Sieben Firmen gehören neu zum Gewerbeverein Altdorf Regio

Uri Gewerbeverein Altdorf Regio: Sieben Firmen sind neu dabei Der Verein ist auf 168 Mitglieder angewachsen. Die Mitglieder haben an der Generalversammlung den siebenköpfigen Vorstand bestätigt. 21.04.2022, 12.38 Uhr

Der Vorstand von Altdorf Regio (von links): Claudio Zezzi, Christoph Schuler, Stefanie Arnold, Marco Hauger, Claudia Infanger, Roger Hauger und Präsident Michael Zotter. Bild: PD

An der Generalversammlung des Gewerbevereins Altdorf Regio haben 40 Mitglieder und Gäste teilgenommen. Der Präsident Michael Zotter hat in einem Jahresbericht auf die Zeit zurückgeblickt, in der sie sich nur Online treffen konnten, wie auch an der letztjährigen GV. Umso mehr freute er sich, dass sich der Verein wieder persönlich treffen konnte, heisst es in einem Bericht des Vereins. Auch bei den vorangegangenen Besichtigungen der Basis 57 und der Sisag konnten die Mitglieder diese Normalität wieder spüren.