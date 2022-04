Urner Kantonspolizei kontrolliert Cars

Uri Kantonspolizei kontrolliert Cars und Insassen Zwei Cars konnten erst nach einem Fahrerwechsel wieder auf die Strasse. Acht Fahrerinnen und Fahrer haben gegen die Ruhezeitverordnung verstossen. Philipp Unterschütz 17.04.2022, 08.37 Uhr

Im Schwerverkehrszentrum (SVZ) in Erstfeld führte die Kantonspolizei Uri am Donnerstag eine Carkontrolle durch. Während rund sieben Stunden wurden in Fahrtrichtung Süd und Nord 14 Gesellschaftswagen (1 CH/10 EU/3 Drittstaaten) und deren Fahrerinnen und Fahrer einer umfassenden Kontrolle unterzogen.