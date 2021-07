Pro Infirmis blickts aufs vergangene Jahr zurück

Pro Infirmis In Uri nehmen ambulante Wohnformen zu Statt das geplante Motto «Die Zukunft kennt kein Hindernis» zu feiern, musste sich Pro Infirmis mit der Pandemie befassen. Das Defizit hatte man aber durchaus erwartet. Christian Tschümperlin 05.07.2021, 16.48 Uhr

Eigentlich hätte die Geschäftsstelle von Pro Infirmis Uri, Schwyz und Zug ja am 31. Januar 2020 ihr 100-jähriges Jubiläum begehen wollen. Unter dem Motto «Die Zukunft kennt kein Hindernis» sollte viel Optimismus verbreitet werden. Doch daraus wurde nichts, wie es im Geschäftsbericht 2020 heisst.

Die Sozialarbeiter von Pro Infirmis haben 10143 Beratungsstunden geleistet. Dominique Meienberg/ Pro Infirmis/ PD

Im Jubiläumsjahr wollte Pro Infirmis darauf aufmerksam machen, dass Menschen mit Beeinträchtigung im Alltag partizipieren können. «Menschen mit einer Behinderung sind ein selbstverständlicher Teil der Gesellschaft», sagt Daniel Barmettler, Kantonaler Geschäftsleiter bei Pro Infirmis.

Mit dem Verlust hatte man gerechnet

Pro Infirmis schliesst mit einem Verlust von 222'000 Franken ab. Der Verlust war bereits budgetiert. Das Defizit entsteht gemäss Barmettler unter anderem deshalb, weil nicht alle Dienstleistungen kostendeckend ausfinanziert sind. «Zudem lassen sich budgetierte Spendenerträge nur bedingt steuern und es sind Mehrkosten entstanden infolge der Pandemie», sagt er.

Als grösste Schweizer Fachorganisation setzt sich Pro Infirmis seit 1920 für die Partizipation und Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigung ein. Zu den Aufgabengebieten zählen diverse Dienstleistungen sowie die Lebensgestaltung und Teilhabe dieser Menschen in wichtigen Lebensbereichen wie Wohnen, Arbeit oder Freizeit.

10'143 Beratungsstunden geleistet

Im vergangenen Jahr haben die Sozialarbeiter von Pro Infirmis 10'143 Beratungsstunden geleistet. Sie haben Fahrdienste organisiert, finanzielle Direkthilfen geleistet und Menschen im begleiteten Wohnen unterstützt.

«Menschen mit Beeinträchtigung haben ein Recht auf Wohnen in den eigenen vier Wänden»,

lässt sich Gabi Kägi, Begleiterin Begleitetes Wohnen, im Geschäftsbericht zitieren. Vielfach gehöre zur Begleitung auch der Loslösungsprozess von Angehörigen. «Ich unterstütze sie auf diesem Weg in die Autonomie.» Ambulante Wohnformen werden gemäss Bericht in Zukunft noch mehr gefragt sein. Diese verbessern die Inklusion, also die Eingliederung von Menschen mit Beeinträchtigung in die Gesellschaft.

Daniel Barmettler sagt:

«In den zurückliegenden Jahren stellen wir insbesondere im Kanton Uri ein steigender Bedarf an ambulanten Wohnformen fest.»

Vielfach wohnen erwachsene Menschen mit einer Behinderung bei ihren Eltern, die zunehmend älter werden und gegebenenfalls selber auf Entlastung angewiesen sind. «Andererseits wollen gerade jüngere Klienten nicht automatisch in einem stationären Angebot wohnen. Wichtig ist, dass es eine Durchlässigkeit zwischen stationären und ambulanten Wohnformen gibt und dadurch Entwicklungsperspektiven entstehen.» Die kantonale Finanzierung dieser Angebote unterscheide sich je nach Kanton.

Das grosse Ziel ist die Gleichberechtigung

Im Bericht wird die UNO-Behindertenrechtskonvention erwähnt, welche die Förderung von Wahlfreiheit, Selbstbestimmung und Inklusion verlangt. «Die Konvention schafft keine Sonderrechte für Menschen mit Behinderungen, sondern übernimmt die Grundrechte der verschiedenen Menschenrechtsinstrumente und überträgt sie auf die besondere Situation der behinderten Menschen, indem sie ihre Umsetzung spezifiziert und konkretisiert», so Barmettler. Ziel sei es, dass Menschen mit Behinderungen ihre Rechte in gleichem Masse ausüben könnten wie Menschen ohne Behinderungen. «Im Rahmen der Beratung sind diese Aspekte wegleitend.» Vielfach tritt Pro Infirmis im Kontakt mit Organisationen, Behörden oder Verwaltung als Übersetzerin auf.

Die Krise habe auch Neues bewirkt. «Die Videokonferenzen waren eine gute Erfahrung als Alternative zu regulären Begleitungen», sagt Daniel Hausheer, Klient Begleitetes Wohnen. Im Rahmen der Strategieentwicklung von Pro Infirmis soll das Thema Digitalisierung weiterentwickelt werden. Nicht alle Gespräche lassen sich aber telefonisch durchführen. «Dies liegt häufig an den Sprachkompetenzen der Klienten oder der Komplexität des Anliegens. Wichtig ist, dass die Beratungsformen auf Augenhöhe und kundenorientiert stattfinden», so Barmettler.