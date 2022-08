Ärztliche Praxisassistenz im Kanton Uri ist erfolgreich

Fachkräftemangel Kanton Uri fördert Hausärztinnen und Hausärzte Die Gesundheits‐, Sozial‐ und Umweltdirektion unterstützt angehende junge Hausärztinnen und Hausärzte mit Aus‐ und Weiterbildungsprogrammen. Seit 2010 nutzten 36 Assistenzärzte die Möglichkeit eines sechsmonatigen Praktikums in einer Praxis. 19.08.2022, 12.45 Uhr

Im Kanton Uri wie auch in anderen ländlichen Gegenden der Schweiz ist die Ärztedichte in der Grundversorgung tiefer als im Schweizer Durchschnitt. Dies schreibt die Urner Gesundheits‐, Sozial‐ und Umweltdirektion (GSUD) in einer Mitteilung.

Die Regelung der Praxisnachfolge stelle somit für Hausärztinnen und Hausärzte eine immer grösser werdende Herausforderung dar. Einerseits sei eine zunehmende Spezialisierung der Ärzteschaft zu beobachten. Dazu kommt andererseits, dass junge Ärztinnen und Ärzte vermehrt in einem Teilzeitpensum und in Ärzteteams tätig sein wollen. «Um die medizinische Grundversorgung in Form von Hausarztpraxen sicherzustellen, werden durch den Kanton Uri verschiedene Massnahmen umgesetzt», so die GSUD.

Mit den Programmen soll die Attraktivität des Hausarztberufes gesteigert werden. Symbolbild: PD

Eine dieser Massnahmen ist die finanzielle Unterstützung der «Praxisassistenzprogramme». Im Kanton Uri werden zur Förderung und Steigerung der Attraktivität der Hausarzt‐ und Kindermedizin drei Programme angeboten:

Hausärztliche Praxisassistenz in Kooperation mit dem Kantonsspital Uri (KSU) und den Urner Hausärztinnen und Hausärzten

Praxis‐Rotation für Kinder‐ und Jugendmedizin in Kooperation mit dem Kinderspital Luzern und einer Urner Kinderarztpraxis

Curriculum Hausarztmedizin des Instituts für Hausarztmedizin und Community Care Luzern (IHAM&CC Luzern)

Ziel ist es, Fachkräfte für Hausarztmedizin zu gewinnen

Im Programm «Hausärztliche Praxisassistenz» erhalten pro Jahr zwei bis drei Assistenzärztinnen und Assistenzärzte des KSU während sechs Monate einen Einblick in den Arbeitsalltag einer Urner Hausarztpraxis. Ziel des Programms «Praxisassistenz» sei es, die angehende Fachärzteschaft für die Hausarztmedizin zu gewinnen und Barrieren im Bereich der selbstständigen Erwerbstätigkeit und des Praxismanagements abzubauen.

Im Bereich der Pädiatrie konnte mit dem Luzerner Kantonsspital ein Vertrag für die Realisierung einer Praxis‐Rotationsstelle in einer Urner Kinderpraxis vereinbart werden. Während sechs Monate werden Assistenzärztinnen und -ärzte der Pädiatrie in den Praxisalltag einer Kinder‐ und Jugendarztpraxis eingeführt.

Ein weiteres Programm, das für junge Urner Ärztinnen und Ärzten zur Verfügung steht, ist das vom Institut für Hausarztmedizin und Community Care Luzern angebotene «Curriculum in Hausarztmedizin». Der Kanton Uri hat dazu im März 2015 eine Vereinbarung mit dem IHAM abgeschlossen. Interessierte Assistenzärztinnen und ‐ärzte, die sich in fortgeschrittener Weiterbildung befinden, können mit diesem Curriculum ihre Kenntnisse in verschiedenen Fachrichtungen vervollständigen, schreibt die GSUD. Das Curriculum beinhalte ein intensives Weiterbildungsprogramm in spezialisierten Kliniken mit einer Dauer von jeweils sechs Monaten (zum Beispiel Dermatologie, Rheumatologie etc.).

Im Gegenzug soll man Absichtserklärung unterzeichnen

Von den am «Curriculum Hausarztmedizin» teilnehmenden Ärztinnen und Ärzten wird im Gegenzug die Unterzeichnung einer Absichtserklärung verlangt, innert fünf Jahre nach Abschluss des Curriculums eine Praxistätigkeit als Hausärztin oder Hausarzt im Kanton Uri aufzunehmen. Mit der Vereinbarung wird auch für Nicht‐Urner Assistenzärztinnen und Assistenzärzte, die aber im Kanton Uri eine hausärztliche Tätigkeit aufnehmen wollen, eine Teilnahme am Curriculum Hausarztmedizin möglich.

Pro Jahr werden im Kanton Uri drei bis fünf Praxisassistenzen mit einer Dauer von jeweils sechs Monaten absolviert. Insgesamt 36 junge Ärztinnen und Ärzte haben diese Möglichkeit bisher genutzt. Davon sind inzwischen etliche in Haus‐ und Kinderarztpraxen auch in anderen Kantonen tätig.

Gesundheitsdirektor spricht von einer lohnenden Investition

Im Kanton Uri arbeiten sechs Absolventinnen und Absolventen der Praxisassistenz‐Programme in einer Hausarztpraxis. Der Kanton Uri beteiligt sich während des Praxisassistenzprogrammes an den Lohnkosten der jungen Ärztinnen und Ärzte. Der Kanton hat damit in den letzten elf Jahren die Praxisassistenzprogramme mit durchschnittlich 85’000 Franken pro Jahr unterstützt.

«Mit den Praxisassistenzprogrammen wird sowohl im Kanton Uri als auch auf regionaler und nationaler Ebene ein wichtiger und wirksamer Beitrag zur Attraktivitätssteigerung des Hausarztberufs geleistet»,

ist der Urner Gesundheitsdirektor Christian Arnold überzeugt. «Die Programme sind daher für den Kanton Uri ein wertvolles Fördermittel, um die ärztliche Grundversorgung langfristig zu sichern.» (pd/RIN)