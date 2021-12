Erstfeld: Das Dilemma des gesperrten Reusswegs

Kanton Uri Gesperrter Reussdamm zwischen Erstfeld und Silenen: Schliessung war von Beginn weg vorgesehen Zwischen Erstfeld und Silenen ist ein 1,5 Kilometer langer Streckenabschnitt des Reusswegs durch zwei Tore versperrt. Diese sollen zu Gunsten des Naturschutzes verschlossen bleiben. Seitens Bevölkerung stösst das auf Unverständnis, denn der alternative Weg führt mitten durch ein Naturschutzgebiet. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 11.12.2021, 05.00 Uhr

Seit Mitte November ist ein rund 1,5 Kilometer langer Streckenabschnitt des Reussuferwegs zwischen der neuen Unterführung Bielenhof bei Erstfeld und Silenen durch Metalltore abgeriegelt. Dies zum grossen Unmut einiger Bewohnerinnen und Bewohner, die den Weg in der Vergangenheit für Spaziergänge oder Fahrradtouren nutzten. Doch beginnen wir von vorne.

Bei der neuen Unterführung Bielenhof bei Erstfeld und 1,5 Kilometer weiter in Silenen ist der Reussdamm jeweils durch ein solches Tor abgesperrt. Seit Mitte November ist der Abschnitt für die Bevölkerung unzugänglich. Bild: PD

1994 wurde zwischen Erstfeld und Amsteg direkt neben der Autobahn A2 ein Trassee für ein Werkgleis errichtet. Dieses diente dem Bau des Kraftwerks Amsteg II und führte entlang eines mehrheitlich naturnahen Reussuferabschnitts. Im August 1998 wurde das Werkgleis im Zusammenhang mit dem Bau des Gotthard-Basistunnels von der Alp-Transit Gotthard AG übernommen. Die Firma wurde dazu verpflichtet, das Werkgleis nach Abschluss der Bauarbeiten am Basistunnel zurückzubauen. Der genannte 1,5 Kilometer lange und nun gesperrte Streckenabschnitt unterlag dabei einer Rückbau- und Rekultivierungspflicht. Dies war eine der Auflagen des Bundesamts für Verkehr, damit das Werkgleis überhaupt erbaut werden durfte. Die Strecke sollte nach ihrem Rückbau Lebensraum für störungsempfindliche Tierarten bieten und deswegen für Menschen unzugänglich gemacht werden.

Laut der Medienmitteilung, die der Kanton Uri zur Orientierung über die Streckensperrung am 29. November veröffentlicht hat, sei das Werkgleis 1998 rückgebaut worden. Was geschah also in der Zeit zwischen dem Rückbau Ende der 1990er-Jahre und der Sperrung Mitte November dieses Jahres? Auf Anfrage teilt das Amt für Raumplanung Uri mit, dass der Rückbau des Werkgleises tatsächlich nicht 1998, wie es in der Mitteilung zunächst hiess, sondern erst 2012 erfolgt sei. Seither wird das noch bestehende Trassee rege von Fussgängerinnen, Velofahrern, Reiterinnen und «Hündelern» genutzt. Bei der Unterführung Bielenhof bei Erstfeld und 1,5 Kilometer weiter in Silenen stehen sie jetzt aber vor verschlossenen Toren.

Alternativweg führt durch Naturschutzgebiet

Der alternative Weg führt nun durch die Unterführung Bielenhof, die im Herbst dieses Jahres fertiggestellt wurde, und die Gebiete Wilerschachen, Blüemlismatt und Buchen. Der Kanton umschreibt diese in der genannten Medienmitteilung als «ruhigere und landschaftlich reizvollere Gebiete». Tatsächlich handelt es sich beim Wilerschachen um ein Naturschutzgebiet. Eine Tafel macht dort auf Folgendes aufmerksam:

«Zahlreiche Tier- und Pflanzenarten reagieren empfindlich auf die Störung durch Menschen und Hunde.»

Durch die Sperrung des Streckenabschnitts verkehren nun jedoch gerade Mensch und Hund vermehrt im Auen- und Amphibienlaichgebiet.

Auf Anfrage beim Amt für Raumplanung des Kantons Uri, ob dies angesichts der genannten Begründung nicht kontraproduktiv sei, argumentiert dessen Vorsteher Georges Eich: «Durch das Naturschutzgebiet Hinterwiler führt bereits heute ein offizieller Wanderweg. Zudem findet sich im Naturschutzgebiet auch eine offizielle Feuerstelle. Somit wird das Naturschutzgebiet bereits heute durch zahlreiche Erholungssuchende genutzt, womit Störungen der Tiere bereits heute und auch zukünftig vorhanden sind. Die Lebensräume an ungestörten Gewässern mit Kiesflächen sind zudem für Brutvögel wie den Flussuferläufer geeigneter als die Flächen im Naturschutzgebiet Hinterwiler.»

Autobahnlärm soll kein Problem für störungsempfindliche Arten sein

Für Ruedi Müller ist die Sperrung des Streckenabschnitts entlang des Reussufers unverständlich. Um sich gegen die vom Regierungsrat verordnete Massnahme zu wehren, hat Müller zusammen mit Gleichgesinnten die Interessengemeinschaft Reussdamm ins Leben gerufen. Mittels einer Petition will er dem Unmut, der sich laut ihm in grossen Teilen der umliegenden Bevölkerung breitgemacht hat, Ausdruck verleihen.

