Uri in der Krise Nebelgranaten, General Bourbaki und eine Büchse Ovomaltine – die Geschichte des Lädelisterbens in Uri In der Serie Uri in der Krise beleuchtet die Urner Zeitung historische Krisen. Die Geschichte des Zentrum-Markts in Altdorf zeigt eine solche – die des Lädelisterbens.

1995 gab es im Kanton Uri noch 13 kleine Lebensmittelläden, 2018 waren es noch deren drei. Zudem gab es 1995 noch 24 Detailhändler mit Back- und Süsswaren, 2018 waren es noch 9, wie das Bundesamt für Statistik auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt.

Im Zentrum-Markt Altdorf herrscht aber trotz Coronakrise Hochbetrieb. Eine Kundin erkundigt sich nach Ovomaltine. Freundlich zeigt Antoinette Arnold die Auswahl in einem der Regale. Die Freude am Verkauf ist ihr anzumerken. Eine Kundin nimmt eine Ovo aus dem Regal. Sie weiss wohl nicht, dass die Ovomaltine im Zentrum-Markt Teil eines grösseren Ereignisses ist.

Antoinette (rechts) und Ehemann Max Arnold sind ehemalige Geschäftsführer des Zentrum-Marktes Altdorf. Heute sorgt Sohn David zum Rechten. Bild: Christian Tschümperlin (Altdorf, 28. Dezember 2020)

Im Frühling 1999 haben Max und Antoinette Arnold den Detailhandel in die Hände von Sohn David und seiner Frau Emanuela übergeben. In diesem Jahr feiert der Zentrum-Markt ein grosses Jubiläum. Der Detailhändler hat sich über fünf Generationen eine treue Kundschaft aufgebaut und so das Lädelisterben als einer von wenigen Läden überlebt.

Die grosse Zäsur für die Läden im Kanton Uri erfolgte in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre: «Als Max und ich geheiratet haben, war jeder Artikel angeschrieben mit ‹Preisbindung›», berichtet Antoinette Arnold. Eine Ovomaltine oder eine Flasche Frittieröl kostete im Konsum von den Städten bis ins hinterste Bergdorf gleich viel. Das Bundesgesetz Preisbindung zweiter Hand garantierte allen Verkäufern, dass sie die Markenartikel von Produzenten wie Nestlé, Lindt oder Kambly zu einem festgelegten Preis verkaufen konnten.

1967 fiel die Preisbindung. Es fand eine Zentralisierung statt: «Mit dem Fall der Preisbindung konnten Grossverteiler und Discounter Kraft ihrer Nachfragemacht plötzlich bessere Einkaufsbedingungen aushandeln und sie eröffneten einen Preiskampf», sagt Max Arnold. Davon profitierten Einkaufszentren wie das Mythencenter Schwyz ab 1972 oder der Länderpark in Stans ab 1980. «Mit der zunehmenden Mobilität positionierten diese Einkaufszentren den wöchentlichen Grosseinkauf mit geschickter PR zunehmend als grosses Erlebnis.»

Die Detaillisten mussten währenddessen feststellen, dass die Preise ihrer Produkte im Regal nunmehr höher waren als beim Grossverteiler. Dies betraf beispielsweise die Ovomaltine.

«Dies war der Anfang vom Ende vieler Dorfläden in der Schweiz.»

Von den ursprünglich fünf Filialen des Coop in Altdorf wurden nach und nach vier geschlossen. Andere Geschäfte in Uri traf es härter, sie mussten ganz aufgeben. «Die Kundschaft kehrte nicht zurück», bedauert Max Arnold.

Einer, der die Geschichte des Lädelisterbens selber erlebt hat, ist der Urner Historiker Rolf Gisler-Jauch. «In den sechziger Jahren waren Kühlschränke für viele Haushalte noch zu teuer. Man besorgte den täglichen Einkauf im Dorfladen in der Nähe. Mit dem Aufkommen der Kühlschränke wurden Grosseinkäufe am Samstag der Hit.» In Uri war die Migros in Erstfeld einer der ersten grösseren Einkaufsläden. Mit dem Siegeszug des Autos legten auch ausserkantonale Einkaufszentren an Bedeutung zu. Das Einkaufen sollte zum Erlebnis werden.

«Der Coop oder der Usego-Laden in den Aussenquartieren wurde nur noch gebraucht, wenn man etwas vergessen hatte.» Der Zentrum-Markt Arnold kam laut Gisler-Jauch dank seiner guten Qualität und Angebot über die Runden:

«Es gibt qualitative Unterschiede zwischen einem Lädeli und einem Center, so gibt es im Bäckereiladen viele hausgemachte Spezialitäten.»

