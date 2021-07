Flugzeugabsturz im Gotthardgebiet: Fünf Fragen und Antworten

Uri Sieben Fragen und Antworten zum Flugzeugabsturz im Gotthardgebiet Müssen Flüge angemeldet werden und wie weit sind die Ermittlungen im Fall des abgestürzten Kleinflugzeugs? Unsere Redaktion sprach mit verschiedenen Institutionen. Florian Arnold 20.07.2021, 18.00 Uhr

Der Flug mit einem Kleinflugzeug im Gotthardgebiet endete für einen deutschen Piloten am vergangenen Sonntag tödlich. Der 60-Jährige war mit seinem Flugzeug der Marke Mooney alleine unterwegs gewesen, dies bei den garstigen Wetterverhältnissen vom Wochenende. Unsere Redaktion ist einigen Fragen nachgegangen.

Das verunfallte Flugzeug wurde im Gotthardgebiet am frühen Montagmorgen gefunden. PD

Laut dem Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) gibt es dafür keine Pflicht. Es empfiehlt jedoch jedem Piloten, der einen Alpenflug plant, einen Flugplan per App anzugeben oder Dritte über den geplanten Flug zu informieren. Wird der Flugplan nach der Landung in der App oder telefonisch nicht geschlossen, wird ein mehrstufiger Alarm ausgelöst. «Häufig stellt sich in der ersten Stufe heraus, dass der Pilot es lediglich versäumt hat, den Flugplan zu schliessen», sagt Bazl-Sprecher Urs Holderegger. Wenn das Flugzeug aber nicht gelandet ist beziehungsweise der Pilot nicht kontaktiert werden kann, wird eine Suchaktion ausgelöst. «Anhand des Flugplans haben die Verantwortlichen ungefähr eine Vorstellung, wo gesucht werden muss», so Holderegger. Zudem sei es zu empfehlen, bei einem Alpenflug mit der Flugsicherung Skyguide (Zurich Information) Kontakt aufzunehmen und per Funk die Position durchzugeben. Auch dies erleichtere bei einem Unfall die Arbeit der Such- und Rettungskräfte.

Wie die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) bestätigte, war das Flugzeug mit einem Notsender, einem sogenannten Emergency Locator Transmitter (ELT) ausgerüstet. Dieser löst bei einem Aufprall automatisch ein Notsignal aus, das über ein Satellitensystem an die Einsatzleitung der Such- und Rettungskräfte (Search and Rescue, SAR) weitergegeben wird. «Der ELT hat im vorliegenden Fall funktioniert und das Signal konnte geortet werden», sagt Igor Canepa von der Sust. Die Wetterverhältnisse liessen aber eine raschere Bergung nicht zu.

Leichtflugzeuge werden in den meisten Fällen nach Sichtflugregeln betrieben. «Das heisst, der Pilot muss Sicherheitsabstände gegenüber dem Grund und gegenüber den Wolken einhalten und seine Flugroute wird von der Flugsicherung nicht kontrolliert», sagt Bazl-Sprecher Urs Holderegger. «Kommt es im Gebirge zu einem Absturz, kann wertvolle Zeit vergehen, bis auf eine Vermisstenmeldung reagiert werden kann und die Suche am richtigen Ort erfolgt», gibt er zu bedenken. Ob die Verhältnisse einen Flug am Sonntag zuliessen, wird die Unfalluntersuchung aufzeigen.

«Das Fliegen im Gebirge ist äusserst anspruchsvoll», sagt Urs Holderegger vom Bazl. Wetterbedingungen könnten sich rasch ändern, Fallwinde würden auftreten und für schwächer motorisierte Leichtflugzeuge habe die Höhe beziehungsweise dünnere Luft Auswirkungen auf die Flugleistung. «Aus diesem Grund gehört in der Schweiz im Rahmen der Grundausbildung eine Alpeneinweisung in Theorie und Praxis zum Ausbildungsprogramm.» Es gibt aber keine Pflicht, dass die Alpen nur mit entsprechender Ausbildung überflogen werden dürfen.

Laut dem Bazl gibt es in Europa klar geregelte Normen, was die Anforderungen für eine Pilotenlizenz sind. Die deutsche Lizenz ist somit europaweit anerkannt und gilt auch für die Schweiz. Umgekehrt entspricht auch die Schweizer Lizenz den Normen und kann somit in ganz Europa eingesetzt werden.

Das Wrack wurde zur Dienstelle der Sust nach Payerne gebracht, wo es für weitere Untersuchungshandlungen zur Verfügung steht. Eine Blackbox wurde allerdings nicht gefunden. «Bei dieser Kategorie von Flugzeugen ist der Einbau eines Flugdatenschreibers und eines Stimmenaufzeichnungsgerätes (auch als Blackbox bekannt) nicht vorgeschrieben und auch nicht üblich», so Igor Canepa von der Sust.

Fest steht bereits, dass es sich um ein einmotoriges Flugzeug in Metallbauweise und mit Einziehfahrwerk handelt. Beim aktuellen Stand der Untersuchung sei es aber noch nicht möglich, den Zustand des Flugzeuges beurteilen zu können. «Die Sust kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Erkenntnisse zu einer möglichen Unfallursache darlegen», wie es auf Anfrage heisst. Die Ermittlungen führt die Bundesanwaltschaft, wie dies das Luftfahrtgesetz regelt. «In Bezug auf die Ermittlungen macht die BA derzeit keine weiteren Angaben», heisst es seitens der Bundesanwaltschaft.