So nahe der Autobahn in einem wenige Meter breiten Grünstreifen einen Lebensraum für «störungsempfindliche Tierarten» zu schaffen, ergebe für Müller keinen Sinn. Amtsvorsteher Eich entgegnet:

«Studien zeigen, dass sich auch störungsempfindliche Arten an Autobahnsituationen anpassen können.»

Zudem habe man nebst den Interessen der Bevölkerung auch jene des Naturschutzes zu berücksichtigen.

Zwischen der Reuss und der Autobahn ist der zu schützende Grünstreifen ersichtlich. Hier sollen sich in Zukunft Brutvögel ansiedeln können. Bild: PD

Alternativstrecke ist für Menschen mit Beeinträchtigung unpassierbar

Ruedi Müller erwähnt auch die Alternative zur gesperrten Strecke. Dass man nun auf einen Weg ausweichen muss, der durch ein Naturschutzgebiet führt, sei für ihn ebenfalls nicht nachvollziehbar. Hinzu komme, dass dieser Weg schmaler und unebener sei als jene Strecke, die zwischen Autobahn und Reuss verläuft. «Familien mit Kindern, Biker und Wanderer kommen sich so in die Quere.» Auch wisse er von einem Vater, der die Strecke mit seiner behinderten Tochter gar nicht mehr passieren könne. Diesbezüglich verschaffte sich auch Andrea Annen, Ansprechperson von Pro Cap Uri, vor Ort ein Bild. Ihr Urteil ist deutlich:

«Der alternative Weg ist für Menschen mit Beeinträchtigung und ihre Hilfsmittel zu gefährlich.»

Aufgrund der Absperrung bei der Unterführung, des teilweise sehr schmalen Wegs und der ungesicherten Bachübergänge sei die Strecke für Beeinträchtigte unpassierbar.

Laut dem Amt für Raumplanung seien für eine mögliche Verbesserung des bestehenden Wanderwegs durch das Naturschutzgebiet Wilerschachen Abklärungen im Gange. Selbstverständlich gelte es, bei den weiteren Diskussionen die Barrierefreiheit für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer miteinzubeziehen. Laut Annen müsste jedoch ein sehr grosser Aufwand betrieben werden, um den Weg so weit zu verbreitern und instand zu setzen, damit er dem gesperrten Abschnitt auf dem Reussdamm gleichgestellt werden könnte.

Alle Beschwerden wurden abgewiesen

Nebst dem Bundesamt für Verkehr (BAV), das den Bau des Werkgleises Ende der 1990er-Jahre der Auflage einer Rückbau- und Rekultivierungspflicht unterstellte, spielt in der Geschichte auch das Bundesamt für Strassen (Astra) eine Rolle. Dieses fasst den Sachverhalt zur Sperrung des Reussuferwegs wie folgt zusammen:

Im Mai 2015 sei auf Antrag des Kantons Uri ein Vertrag zwischen dem Astra und der Gemeinde Erstfeld für die Instandsetzung der Unterführung Bielenhof abgeschlossen worden. Der Grund: Der Kanton habe den Reussuferweg sperren wollen. Eine Massnahme, die auf die Auflage des BAV zurückzuführen ist. Mit der Unterführung sollte sichergestellt werden, dass die Passantinnen und Passanten nach der Sperrung des Reussdamms auf den alternativen Weg ausweichen können. Hierfür musste die Unterführung hochwassersicher umgebaut werden.

Die Instandsetzung sei vom Astra von der Sperrung des Weges abhängig gemacht worden, wie dieses auf Anfrage mitteilt. Andernfalls hätte es keinen Grund gesehen, die Unterführung instand zu setzen. Nach der öffentlichen Auflage des Kantons Uri für die Sperrung des Reussuferwegs im Oktober 2015 gab es mehrere Einsprachen beim Verwaltungsgericht – auch eine der Gemeinde Erstfeld. Am 20. März 2019 wurden diese Beschwerden mit einem Beschluss des Urner Regierungsrates abgewiesen und die Sperrung des Reussuferwegs wurde rechtskräftig.

Neubeurteilung erfordere hohes öffentliches Interesse

Eine kantonsinterne Diskussion darüber, ob die Auflagen mit dem Astra heute erneut beurteilt und allenfalls revidiert werden müssten, sei laut dem Amt für Raumplanung Uri nicht geplant. Man stelle fest, dass sich die Ausgangslage vor allem in rechtlicher Hinsicht nicht derart verändert habe, dass dies nötig würde. Eine erneute Beurteilung der Situation eine würde eine wesentlich geänderte Ausgangslage «von hohem öffentlichem Interesse» erfordern. Zudem weist das Amt auf den Vertrag mit dem BAV aus den 1990er-Jahren hin, welcher den Rückbau des Werkgleises und damit auch des Reussuferwegs vorschrieb.

Das BAV seinerseits schreibt auf Anfrage: «Ob die Situation jetzt neu beurteilt werden soll, muss in Absprache mit dem Kanton Uri und der weiteren betroffenen Bundesstellen sowie unter Einbezug der verschiedenen Interessen analysiert werden.»

