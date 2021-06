Uri «Geballte Frauenpower» nimmt sich in Bern der Gleichstellung an, auch Urnerinnen sind mit dabei Die Frauensession im Oktober soll der Gleichstellung in der Schweiz neuen Schub verleihen. Aus Uri mit dabei sind Chiara Gisler und Eveline Lüönd. Christian Tschümperlin 24.06.2021, 05.00 Uhr

Fünfzig Jahre ist es her, seit Frauen in der Schweiz das eidgenössische Stimm- und Wahlrecht erhalten haben. Damals wurden erstmals elf Nationalrätinnen im Parlament vereidigt. Mit diesen Pionierinnen wurde in der Schweiz das Thema Gleichstellung stärker präsent. Ein Thema, mit dem die Schweiz heute noch ringt. Deshalb finden seit rund dreissig Jahren Frauensessionen statt. Am 29. und 30. Oktober ist es wieder so weit: 246 Frauen verhandeln während zwei Tagen im Bundeshaus die dringlichsten politischen Anliegen für Frauen in der Schweiz. Gewählt wurden sie von rund 12'000 registrierten Wählerinnen. Zu den Wählerinnen zählen auch Transfrauen und Menschen, die von der Gesellschaft als Frauen angesehen werden, wie auf der Website von Alliance F zu lesen ist. Der Dachverband der Frauenorganisationen in der Schweiz ist zuständig für die Organisation der Frauensession.

Chiara Gisler (links) und Eveline Lüönd vertreten Uri an der Frauensession in Bern. Bild: Florian Arnold

Unter den gewählten Frauen sind die Urner Landrätinnen Eveline Lüönd aus Schattdorf und Chiara Gisler aus Altdorf. Eveline Lüönd zeigt sich auf Anfrage positiv überrascht, dass sie aus den vielen Urner Kandidatinnen gewählt wurde. Die grüne Landrätin ist sehr aktiv bei Gleichstellungsthemen: «Für mich ist die Reise nach Bern ein kleines Abenteuer. Diese Frauenpower einmal geballt zu spüren, darauf freue ich mich», sagt sie. Sie wird das erste Mal bei einer Frauensession dabei sein und will sich vor Ort vernetzen und austauschen. An der Session können die Frauen ihre eigenen Thematiken einbringen. Lüönd will ein neueres Thema ansprechen, es geht um gendergerechte Raumplanung und Verkehrskonzepte. Als Beispiel nennt sie das Gesamtverkehrskonzept in Schattdorf. «Da kommen die Velofahrerinnen und Fussgängerinnen nur am Rande vor», sagt sie. Insbesondere für Mütter, Väter und Kinder seien Aspekte, wie gute Velostreifen oder schöne Aufenthaltsplätze mit Schatten wichtig. Auch in der Funktionalität der Innenräume sieht sie in vielen Gebäuden Aufholbedarf: «Beispielsweise fehlen auf den WCs Wickeltische, die von Vätern und Müttern genutzt werden können.»

«Victim Blaming» ist noch immer weit verbreitet

Auch Chiara Gisler (Juso) bedeutet es sehr viel, dass sie an die Frauensession in Bern darf: «Dass ich gewählt wurde, hätte ich nicht erwartet. Von der Session war ich schon begeistert, als ich das erste Mal davon erfuhr», sagt sie. Sie freut sich darauf, viel zu lernen und hat ebenfalls ein Anliegen mit im Gepäck: «Wenn ich mit Kolleginnen über Gleichstellung spreche, nimmt das Thema sexuelle Belästigung viel Raum in den Gesprächen ein», berichtet sie. Ein leider oftmals vorkommendes Verhalten in so einem Fall sei das «Victim Blaming», was zu Deutsch so viel heisst wie «das Opfer beschuldigen». Dies sei noch immer weit verbreitet. «Die Gesellschaft gibt den Frauen oft die Schuld, dass sie sexuell belästigt werden und machen ihnen etwa Vorwürfe, einen zu kurzen Rock angezogen zu haben.» Da brauche es noch viel Aufklärungsarbeit bei Männern und Frauen. Und sie sagt:

«Eine wichtige Frage für Frauen ist auch, feststellen zu können, wo die sexuelle Belästigung beginnt. Diese muss nicht körperlich sein, auch Anmachsprüche am Arbeitsplatz zählen bereits zur sexuellen Belästigung.»

Für das Thema Gleichstellung wurde Gisler schon früh sensibilisiert. «Es beginnt mit der Sozialisierung, den Mädchen wird vielfach weniger zugetraut», sagt sie. Da gäbe es in der Gesellschaft noch «Luft nach oben». «Natürlich gibt es stets Länder, die noch schlechter dastehen. Aber wir müssen uns mit den fortschrittlichen Nationen vergleichen», ist sie überzeugt. An der Session will sie sich konstruktiv einbringen: Die teilnehmenden Frauen können sich vor der Session zu einer Kommission ihrer Wahl anmelden. Jede Kommission berät ein eigenes Gleichstellungsthema, wie beispielsweise Vereinbarkeit von Beruf und Familie, weibliche Altersarmut, Gewalt an Frauen oder Care-Arbeit. Bei welcher Kommission sich Gisler konstruktiv einbringen will, das hat sie noch nicht entschieden. Sicher aber ist für sie: «Es wird eine tolle Erfahrung.»