Uri ist im Aufbruch: Studenten geben Touristikern frische Denkanstösse An einem Sommerseminar der Hochschule Luzern und des Logistikums Altdorf tauschen sich Studenten mit Urner Unternehmern und Tourismus-Repräsentanten aus. Christian Tschümperlin 17.09.2020, 17.00 Uhr

Wanderwege und Mountainbike-Routen gibt es im Kanton Uri bereits. Auch für die Skipisten und Seilbahnen ist im Gotthardkanton gesorgt. Eine Gruppe von 20 Studenten erarbeitete nun weitere Entwicklungsperspektiven für das Berggebiet. Am Freitag, dem letzten Tag der einwöchigen «Sommerschule» der Hochschule Luzern und des in Altdorf ansässigen Logistikums, diskutierten die Studenten in Gurtnellen ihre Erkenntnisse an einem «Resultate-Markt» mit Vertretern aus der Region.

Von links: Viviane Stoll aus Meggen (Marketing), Prof. Widar von Arx von der HSLU, Thomas Gisler von der Basis 57, Lorena Berther aus Luzern (Marketing). Viviane Stoll aus Meggen (Marketing Bachelor) und Lorena Berther aus Luzern (Marketing Bachelor) stellen ihre Ideen zu Basis 57 vor. Maurus Stöckli, Präsident von Uri Tourismus, im Gespräch mit Studenten. Links: Die Urner Immobilien-Studentin Annina Gisler aus Seedorf. Rechts: Finance-and-Banking-Student Benjamin Gisler aus Altdorf. Christa Mathis aus Ennetbürgen (Accounting) an der Summer School der HSLU präsentiert Mikro-Logistik für Uri. Thomas Gisler (Mitte, rechts) von Basis 57 im Gespräch mit Studenten. Links: Jonathan Wartmann aus Rothenburg (Marketing). Rechts: Accounting-Studentin Christa Mathis aus Ennetbürgen. Lukas Lagler aus Oberiberg (Wirtschaft, Public Non Profit Mgt) an der Summer School der HSLU präsentiert Konzepte für Basis 57.

Annina Gisler aus Seedorf an der Summer School der HSLU. Christian Tschümperlin

Prominent vorhanden waren Vorschläge für die Fischzucht Basis 57. Die Urner Immobilienstudentin Annina Gisler aus Seedorf beeindruckte Tourismus-Uri-Präsident Maurus Stöckli mit ihren Ideen zur Vertriebslogistik: «Der Tellbus könnte regelmässig in Kühlboxen Fisch nach Luzern transportieren, wo dieser mit dem Velokurier an die Märkte und Restaurants verteilt wird», schlug sie unter anderem vor. Ein Fischvelo sei ein guter Marketinggag. Die verschiedenen Absatzkanäle wurden nach Kosteneffizienz und Fischmengen in verschiedene Etappen eingeteilt.



Maurus Stöckli hat da noch ein paar Fragen

Ihr Kollege, der Finance-and-Banking-Student Benjamin Gisler aus Altdorf, stellte sich den hartnäckigen Nachfragen von Maurus Stöckli. Ob der Vertrieb von der Basis 57 selber betrieben werde, wollte dieser wissen. «Es ist schon die Frage, ob die Fischzucht das selber machen soll oder ob man es outsourcen sollte. Der Auftrag war, dekarbonisierte Lösungen zu finden.» Maurus Stöckli wusste den CO 2 -armen Velokurier sehr zu schätzen, wies aber auch darauf hin, dass dieser keine so grossen Fischmengen transportieren kann.



