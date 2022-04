Seedorfer Fasnacht auf solide Basis gestellt

Uri Seedorfer Fasnacht mit der Fröschenzunft auf solide Basis gestellt Ab sofort ist in Seedorf ein offizieller Verein für die Organisation der Katzenmusik und weiterer Fasnachtsaktivitäten verantwortlich. Bereits für 2023 sind einige Neuerungen geplant. Bruno Arnold 12.04.2022, 13.00 Uhr

Die Fasnacht geniesst in Seedorf schon seit Jahrzehnten einen hohen Stellenwert. Der 2017 verstorbene einheimische Dorfchronist Josef Imhof-Degen beschreibt sie in einem 2001 verfassten «Kurzbericht zur Gründungsgeschichte der Katzenmusik Fröschenzunft Seedorf» als «steinaltes Brauchtum mit einer sehr wichtigen Rolle im Jahresablauf». Seit der Gründung der Fröschenzunft am 18. Januar 1951 trugen die Mitglieder des Zunftrats die Verantwortung für die Katzenmusik und weitere Aktivitäten während der Fasnacht.

Die Vorstandsmitglieder des neuen Seedorfer Vereins zusammen mit dem Leiter der Gründungsversammlung (hinten, von links): Johannes Grütter, Franziska Müller, Martina Infanger, Gabi Rogenmoser und Christian Herger; (vorne von links) Matthias à Wengen, Tagespräsident Andreas Bilger und Michael Gisler. Bild: Bruno Arnold (Seedorf, 9. April 2022)

Galt die siebenjährige Tätigkeit im Vorstand während Jahrzehnten als Selbstverständlichkeit und die Wahl in den Zunftrat als grosse Ehre, wurde es in den vergangenen Jahren nach und nach schwieriger, Personen zu finden, die bereit waren, der Reihe nach ein Jahr lang als Beisitzer II, Beisitzer I, Materialwart, Zunftschreiber, Säckelmeister und Katzenmusikdirigent zu amtieren, um mit der Inthronisation als Zunftmeister im siebten Jahr der Vorstandstätigkeit die oberste Stufe der Karriereleiter zu erklimmen.

Fröschenzunft wird ein offizieller Verein

2020 organisierte ein provisorisches Komitee die Seedorfer Fasnachtsaktivitäten, 2021 fielen die närrischen Tage der Coronapandemie zum Opfer und 2022 zeichnete ein OK unter der Leitung von Martina Infanger für die Katzenmusik und weitere Anlässe verantwortlich. Um die Fasnacht in Seedorf langfristig auf eine solide Basis zu stellen, wurde an der GV vom 5. November 2021 beschlossen, einen Verein mit dem Namen Fröschenzunft Seedorf zu gründen, und zwar gemäss den Bestimmungen des Schweizerischen Zivilgesetzbuches. 36 Personen setzten diese Absicht am Samstag im Restaurant Rössli in Seedorf unter der Leitung von Tagespräsident Andreas Bilger in die Tat um. Gemäss den einstimmig genehmigten Statuten bezweckt die Fröschenzunft «die Pflege der alljährlichen fasnächtlichen Unterhaltung sowie des Katzenmusikmarsches in der Gemeinde Seedorf».

Der Verein besteht einerseits aus Mitgliedern, die sich jeweils im ersten Halbjahr zur GV sowie in der Regel am 11. November zur Herbstversammlung treffen. Sie bezahlen einen jährlichen Mitgliederbeitrag von 20 Franken. Anderseits können dem Verein auch Gönner angehören, die bereit sind, die Fröschenzunft einmalig oder regelmässig finanziell zu unterstützen. Sie können ebenfalls an den Vereinsversammlungen teilnehmen, sind aber weder stimm- noch wahlberechtigt. An der Katzenmusik oder an den weiteren Aktivitäten dürfen selbstverständlich weiterhin alle grossen und kleinen Fasnächtler mitmachen.

Acht Vorstandsmitglieder gewählt

Der Vereinsvorstand besteht aus höchstens acht Mitgliedern. An der Gründungsversammlung wurden die Chargen wie folgt besetzt: Präsidentin Marina Infanger, Aktuar Christian Herger, Kassier Matthias à Wengen und Materialwart Johannes Grütter. Zudem gehören Kilian Lagnaz, Gabi Rogenmoser, Michael Gisler und Franziska Müller dem Vorstand als Beisitzer an. Als Rechnungsrevisorinnen amtieren Irène Busslinger und Claudia Gisler-Gamma.

Zu Diskussionen Anlass gab am Samstag nur ein einziger Artikel der Statuten. Ausführlich und kontrovers debattiert wurde die Frage: Soll das Amt des Zunftmeisters als «erhaltenswerte Seedorfer Tradition» weitergeführt oder stattdessen ein «alter Zopf» abgeschnitten werden? Schliesslich einigten sich die Gründungsmitglieder auf einen Kompromiss: Künftig kann auf Antrag des Vorstands eine Person zum Zunftmeister ernannt werden, die sich während längerer Zeit um die Fröschenzunft verdient gemacht hat. Dieser Entscheid fiel mit 30 zu fünf Stimmen (eine Enthaltung).

Für 2023 sind bereits Ideen vorhanden

Martina Infanger blickte zum Schluss der Versammlung auf eine «schöne und gemütliche Fasnacht 2022» zurück, die «ohne nennenswerte Zwischenfälle» verlaufen sei. An den diversen Katzenmusiken hätten durchschnittlich 80 Personen teilgenommen. Bereits bestehen konkrete Vorstellungen für die Fasnacht 2023, die unter dem Motto «Disney» stehen wird. So sollen die am Dorfeingang und beim «Mätteli» platzierten Fasnachtsdekorationen Zuwachs erhalten. Es ist vorgesehen, an den Beleuchtungskörpern entlang der Dorfstrasse zirka ein mal ein Meter grosse und von Schulklassen bemalte Frösche zu befestigen. Um die Sicherheit bei der Schülerkatzenmusik und bei den Kinderumzügen zu erhöhen, will man in Absprache mit der Gemeinde die Möglichkeit von temporären Sperrungen des Durchgangsverkehrs auf der Kantonsstrasse prüfen.