Rennen des Grand Prix Migros zum ersten Mal in Andermatt

Uri In Andermatt kommt es zur Grand-Prix-Migros-Premiere Zum ersten Mal überhaupt wird am Samstag ein Rennen im Rahmen des Grand Prix Migros im Kanton Uri ausgetragen. Grund dafür ist das Wetter: Im ursprünglichen Austragungsort, in Airolo, liegt zu wenig Schnee. Kristina Gysi 13.02.2022, 12.24 Uhr

Am Nätschen, wo einst einer der erfolgreichsten Schweizer Abfahrer der Geschichte seine ersten Schwünge in den Schnee zog, wird am kommenden Samstag nach den grossen Stars von morgen gesucht. Die Heimat von Bernhard Russi wird zum ersten Mal überhaupt im Rahmen eines Grand Prix Migros zum Gastgeber eines Qualifikationsrennens.