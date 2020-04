Die Zeugnis-Noten dürfen sich nicht verschlechtern – Uri gibt Sonderregelung bekannt Der Kanton Uri folgt der Konferenz der Erziehungsdirektoren und rechnet das Schuljahr als vollwertiges an. Auch im zweiten Semester wird ein Zeugnis ausgestellt – allerdings mit Besonderheiten. Florian Arnold 23.04.2020, 11.58 Uhr

Der Präsenz- wurde mit Fernunterricht teilweise kompensiert. Symbolbild: Peter Klaunzer / Keystone

Der Schulalltag ist seit der Ausbreitung des Coronavirus nicht mehr derselbe. Seit Mitte März war der Präsenzunterricht nicht mehr erlaubt. Nun zeichnen sich zwar Lockerungen ab, sodass ab dem 11. Mai wieder Unterricht in den gewöhnlichen Klassenzimmern stattfinden soll. Doch die Rahmenbedingungen werden erst am 29. April bekannt gegeben. Eine Punkte stellt die Urner Bildungsdirektion allerdings bereits jetzt klar.

So hat die Schweizerische Konferenz der Erziehungsdirektoren (EDK) bereits anfangs April beschlossen, dass das Schuljahr 2019/2020 als vollwertiges Schuljahr anerkannt wird. Ende April sollten die Kantone zudem Bestimmungen zu Promotion und Zeugnissen erlassen. Der Erziehungsrat des Kantons Uri hat diese Fragen an seiner ausserordentlichen Sitzung am 22. April 2020 diskutiert, wie es in einer Mitteilung heisst. Beschlossen wurde für Uri folgendes:

Am Ende des zweiten Semesters des Schuljahrs 2019/2020 wird ein vollwertiges Zeugnis ausgestellt. Es wird durch eine Bemerkung ergänzt, die den Zeitraum des Verbots für Präsenzunterricht angibt.

Als Basis für das zweite Zeugnis des Schuljahrs 2019/2020 dienen die Noten des ersten Semesters. Diese können verbessert, jedoch nicht verschlechtert werden. Dasselbe Prinzip gilt auch für die Beurteilung in den überfachlichen Kompetenzen.

Produkte aus dem Fernunterricht werden nicht mittels Noten in Ziffern beurteilt. Ausgenommen ist die Projektarbeit in der 3. Oberstufe, sofern sie eine Selbstständigkeitserklärung enthält.

Es wird auf die Feststellung der Promotion verzichtet. Repetitionen und Niveauwechsel werden nur im gegenseitigen Einvernehmen zwischen Schule und Erziehungsberechtigten vollzogen, ausser sie wurden bereits vor dem 13. März 2020 beschlossen.

Auf Promotions- und Übertrittsentscheide in den folgenden Schuljahren haben diese Ergänzungen keinen Einfluss.

«Die zugrundeliegenden Überlegungen bezwecken vornehmlich, dass den Urner Schülerinnen und Schülern keine Nachteile aus der Zeit des Fernunterrichts entstehen sollen», schreibt die Regierung in ihrer Mitteilung. «Die Anpassungen wollen für alle Beteiligten unnötigen Druck vermeiden und unterschiedliche individuelle Bedingungen während des Verbots von Präsenzunterricht berücksichtigen.»

Der Erziehungsrat erachte es als wichtig, dass Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern die Massnahmen als sinnvoll und nachvollziehbar erkennen könnten. «Es soll gezielt vermieden werden, dass nach Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts ein Übermass an Prüfungen und damit einhergehend unnötiger Benotungsdruck für die Schülerinnen und Schüler entsteht.» Ausserdem trage die getroffene Lösung dem Umstand Rechnung, dass in einigen Schulen im Kanton Uri die Sommerferien bereits Mitte Juni 2020 beginnen.

Die Regelung gilt für die obligatorische Schule (Kindergarten, Primarschule, Oberstufe). Für die Schülerinnen und Schüler der Kantonalen Mittelschule Uri wird der Mittelschulrat Mitte Mai 2020 eine eigene Regelung erlassen.