Zum einen konnten die Urner gut an ihrer Technik arbeiten und sich so ideal auf das kommende Turnier am 3. und 4. Juli in Lugano vorbereiten. Zum anderen konnten mit Andreas Odermatt und Flavia Vorwerk zwei junge Talente ihre Debüts für den RC Üri geben. Beide zeigten tolle Leistungen und haben sich bereits perfekt ins Team eingefügt. (zgc)