Kanton Uri bittet um Mithilfe bei der Rehkitz-Rettung

Uri Kanton bittet Bevölkerung und Landwirtschaft um Mithilfe bei der Rehkitz-Rettung Trotz der vielen bereits eingeleiteten Massnahmen werden noch immer jährlich viele Rehkitze durch Mäharbeiten getötet. Dem möchte der Kanton Uri mit einem Aufruf entgegenwirken. 01.05.2022, 11.27 Uhr

Die Jagdstatistik vermeldet in der Schweiz jährlich 1500 bis 2000 Rehkitze, die durch Mähmaschinen ums Leben kommen. Die Dunkelziffer dürfte erheblich höher liegen. In einer Mitteilung schreibt der Kanton Uri, mit diesem Aufruf einige Rehkitze vor dem schrecklichen Tod bewahren zu können.

Rehkitze sind im hohen Gras oftmals kaum zu erkennen und deshalb stark gefährdet. Bild: PD

Rehe setzen ihre Jungtiere – meistens sind es zwei – in der Zeit von Anfang Mai bis Mitte Juli ins hohe Gras, heisst es weiter. Die Rehe seien in der Lage, den Setzzeitpunkt etwas zu verschieben. Bei nasskalter Witterung und späterer Vegetation verschiebe sich dieser nach hinten. Auf Wiesen, in denen regelmässig von Anfang Mai bis Mitte Juli Rehgeissen beobachtet werden, sei es wahrscheinlich, dass sich im hohen Gras Rehkitze befinden. Der Kanton bittet, solche Beobachtungen den Wildhütern und Jagdaufsehern in den zuständigen Gebieten zu melden (Kontaktmöglichkeiten im Kasten). Diese würden geeignete Massnahmen einleiten, um die Tiere vor dem qualvollen Mähtod zu bewahren. Zudem wird empfohlen, Hunde während der Setzzeit an der Leine zu führen.

Der Kanton bittet Landwirtinnen und Landwirte sich zu melden, wenn ... ... regelmässig auf den Wiesen Rehe beobachtet werden.

... beabsichtigt ist, eine gefährdete Wiese zu mähen.

... ein Kitz vermäht oder verletzt wurde.

... andere tote Tiere aufgefunden werden.

Jägerinnen und Jäger sollen sich bitte melden, wenn ... ... regelmässig Rehe auf den Wiesen beobachtet werden, die voraussichtlich bald gemäht werden.

... bei der Rehkitzrettung mitgeholfen werden möchte.

Neue Methoden werden diskutiert

Unter der Federführung der Jagdverwaltung wird aktuell mit allen involvierten Partnern im Rahmen eines «Runden Tisches» diskutiert, wie neue technische Hilfsmittel wie etwa Drohnen mit Wärmebildkameras zusätzlich zu den bewährten Methoden zur Verbesserung der Rehkitzrettung eingesetzt werden können. Es ist vorgesehen, diese neuen technischen Hilfsmittel im Frühjahr 2023 kantonsweit einzusetzen. (PD/KG)

Kontaktdaten der Wildhüter und Jagdaufseher in Uri Urseren (Andermatt, Hospental, Realp):

Müller Reto, Jagdaufseher, Silenen

079 644 42 40 Göschenen:

Mattli Christof, Jagdaufseher, Göscheneralp

079 390 44 39 Silenen, Erstfeld Ost, Schattdorf:

Herger Urs, Wildhüter, Schattdorf

079 691 52 01 Erstfeld West, Gurtnellen, Wassen, Fellital (eidg. Jagdbanngebiet):

Indergand Peter, Wildhüter, Erstfeld

079 667 97 90 Isenthal, Bauen, Urirotstock (eidg. Jagdbanngebiet), Seedorf, Attinghausen:

Oskar Bissig, Wildhüter, Isenthal

079 340 50 37 Seelisberg, Bauen:

Aschwanden Markus, Jagdaufseher, Seelisberg

079 226 05 71 Sisikon, Flüelen, Altdorf, Bürglen, Spiringen, Unterschächen, Urnerboden:

Matthias Arnold, Jagdaufseher, Bürglen 077 417 96 83