Surferin Heidi Ulrich will Rekordmarke in Namibia knacken

Surfen Heidi Ulrich fordert die Weltspitze heraus: Jetzt will die Urnerin einen Rekord in Namibia knacken Die Flüeler Speed-Windsurferin hat dieses Jahr alle Weltcup-Rennen gewonnen. Die grosse Herausforderung wartet aber in Namibia auf sie. Dort will sie eine Bestmarke knacken. Christian Tschümperlin 22.10.2021, 05.00 Uhr

Sie ist nicht zu bremsen: Bereits 2019 schaffte die Speed-Windsurferin Heidi Ulrich aus Flüelen zwei Weltrekorde, beide in Frankreich. Doch ihre Ziele waren schon damals höher gesteckt: «Ich hätte in Namibia die Bestmarke knacken wollen.» In Frankreich gewann sie damals die nautische Meile und das Stundenrennen. Namibia ist jedoch die Königsdisziplin unter den Speedsurfern. Nun ist Heidi Ulrich mit fast voller Kraft zurück und will es nochmals wissen.

Die Urner Surferin Heidi Ulrich hat dieses Jahr alle Weltcup-Rennen gewonnen. Die grosse Herausforderung wartet aber in Namibia auf sie. Bild: PD

Sie haben dieses Jahr alle Weltcup-Rennen gewonnen. Das letzte vergangene Woche in Frankreich beim Prince of Speed/Speed World Cup. Wie fühlen Sie sich dabei?

Heidi Ulrich: Es war ein spezielles Jahr, denn es fanden ausschliesslich Rennen in Frankreich statt. Also der GPS-Event Dunkerbeck Challenge und der Prince of Speed genannt. Bei diesen zweien konnte ich den Sieg nach Hause bringen. Beim Prince of Speed ging es erneut über die nautische Meile und über 500 Meter.

Jetzt steht der Rekordversuch in Namibia an. Mit der Königsdisziplin über 500 Meter will ich das Jahr erfolgreich beenden. Das Rennen kann man vergleichen mit dem 100-Meter-Sprint in der Leichtathletik, das Stundenrennen wäre der Marathon und die nautische Meile quasi der 800-Meter-Lauf.

Sie möchten in Namibia die Bestmarke der Britin Zara Davis angreifen. 2019 konnten Sie bereits ihren Weltrekord über die nautische Meile knacken. Was braucht es für einen Sieg in Namibia?

Etwas über der bisherigen Marke von 46,5 Knoten. 2019 hat mit 46,2 Knoten nur wenig dafür gefehlt. Es ist bloss noch diese eine Disziplin offen, in der ich sie noch schlagen muss. Ich kenne Zara Davis persönlich, wir haben viele Rennen miteinander bestritten.

Körperlich bin ich in der Verfassung, damit es dieses Mal klappt. Es muss aber auch das Wetterglück mitspielen. In Namibia brauchen wir einen starken Wind von mindestens 80 Kilometern pro Stunde, zudem muss die Windrichtung einfach perfekt stimmen. Wir brauchen ablandigen Wind, damit wir im 90-Grad-Winkel nahe an der wellenarmen Küste vorbeidonnern können. Driftet der Wind um plus oder minus 5 Grad ab, habe ich schon keine Chance mehr auf einen Rekord.

Heidi Ulrich aus Flüelen ist leidenschaftliche Windsurferin. Bild: Remo Infanger

Die Vorbereitungen laufen also auf Hochtouren?

Ich bin noch in Frankreich, voll am Trainieren mit meinem Coach, der auch mein Freund ist. Aktuell testen wir neue Protosegel. Die Rahmenbedingungen rund um die Pandemie machen es uns aber nicht einfacher. Viele Airlines haben Flüge nach Namibia gestrichen, Preise aufgeschlagen oder akzeptieren schweres Gepäck nicht. Das ist eine emotionale Herausforderung, dies alles zu organisieren. Im Unterschied zu anderen Sportarten habe ich kein riesiges Team hinter mir, das dies alles übernimmt. Ich hoffe sehr darauf, dass nächstes Jahr alles wieder möglich sein wird. Das Rennen in Namibia startete am 18. Oktober und dauert sechs Wochen. Wir wollen bald abfliegen. Wenn es mit dem Weltrekord klappen soll, kann ich mich endlich ein bisschen ausruhen.

