Uris fliegende Kühe kommen auf CNN

Uri Jonas Arnolds Kühe fliegen auch auf dem US-Fernsehsender CNN Kühe, die nicht gut zu Fuss sind, werden mit dem Heli ins Tal geflogen. Für Urner Bauern nichts Ungewöhnliches. Für CNN schon. Matthias Piazza 07.10.2021

Eine leicht verletzte Kuh wird vom Klausenpass mit dem Helikopter ausgeflogen. Bild: Urs Flüeler/Keystone (18. August 2020)

«See cows airlifted over Swiss meadows.» Wer auf der Website des amerikanischen Fernsehsenders CNN auf diese Schlagzeile klickt (zu Deutsch etwa «Hier fliegen Kühe über Schweizer Weiden»), sieht einen gut dreiminütigen Videobeitrag. Er handelt davon, wie ein Dutzend Kühe mit dem Helikopter von höher gelegenen, teils schwer zugänglichen Wiesen am Klausenpass auf rund 1950 Meter auf den Urnerboden hinuntergeflogen werden. Bauer Jonas Arnold erklärt dabei im Urnerdialekt (mit englischen Untertiteln), dass es sich dabei um Kühe handelt, die nicht so gut zu Fuss sind, sei es, weil sie etwa verletzt oder trächtig sind. So müsse man ihnen den langen und steinigen Weg nicht zumuten.

«Bei Urner Alpen, die schwer zugänglich sind, macht man solche Flüge schon seit den 1980er-Jahren», erzählt Jonas Arnold auf Nachfrage gegenüber unserer Zeitung. Ein Dienst, der von der Rega kostenlos erbracht wird, falls der betreffende Bauer Gönner bei der Rega ist. Dass eine für Urner Begriffe kaum schlagzeilenträchtige Aktion von einem grossen amerikanischen Nachrichtenportal aufgegriffen wird, ist dem Zufall zu verdanken. «Ein Fotograf von Keystone/SDA war im vergangenen Jahr wegen eines anderen Themas in der Region unterwegs, als ihm Kühe, die mit dem Heli transportiert wurden, vor die Linse kamen», erzählt er. Die Bilder machten die Runde in den Medien. Ein Reuters-Journalist machte sich dieses Jahr auf die Suche nach Jonas Arnold. Und konnte ihn für den Videobeitrag gewinnen.

Beitrag auf CNN war eine Überraschung

Dass gar CNN diesen Beitrag übernahm, habe er beim Termin mit dem Journalisten noch nicht gewusst. Umso grösser sei sein Erstaunen gewesen, als er eine Whatsapp-Nachricht aus Finnland erhalten habe. «Unsere Bekannten sprachen uns auf den Beitrag an, den sie auf der CNN-Website sahen. Und ein Pärchen aus Barcelona, das sich in Uri aufhielt, kannte mich vom Beitrag her», erzählt Jonas Arnold. Dass dieser für Urner Verhältnisse gewöhnliche Vorgang am Ende eines Alpsommers einem internationalen Medium einen Videobeitrag wert ist, kann Jonas Arnold nachvollziehen. «Alpen, die so schlecht erschlossen sind, dass nur sehr fitte Kühe den Auf- und Abstieg bewältigen können, sind vielleicht schon ein Phänomen, das viele Regionen auf der Welt nicht kennen», mutmasst er.

Eingeblendet wurde nicht nur die englische Übersetzung von Arnolds Aussagen, sondern auch Informationen rund um diesen tierischen Lufttransport. Sie stammen von Damian Gisler. Eine CNN-Reporterin hatte dem überraschten Vorsteher des Amts für Landwirtschaft Uri vorgängig per E-Mail Fragen gestellt. «Sie wollte unter anderem wissen, wie ungewöhnlich solche Helitransporte sind», erzählt er. Auch er sei danach verschiedentlich auf den Beitrag angesprochen worden, der sich in seinem Umfeld zu einem Run­ning Gag entwickelt habe. Ist dies gar Gratis-Werbung für den Tourismus? «So weit würde ich dann doch nicht gehen», meint Damian Gisler dazu.

Hinweis: Zum Beitrag auf CNN geht es hier. Den Originalbeitrag der Nachrichtenagentur Reuters gibt es hier: