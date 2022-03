Wirtschaft Globale Krisenherde belasten Urner Carunternehmen Ob die Coronapandemie oder aktuell der Ukraine-Konflikt: Die vielen globalen Krisen sind Gift für die Wirtschaft. Auch die Reisebranche ist betroffen. Christian Tschümperlin 24.03.2022, 05.00 Uhr

Die Tage werden wärmer, die Nächte kürzer, der Frühling hat begonnen. Im April steht Ostern an. Die Buchungen für Carreisen müssten also auch in Uri durch die Decke schiessen. Doch beim Urner Reisecarunternehmen Zgraggen Car herrscht nach wie vor Ernüchterung: «Eine zunehmende Tendenz ist zwar spürbar, aber noch weit davon entfernt, was vor Corona war», sagt Firmeninhaber René Zgraggen.