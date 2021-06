Feuerwehr Grossübung im Schächental

Uri 25 Minuten nach Alarmauslösung war die Mannschaft auf Platz Am Dienstagabend traf die Feuerwehr Unterschächen zu einer Grossübung beim alten Hotel Klausenpass ein. Die Mannschaft hatte gegen dicken Rauch zu kämpfen. Christian Tschümperlin 13.06.2021, 18.00 Uhr

Eigentlich trank man im alten Hotel Klausenpasshöhe ein frisches Getränk oder genoss eine regionale Speise. Jedenfalls war dies bis vor kurzem so. Doch vergangene Woche verwandelte sich das für den Abriss parate Hotel in einen «heissen» Schauplatz. Es fand eine Grossübung der Feuerwehr Schächental statt. Der Befehl für die Alarmauslösung erfolgte am vergangenen Dienstagabend um 19 Uhr. Das Datum der Grossübung kannte nur das Kader. «Die Übung war aber angekündigt», sagt Christian Arnold aus Bürglen, Koordinator FWKS (Feuerwehr Koordinator Schächental).