Uri Junge Grünliberale gründen Netzwerk Bis im Herbst soll es auch im Kanton Uri eine Junge Grünliberale Partei geben. Das neue Netzwerk ist ein erster Schritt dafür. 13.05.2021, 18.23 Uhr

(pd/unp) Junge Grünliberale Uri trafen sich am Mittwochabend digital, um ein Netzwerk zu gründen und das Projekt der Jungparteigründung zu lancieren. Zu diesem Zweck wählten die Mitglieder einen fünfköpfigen Vorstand, heisst es in einer Mitteilung. Das Netzwerk der JGLP Uri vertrete sowohl eine wirtschafts- als auch eine gesellschaftsliberale Haltung. Dabei seien wirtschaftliche und soziale Nachhaltigkeit sowie Umweltbewusstsein für die Mitglieder die Voraussetzung jedes Handelns. Unterstützt wird das neue Netzwerk von der JGLP Schweiz.

Der frischgewählte Vorstand: Josua Müller, Luisa Schuler, Noel Baumann, Loa Wild und Jannis Gerig. Bild: PD

«Wir wollen einen Kanton Uri, der an seinen Stärken festhält und intensiv an seinen Schwächen arbeitet – unter dieser Grundhaltung setzen wir uns interessiert für eine Vielzahl an politischen Themen ein», lässt sich der Gründungspräsident, der 20-jährige Altdorfer Noel Baumann, in der Mitteilung zitieren. Man wolle ausdrücklich eine Jungpartei sein, die junge Politikinteressierte anspreche, um ihre Anliegen zu vertreten und dabei wichtige Erfahrungen für die Zukunft zu sammeln. Das Ziel des neugegründeten Netzwerks ist es, in den kommenden Monaten Kontakte zu knüpfen. Der Fokus liegt dabei auch auf dem Mitgliederzuwachs und dem Ausgestalten eines ausführlichen Parteiprogramms. Im Herbst dieses Jahres soll das Netzwerk anschliessend in eine Jungpartei umformiert werden.