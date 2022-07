Junge Talente machen eine Woche lang Volksmusik

Volksmusik- und Jodellager Junge Leute interessieren sich nicht für Volksmusik? Im Gegenteil – beweist der Jungtalentschuppen in Erstfeld Im Urner Pfadiheim machen Jugendliche die ganze Woche Volksmusik. Dabei würden die Talente am liebsten schon vor morgens um sieben mit dem Musizieren beginnen. Manuel Kaufmann Jetzt kommentieren 19.07.2022, 16.40 Uhr

Für sie ist Volksmusik das Grösste. Deshalb sind 39 Jugendliche aus der gesamten Deutschschweiz nach Erstfeld gereist. Im «Jungtalentschuppen» vom Haus der Volksmusik können sie ihrer Leidenschaft vollumfänglich nachgehen. Das wird gleich am ersten Tag des Volksmusik- und Jodellagers klar.

Denn ein Blick auf den Stundenplan, der beim Eingang des Pfadiheims hängt, zeigt: Die Jugendlichen im Alter von 12 bis 20 Jahren hätten jetzt eigentlich eine halbe Stunde Pause vom Musizieren. Die Klänge von Schwyzerörgeli, Klarinette und Hackbrett, die aus allen Ecken des Hauses ertönen, sagen aber etwas anderes.

Leiter des Jungtalentschuppen 2022, Jonas Gisler. Bild: Manuel Kaufmann (Erstfeld, 18. Juli 2022)

An der Treppe, die zu den Schlafzimmern führt, klebt ein Blatt mit der Aufschrift «Ab hier gilt von 22.00 bis 7.00 Stille!» Eigentlich nichts Ungewöhnliches in einem Jugendlager. Doch der Grund, warum Lagerleiter Jonas Gisler das Papier anbringen musste, sind für ein Lager eher unüblich.

«Wenn sie könnten, würden die Jugendlichen vor 7.00 Uhr bereits wieder mit dem Musizieren beginnen»,

sagt Gisler. Der Pianist aus Altdorf leitet das Lager zum ersten Mal und ist begeistert von der Leidenschaft der jungen Musikerinnen und Musiker.

Den Satz kaum beendet, wird Gislers Aussage von zwei jungen Männern untermauert, die fröhlich spielend mit Sopransaxofon und Akkordeon den Raum betreten. Mit dem Stück «Schnupf isch Trumpf» ziehen sie die Augen und Ohren der anderen Jugendlichen auf sich und ernten nach dem letzten Ton deren Applaus.

Patrick Stalder (links) und Patrick Bertschinger präsentieren das Stück «Schnupf isch Trumpf». Video: Manuel Kaufmann (Erstfeld, 18. Juli 2022)

Das Stück zu spielen, sei eine spontane Idee gewesen, sagen Saxofonist Patrick Stalder (17) und Akkordeonist Patrick Bertschinger (19). Der Altdorfer Stalder und der Winterthurer Bertschinger geniessen es in vollen Zügen, dass sie hier im Lager auf Leute treffen, mit denen sie unbeschwert Musik machen können. Die beiden leben für die Volksmusik, zu der sie auf unterschiedliche Wege gefunden haben.

Patrick Stalder (links) und Patrick Bertschinger hören auch in ihrer Freizeit am liebsten Volksmusik. Bild: Manuel Kaufmann (Erstfeld, 18. Juli 2022)

Während bei Patrick Stalder im Elternhaus Volksmusik schon immer ein Thema war, wurde Patrick Bertschinger dank eines Defekts im Autoradio seiner Grossmutter auf die Musik aufmerksam. «Das Radio spielte nur noch den volkstümlichen Sender SRF Musikwelle», erzählt Bertschinger. «Die Musik gefiel mir, sodass ich mit dem Akkordeonspielen begann.»

Kleinformationen üben für das Schlusskonzert

Nach der «Pause» tun sich die Jugendlichen in selbst gewählten Gruppen zusammen, um Stücke für das Schlusskonzert am Freitag einzuüben. Zusammengefunden haben etwa Livio (Schwyzerörgeli), Devin (Hackbrett), Flurin (Hackbrett) und Edi (Klavier) gemeinsam. «Die Gruppe ist heute Morgen entstanden», sagt Flurin. «Eigentlich würde ein Bass noch gut dazu passen, doch leider ist keiner aufgetaucht», ergänzt Livio.

Hackbrettspieler Christoph Pfändler (links) probt mit den Jungtalenten Livio, Devin, Flurin und Edi. Bild: Manuel Kaufmann (Erstfeld, 18. Juli 2022)

Die vier Buben werden von Hackbrettlehrer Christoph Pfändler betreut. Gemeinsam üben sie ein Stück, das Livio vor zwei Jahren in einem Lager mit einem Kollegen selber geschrieben hat. Hier zeigt sich, warum diese Jugendlichen von allen Bewerberinnen und Bewerbern für das Lager ausgewählt wurden. Denn gleich beim ersten Mal Durchspielen, klingt das Stück für das Durchschnittsohr bühnenreif. Hören Sie selbst:

Livio, Devin, Flurin und Edi bei der Probe mit Christoph Pfändler. Video: Manuel Kaufmann (Erstfeld, 18. Juli 2022)

Ebenfalls für ihren Auftritt am Freitag proben die 16-jährigen Alessia und Shanja. Während Alessia mit dem Bogen über ihre Geige streicht, füllt Shanja den Raum mit den tiefen Tönen ihres Alphorns.

Alessia (links) und Shanja aus dem Kanton Schwyz. Bild: Manuel Kaufmann (Erstfeld, 18. Juli 2022)

Wird es einem nicht zu viel, fünf Tage am Stück Musik zu machen? Die beiden Schwyzerinnen winken ab. Am liebsten würden sie statt der geplanten Wanderung am Mittwoch weiter musizieren. Am besten gefallen ihnen die Stubeten, die jeden Abend stattfinden. Dort sitzen die Jugendlichen zusammen, machen Musik, tanzen zum Takt oder hören den anderen beim Spielen und Singen zu.

Wer den jungen Musikerinnen und Musikern ebenfalls zuhören möchte, kann dies am öffentlichen Schlusskonzert am Freitag, 22. Juli, im Kasino Erstfeld. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.