Thomas Gisler leitet die Basis 57. Christian Tschümperlin

Wenn es um die Basis 57 geht, darf natürlich auch deren CEO Thomas Gisler nicht fehlen. Am Stand von Viviane Stoll aus Meggen (Marketing) und Lorena Berther aus Luzern (Marketing) ging es um tote Fische, Fäkalschlamm und Abwasser. «Im Abwasser sind viele Nährstoffe drin, die vom Urner Start-up Symbergy für Indoor-Pflanzenanlagen genutzt werden könnten», erklärte Lorena ihre Upcyclingidee. Thomas Gisler fand, dass man eines Tages darüber reden müsse: «Aber momentan geht es noch darum, die grossen Pflöcke einzuschlagen.» Damit sprach er den Fischabfall an: Aus 180 Tonnen Fisch mit 45 Prozent Filetanteil resultieren um die 100 Tonnen Abfall. Bisher war angedacht, dass man den Abfall in die Kadaversammelstelle bringt und dafür bezahlt. Viviane Stolls Vorschlag, dass man die Fischabfälle beispielsweise bei der Tierfutterverwertung einsetzen kann, kam bei Thomas Gisler gut an.



Arjen Mettler aus Altdorf (Banking and Finance) an der Summer School. Christian Tschümperlin

Arjen Mettler aus Altdorf (Banking and Finance) und seine Studienkollegen hatten sich eine Woche lang dem Thema nachhaltige Mobilität gewidmet. Die Elektromobilität liegt im Trend, die Ladezeit an der Tankstelle dauert aber 30 Minuten und länger. «An der Gotthard-Raststätte könnte man nebst zusätzlichen Elektroladeplätzen ein Angebot schaffen mit ausleihbaren Elektrovelos.» So könnten die Durchfahrenden einen Ausflug in Uri antreten, bis das Elektroauto geladen ist. Denn: «Uri liegt optimal für eine grössere Pause zwischen Holland und Italien.» Finanziert werden soll der neue Knotenpunkt der Mobilität mit sogenannten Green Bonds: Dabei vermittelt eine Bank Ökokredite von Privatpersonen an die Privatwirtschaft. «Man müsste noch abklären, ob die Strommengen aus der Wasserkraft ausreichen.» Auf der Pinnwand jedenfalls fanden sich einige grüne Punkte. Das bedeutet, dass die Vertreter der Region einige der Ideen für gut hielten.



Der QR-Code darf nicht fehlen

Zusätzliche Attraktivität könnte Altdorf mit einem Erlebnisweg und einem Tell-Bähnli gewinnen, fanden Lukas Lagler aus Oberiberg (Public und Nonprofit Management) sowie Jonathan Klassen (Immobilien). «Den Ortskern und die Tell-Erlebnisrouten würde man mit einem Bähnli vom Bahnhof aus erschliessen», so Lagler. Beim Erlebnisweg dürfe natürlich der QR-Code für virtuelle Informationen nicht fehlen. Wie sie mit der Tatsache umgehen, dass beim Tell-Bähnli viele Pendler statt Touristen mitfahren werden, fragte Maurus Stöckli in die Runde. «Dann könnte man noch einen Wagen anhängen», so Jonathan Klassen.



Christa Mathis aus Ennetbürgen (Accounting) an der Sommer School der HSLU. Christian Tschümperlin

Auf Interesse stiess bei den Gästen auch das Konzept der nachhaltigen Mikrologistik. Dieses stellten Accountingstudentin Christa Mathis aus Ennetbürgen und Marketingstudent Jonathan Wartmann vor. «Informelle Netze spielen bei der Personen- und Gütermobilität schon heute eine gewisse Rolle», sagte Christa Mathis. Mit einer Carsharing-App oder Taxito, dem mit einer Anzeigetafel organisierten Autostopp, könnte aber dieser Verkehr nachhaltiger gestaltet werden. Weil die Busauslastung auf einigen Bergstrecken in Uri tief sei, wäre zu prüfen, ob den Bussen Gütertransporte anvertraut werden sollten.



Uri ist im Aufbruch

David Portmann aus Sursee (Public and Nonprofit Management) an der Summer School der HSLU. Christian Tschümperlin

Nach der Sommerschule stellt sich die Frage, was aus den Ideen der Studenten wird. David Portmann aus Sursee (Public und Nonprofit Management) zeigt sich optimistisch, dass der Kanton offen für Veränderungen ist: «Ich habe den Eindruck, dass in diesem Kanton alle an einem Strick ziehen.» Und Christa Mathis stellte fest: «Uri ist im Aufbruch.»