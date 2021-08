Lehrabschlussfeier in Altdorf: Ein erfolgreicher Jahrgang

Ausbildung Junge Urner Berufsleute haben solides Fundament gelegt: 95,5 Prozent haben die Abschlussprüfungen bestanden In diesem Jahr haben die Urner Lernenden besonders erfolgreich abgeschlossen. Nur ganz wenige fielen durch. Urs Hanhart 22.08.2021, 09.09 Uhr

Am Samstag gingen im festlich mit vielen Blumen geschmückten Uristier-Saal der Dätwyler AG die diesjährigen Lehrabschlussfeiern Nummer drei und vier über die Bühne. Ihr eidgenössisches Fähigkeitszeugnis oder Berufsattest entgegennehmen durften jene jungen Berufsleute, die während ihrer Ausbildung auswärtige Berufsschulen besucht hatten.

Lehrabschlussfeier im Uristier-Saal der Dätwyler AG. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 21. August 2021)

Durch das Programm der musikalisch von der Band Moes Anthill umrahmten Feierstunde führte Yvonne Slongo, Vorsteherin des Amts für Berufsbildung. In ihrer Begrüssung betonte sie:

«Die berufliche Grundbildung ist in der Schweiz jener Bildungsbereich, in dem jährlich am meisten Abschlüsse erlangt werden.»

Während im Jahr 2005 schweizweit insgesamt gut 50'000 erfolgreiche Lehrabschlüsse zu verzeichnen waren, liege diese Zahl heute bei knapp 70'000. «Die breite Palette möglicher Lehrberufe zeigt sich auch an den heutigen Abschlussfeiern», ergänzt sie.

Gemäss Slongo hat der diesjährige Jahrgang zu 95,5 Prozent bestanden. Der Gesamtnotendurchschnitt über alle Berufe liege dieses Jahr bei 4,9, was ein sehr hoher Schnitt sei. Slongo gab den frisch gebackenen Berufsleuten zu bedenken: «Die Abschlussnoten sind das eine. Während Ihrer beruflichen Tätigkeit im Alltag werden Sie sich vor allem durch Ihre Aufgeschlossenheit, Ihre Flexibilität, und aber auch Ihre Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen, durch Einfallsreichtum und solide zuverlässige Arbeit auszeichnen. Die Noten sind dann nicht mehr so wichtig, viel mehr Ihre Freude an der Arbeit, Ihre Leistungsbereitschaft und Ihre innovativen Ideen.»

Die Band Moes Anthill sorgt für musikalische Unterhaltung. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 21. August 2021)

Klüger, fähiger und besser geworden

Regierungsrat Beat Jörg wies in seiner Festrede darauf hin, dass die Folgen der Coronapandemie auch den jungen Berufsleuten das Leben schwer gemacht hätten: «So wurde die Ausbildung, die ja schon unter normalen Umständen anspruchsvoll genug ist, noch viel anspruchsvoller. Umso wertvoller ist die erbrachte Leistung einzustufen.» Im Bestreben, die jungen Menschen ganz hervorragend auszubilden, könne man wieder einen schönen Meilenstein feiern.

Bildungsdirektor Beat Jörg (links aussen) übergibt die Zeugnisse. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 21. August 2021)

Zu den Absolventinnen und Absolventen sagte der Bildungsdirektor: «Der Gegenwert Ihrer frisch abgeschlossenen Ausbildung ist die Fähigkeit, auf eigenen Füssen im Erwerbsleben, ja im Leben überhaupt zu stehen. Wer das kann, der kann nachhaltig Mehrwert generieren, für sich und für andere.» In den vergangenen Jahren hätten die jungen Frauen und Männer ihr Wissen und Können ein riesiges Stück weiterentwickelt. Sie seien klüger, fähiger und besser geworden. Beat Jörg ermunterte die jungen Berufsleute:

«Machen Sie weiter so. Suchen Sie immer wieder neue Herausforderungen für sich.»

Mit ihrer Ausbildung hätten sie ein solides Fundament dafür gelegt. Weiter sagt er: «Vermehren Sie weiterhin Ihr Wissen, indem Sie sich regelmässig weiterbilden.»

Nun stünden viele Türen offen: Die Berufsmaturität, die höheren Fachschulen, die Fachhochschulen oder – nach weiteren Kursen – auch ein Hochschulstudium. «Unser Berufsbildungssystem bietet den jungen Menschen viele attraktive Perspektiven», so Jörg, der eben diese jungen Leute aufforderte: «Zeigen Sie in allem Mut und Leidenschaft. Packen Sie Ihre Chancen. Gehen Sie in die Welt hinaus – und kommen Sie später um viel Wissen und Erfahrungen reicher zurück zu uns nach Uri. Wir brauchen Sie, liebe Berufsleute!» Auf deren Leistung beruhe der Erfolg der Gesellschaft und der Wirtschaft in Uri.

Wirtschaft-Uri-Präsident René Röthlisberger (links) überreichte Iwan Arnold (Mitte) und Bruno Büeler die Lehrlingspreise Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 21. August 2021)

Höhepunkt der Feiern war das Überreichen der Zeugnisse durch Beat Jörg. Alle erhielten zudem auch noch eine Rose ausgehändigt. Iwan Arnold, Gipser-Trockenbauer EFZ, und Bruno Büeler, Chemie- und Pharmapraktiker EBA, durften sich überdies auch noch über einen fetten Check freuen. Beide erhielten von Wirtschaft-Uri-Präsident René Röthlisberger den je mit 1000 Franken dotierten Urner Lehrlingspreis für den besten Abschluss an ausserkantonalen Berufsschulen.

Die Namen aller erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen finden Sie hier. Sie wurden zudem auch in der Lehrabschlussbeilage vom 23. Juli 2021 abgedruckt.