In den Einkaufszentren kann man aber auch Vorteile sehen: Es sei meistens billiger und das Angebot grösser. Für die Zukunft erwartet Rolf-Gisler Jauch weitere Schwierigkeiten: «Das Internet macht die Existenz der Detail- und Fachgeschäfte im Dorf nicht einfacher. Gute Läden gehören jedoch zum Dorfleben wie die Beiz oder die Schule!»

Krankes Vieh wegen gefährlicher Experimente

Doch schon früher sah man sich beim Zentrum-Markt immer wieder mit Schwierigkeiten konfrontiert. Die Vernebelungsaktionen der Armee während des Zweiten Weltkrieges sind den Arnolds in lebendiger Erinnerung geblieben: «Die Armee hat im Kanton Uri mit Nebelgranaten experimentiert, das Vieh erkrankte an den Vergiftungen und musste notgeschlachtet werden», so Arnold. In der Folge sei es zu einer Verknappung der Milch im Gotthard-Kanton gekommen, die auch noch nach dem Krieg anhielt. 1951 konnte wegen der Maul- und Klauenseuche die Urner Milchversorgung nicht mehr gewährleistet werden, weshalb täglich 30 bis 50 Kannen à 40 Liter «Aushilfsmilch» von Luzern mit der Bahn angeliefert werden mussten.

Im Gespräch mit den Arnolds wird klar: Der Zentrum-Markt hat eine Geschichte, die weit in die Vergangenheit zurückreicht. Es war denn auch ein Urahne der heutigen Arnolds, Johann Arnold, der mit seiner Frau Barbara Gamma im Feld in Bürglen auf einem kleinen Landwirtschaftsbetrieb lebte. Die beiden hatten sechs Söhne und zwei Töchter. Diese Geschichte seiner Vorfahren hat Max Arnold akribisch recherchiert: Während der Unruhen des Deutsch-Französisch Krieges, als General Bourbaki mit der französischen Ostarmee über die Schweizer Grenze trat, baute Johanns Sohn Josef Maria Arnold vor 150 Jahren auf einer Liegenschaft, auf der der heutige Zentrum-Markt steht, eine Sennhütte. «Die Sennhütte kaufte Milch von Bauern, die man zu Käse und Butter verarbeitete», berichtet Max Arnold. Die Grundsteine des späteren Zentrum-Marktes waren gelegt.

Pioniere im Kanton Uri

Trotz schwieriger Zeiten wussten sich die Arnolds immer wieder zu helfen. 1962 übernahmen die Brüder Max und Werner den Zentrum-Markt von ihrem Vater und Onkel. Sie gaben die Sennerei auf und benannten das Geschäft von Käse Arnold in Zentrum-Markt Altdorf um, wobei der Name Käse Arnold noch heute geläufig ist. Max und Werner führten im erweiterten Laden ein Discount-Sortiment ein.

Ein grosses Anliegen war ab den 1970er-Jahren auch die sogenannte neuzeitliche Ernährung, man erweiterte beispielsweise das Biosortiment Jahr für Jahr. «Wir organisierten sogar Kurse für gesundes Kochen.» Bei der neuzeitlichen Ernährung kam dem Zentrum-Markt eine Pionierrolle in Uri zu. Sie starteten damit zu einer Zeit, als die ersten Reformhäuser aufkamen. «Wir waren noch früher dran als die Grossverteiler.» 2005 ist der Zentrum-Markt zudem eine Belieferungs-Partnerschaft mit dem Spar eingegangen. Dadurch profitieren die Kunden von günstigeren Konditionen.

Heute finden sich auf den 320 Quadratmetern des Zentrum-Marktes 8000 Produkte. Damit kann es der Zentrum-Markt durchaus mit einer Migros- oder Coop-Filiale aufnehmen. «Wir versuchen immer wieder auf die Wünsche der Kundschaft einzugehen», sagt David Arnold im Laden. Das sei das A und O. Trotz einer bewegten Geschichte: Die Käsetheke ist nach wie vor üppig gefüllt. Sie liest sich fast wie eine Landkarte der Urner Alpen: Sittlisalp, Mettenen, Waldnacht. Immerhin: Der Käse ist derselbe geblieben. Und Antoinette Arnold sagt stolz:

«Von Kunden hören wir immer wieder: Gäbe es den ‹Chäs Arnold› nicht, müsste man ihn erfinden. Dies ist das schönste Kompliment.»