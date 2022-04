Entwicklungsplanung: Flüelen soll attraktives Eingangstor

Uri Flüelen soll attraktives Eingangstor werden Der Gemeinderat möchte das Gebiet am Seeufer aufwerten. Das Projekt soll breit abgestützt und von der Bevölkerung mitgetragen werden. Urs Hanhart 02.04.2022, 05.00 Uhr

Gemeindepräsident Remo Baumann (links) und Gemeinderätin Tania Forrer orientierten über die Entwicklungsplanung Seeufer Flüelen. Bild: Urs Hanhart (31. März 2022)

Der Gemeinderat Flüelen orientierte am 31. März an einer sehr gut besuchten öffentlichen Informationsveranstaltung in der Turnhalle Gehren detailliert über das Vorhaben Entwicklungsplanung Seeufer, das diesbezügliche Vorgehen und die Finanzierung der Planungskosten.

Dies im Hinblick auf die Gemeindeversammlung vom 19. Mai, an der den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern ein entsprechendes Kreditbegehren zur Beschlussfassung vorgelegt wird. Der Betrachtungsperimeter für die Entwicklungsplanung Seeufer erstreckt sich über die Seepromenade bis zum Gebiet Seematte. Miteinbezogen wird auch die Häuserfront auf der Dorfseite.

Bevölkerung soll sich einbringen

Unter Mitwirkung von Uri Tourismus, dem Kanton und den Seegemeinden wurde im Herbst 2018 eine Potenzialstudie Urnersee erarbeitet. Für Flüelen wurde dabei von Experten eine Aufwertung im Uferbereich vorgeschlagen. Der Gemeinderat hat diese Idee aufgenommen und beabsichtigt, eine umfassende Entwicklungsplanung Seeufer anzugehen. Diese ist ein Teil des Entwicklungsschwerpunkts Flüelen. Der kantonale Richtplan verpflichtet die Gemeinde, Entwicklungsmassnahmen aktiv anzugehen. Entsprechendes floss ins kommunale Siedlungsleitbild der Gemeinde Flüelen im Jahr 2014 ein.

«Raumentwicklung lebt davon, dass sich die Bevölkerung einbringt. Sie wird belebt von deren Inputs», sagte Gemeindepräsident Remo Baumann in seiner Begrüssung. Und weiter:

«Es ist keine Übung, die der Gemeinderat alleine veranstaltet. Nur so können die Weichen gestellt werden, damit etwas Gutes entsteht.»

Gleichzeitig wies er darauf hin, dass an der Info-Veranstaltung noch nichts Konkretes präsentiert werde, sondern nur der Weg zum angedachten Vorgehen aufgezeigt werde. Als Ziele der Entwicklungsplanung Seeufer Flüelen formulierte Baumann eine Verbesserung der touristischen Attraktivität und eine Steigerung der Wertschöpfung. Besucher sollen zu längerem Verweilen animiert werden.

Aufwertung der öffentlichen Räume

«Flüelen soll Eingangstor zum Erlebnisraum Uri werden», betonte Gemeinderätin Tania Forrer, und sie ergänzte:

«Unsere Gemeinde ist jetzt schon das Eingangstor, aber das Seeufer könnte eine Aufwertung erhalten. Der Gemeinderat hat deshalb eine klare Strategie, die er verfolgt.»

Er wolle die Bevölkerung und Anspruchsgruppen von Anfang einbeziehen in dieses Projekt. Die Infrastruktur solle genau angeschaut werden, wobei vor allem die Verbindung zwischen Dorf und See ein spezielles Augenmerk erhalte. «In einer ersten Phase sollen räumliche Ideen formuliert werden. Speziell soll eine Strategie entwickelt werden zur funktionalen, zur sozialen und zur gestalterischen Aufwertung der öffentlichen Freiräume. Weiter sollen Vorstellungen über den Raum kreiert werden. Das heisst, es sollen erste Pläne mit möglichen Ideen erstellt werden», so Forrer. Wichtig sei, dass das Gesamtkonzept auch wirklich umsetzbar sei.

Die Federführung bei diesem Projekt obliegt dem Gemeinderat. Begleitet und professionell unterstützt wird er vom Raumplanungsbüro Planwerkstatt AG. Im Weiteren soll eine zirka 15 Personen umfassende Projektgruppe ins Leben gerufen werden. Darin vertreten sein sollen nebst Vertretern aus Gewerbe, Tourismus und Mitträgerschaften auch interessierte Einwohnerinnen und Einwohner. Geplant sind drei Workshops, in denen Ideen erarbeitet werden sollen.

Etappiertes Vorgehen

Die Zeitachse umfasst insgesamt vier Etappen. «Im Moment befinden wir uns noch vor der ersten Etappe», erklärte Forrer, und sie fügte gleich an: «Aber diese kann nur realisiert werden, wenn die Einwohnerinnen und Einwohner das Vorhaben unterstützen.» Konkret geht es um die Genehmigung des Planungskredits für Etappe 1, dessen Gesamtkosten sich auf 170'000 Franken belaufen. Nach Abzug der NRP-Fördergelder (55'000 Franken), des Kantonsbeitrags (30'000 Franken), des UKB-Strukturprogramm-Beitrags (10'000 Franken) und der Beiträge der Mitträgerschaften (5000 Franken) verbleiben für die Einwohnergemeinde Restkosten von 70'000 Franken. Vorausgesetzt dieses Kreditbegehren wird am 19. Mai genehmigt, erfolgt im Juni der Kick-off zum ersten Workshop.

Die erste Etappe «Projektdefinition» erstreckt sich bis Mai 2023. Anschliessend folgt Etappe zwei «Projektentwicklung». Die dritte Etappe (2024/25) beinhaltet die Projektierung, und die Realisierungsphase (vierte Etappe) soll ab 2026 beginnen.