Ex-Priester sorgt in Uri für Wirbel

Uri Ex-Priester sorgt für Wirbel Der 53-Jährige bietet sogenannte Enttaufungen an. Das sei unseriös und irreführend, sagt der Churer Bischof. Jürg Auf der Maur 09.02.2022, 05.00 Uhr

Das Sakrament der Taufe ist im Fokus, seit ein ehemaliger Pfarrer Kurse zur Enttaufung anbietet. Bild: Getty

Ein ehemaliger, heute 53-jähriger katholischer Priester sorgt derzeit in der Region Schwyz für Verunsicherung. Grund: Er bietet – gegen Geld – Kurse und sogenannte Enttaufungen an. Damit sollen Gläubige sich definitiv von der katholischen Kirche abwenden können. Vor Kurzem wurde ein solcher «Enttaufungsanlass» in Muotathal durchgeführt. Wie viele Personen teilnahmen, ist nicht bekannt. Sicher ist, dass der Anlass im Tal für Diskussionen sorgt. Befürchtet wird eine Abspaltung der Kirche.

Der Steiner Pfarrer Rudolf Nussbaumer, der nicht nur gut unterrichtet ist, sondern auch als einer der wenigen offen darüber spricht, erfuhr, dass eine Informationsversammlung in Muotathal vollständig besetzt gewesen sei. Der vom «Boten» befragte Ex-Priester K. M. (Name der Redaktion bekannt) dementierte die Versammlungen und Enttaufungen in einem Telefongespräch nicht. Er bestätigte insofern die Recherchen des «Boten», räumte aber ein, dass es sich bei der Anzahl Enttaufter um «vertrauliche Informationen» handle und die deshalb nicht weiter ausgeführt würden.

Weitere Seminare sollen am 13. Februar erneut in Muotathal und am 20. Februar in Schwyz stattfinden, ein weiteres ist in Olten vorgesehen. Wo genau, erfährt man erst, wenn man sich anmeldet. Die ganztägigen Kurse kosten 250 Franken oder 7 Unzen (rund 200 Gramm) Feinsilber.

Bischof: «Das ist irreführend und unseriös»

Konfrontiert mit den Recherchen, äussert sich der Bischof des Bistums Chur Joseph Maria Bonnemain mit klaren Worten. «Eine sogenannte Enttaufung existiert nicht», hält er fest. Die Zusage Gottes zu jedem Menschen und zu dessen Existenz sei endgültig, wie auch die Zusage Gottes durch die Taufe endgültig ist:

«Die Taufe stellt das Ja Gottes zu einem Menschen für immer dar. Gott steht bis zuletzt auf der Seite des Menschen, jedes Menschen.»

Diese Zusage könne weder verloren gehen noch rückgängig gemacht werden. Bischof Joseph Maria: «Bezahlte Kurse, die über eine solche Möglichkeit aufklären wollen, sind nicht nur irreführend, sondern schlichtweg unseriös und können nicht empfohlen werden.»

Nussbaumers Hilfeversuche gingen ins Leere

Hintergrund der Auseinandersetzung ist offensichtlich ein Konflikt zwischen den Bistümern Chur und Basel sowie dem Priester K. M., wie «Bote»- Recherchen an den Tag legen. Er sei viele Jahre Mönch und Priester gewesen, da er als «Jugendlicher den Wunsch verspürte, die Liebe zu leben», schreibt K. M. auf seiner Homepage. Jedoch seien seinem freien Geist die Mauern der Institution im Laufe der Zeit zu eng geworden. In seinem Herzen habe er den Wunsch nach Ausdehnung und Freiheit verspürt. «Ich wollte ihm helfen», sagt Pfarrer Rudolf Nussbaumer. Aber die Kirchenoberen hätten sich falsch verhalten. «Das kritisiere ich», erklärte Nussbaumer auf Anfrage.

In einer kürzlich im «Boten» veröffentlichten Anzeige wandte er sich deshalb direkt an ExPriester K. M. «Ich weiss, du hattest zu lange gelitten. Aber dass dies jetzt ein Grund ist, dass du nun allem den Rücken kehrst, das dir mal heilig war», das verstehe er nicht. Nicht genug, so Nussbaumer. Ganz besonders besorgt ihn, «dass du in unserer Gegend der guten und geschwisterlichen ökumenischen Zusammenarbeit grosse Unruhe und Verwirrung bringst». Die Kritik von K. M. auf dessen Homepage gebe, so Nussbaumer, jedenfalls «nicht die Wahrheit wieder».

Keine Anfragen bei der Beratungsstelle Infosekta

Haben die Kurse oder die Enttaufungen sogar sektiererische Züge? «Wir hatten noch keine Beratungsanfrage zu K. M.», hält Susanne Schaaf von Infosekta, der Fachstelle für Sektenfragen, fest. Sie weist aber darauf hin, dass der Mann schon zu Gast und im Gespräch mit Verschwörungstheoretiker Jo Conrad war. Rund eine Stunde stand K. M. deswegen auf Gloria TV unter dem Titel «Freigeister» Rede und Antwort zu seinem Leben und seiner Motivation, jetzt Enttaufungen anzubieten.«Als ehemaliger Priester verknüpft K. M. seinen Befreiungsansatz auch klar mit der Befreiung von der katholischen Kirche», so Schaaf.

«Die Vorstellung dunkler Mächte ist für ihn stark an die Kirche gebunden.»

Er schien von der Idee beseelt zu sein, «alle Katholiken befreien zu wollen».

