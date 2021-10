Immer mehr Anmeldungen für die Ausbildung Landwirt/in in Seedorf

Uri Kapazität ausgelastet: Immer mehr junge Urnerinnen und Urner machen die Landwirtschaftslehre Schweizweit wollen wieder mehr junge Menschen den Bauernberuf erlernen. Uri ist keine Ausnahme. Die aktuellsten Zahlen des Berufs- und Weiterbildungszentrums (BWZ) Uri zeigen: Hier gibt es seit Jahren einen konstanten Aufwärtstrend. Anian Heierli Jetzt kommentieren 26.10.2021, 05.00 Uhr

Ausschlafen geht nicht. Bäuerinnen und Bauern müssen von morgens früh bis abends spät ran. Die Kühe wollen gemolken, die Maschinen gewartet und der Stall geputzt werden. Das ist sicher nicht jedermanns Sache. Trotzdem mangelt es nicht an Nachwuchs, der bereit ist, sich die Hände schmutzig zu machen.

Die Organisation der Arbeitswelt (OdA AgriAliForm) teilt mit, dass die Anzahl Lernender im aktuellen Schuljahr nach dem Einbruch 2019/20 um fast sechs Prozent gestiegen ist. Dieser Anstieg sei vor allem dem Beruf Landwirt/Landwirtin sowie den Weinberufen zu verdanken. Total sind derzeit 3756 Personen schweizweit in einer Ausbildung im Feld der Landwirtschaft. Im Kanton Uri sieht die Entwicklung etwas anders aus. Hier gab es nie einen Einbruch. Im Gegenteil: Aktuelle Zahlen des BWZ Uri zeigen, dass seit 2010 ein Aufwärtstrend besteht. Und zwar bei jenen jungen Erwachsenen, die den Beruf als Zweitausbildung absolvieren (siehe Box).

Nachholbildung Landwirt/in EFZ Die Weiterbildung richtet sich an junge Frauen und Männer, die nach einer Erstlehre den Beruf Landwirt/in EFZ erlernen wollen. Das Mindestalter bei Beginn der dreijährigen Ausbildung beträgt 22 Jahre. Zudem wird mindestens ein Jahr praktische Tätigkeit auf einem Landwirtschaftsbetrieb vorausgesetzt. Während der ganzen Ausbildungszeit muss die Tätigkeit in der Landwirtschaft mindestens 50 Prozent ausmachen. Die angehenden Landwirtinnen und Landwirte haben so die Möglichkeit, auf ihrem Erstberuf weiterzuarbeiten. Dabei handelt es sich um eine Verbundslehre. Das heisst, für die Ausbildung muss ein Lehrvertrag zwischen Lernenden und Leitbetrieb abgeschlossen werden. Zusätzlich zum Leitbetrieb kann ein Teil der Arbeit auf einem weiteren Betrieb (meistens Heimbetrieb) geleistet werden.

Für die dreijährige Nachholbildung Landwirt/in EFZ am BWZ in Seedorf meldeten sich für 2010 bis 2013 total elf Männer an. Für 2015 bis 2018 waren es bereits 19 Männer. In der aktuellen Weiterbildung 2021 bis 2024 sind es nun schon 24 Lernende, 22 Männer und zwei Frauen. «Mit 24 Personen pro neuem Schuljahr haben wir die Kapazitätsgrenze erreicht», sagt Adrian Arnold (51), Abteilungsleiter Landwirtschaft am BWZ und selbst begeisterter Bauer. Das sei die Obergrenze für eine Klasse.

Adrian Arnold (51), Abteilungsleiter Landwirtschaft am BWZ Uri. Bild: Anian Heierli (Seedorf, 20. Oktober 2021)

Im Notfall würde man Urner bevorzugen

Trotz grosser Nachfrage gibt es derzeit keine Ausbaupläne. «Dann bräuchten wir mehr Lehrpersonen. Zudem rechnen wir damit, dass die Zahl nicht weiter steigt», so Arnold. Gemäss ihm dürfte sich diese bei 400 bis 500 Urner Direktzahlungsbetrieben bei 15 bis 20 Urner und total 20 bis 24 Lernenden einpendeln. Falls dennoch wider Erwarten noch mehr junge Erwachsene die Nachholbildung in Seedorf starten wollen, hätten Urner den Vortritt. Heute stammen die Lernenden zu gut 90 Prozent aus den Kantonen Uri, Ob-/Nidwalden und Zug.

Doch weshalb gewinnt der strenge Beruf wieder an Beliebtheit? «Die meisten Lernenden stammen selbst aus einer Bauernfamilie», sagt Arnold. «Die heutige Generation hat von den Eltern vorgelebt bekommen, dass auch Bewirtschaftungsmodelle möglich sind, bei denen ein freier Sonntag oder Ferien drin liegen.» Zudem nennt er ganz pragmatische Vorteile, die das Bauerndasein bietet:

«Man lebt in der freien Natur, hat Platz für sich sowie die Familie und ist selbstständig.»

Heute gebe es auch zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten nach der abgeschlossenen Lehre. So können Absolventinnen und Absolventen das Betriebsleiter- und Meisterdiplom erlangen. Eine weitere Option ist der Gang an die höhere Fachhochschule (Agro-Techniker/in, Agro-Kaufleute). Mit anderen Worten: Die Ausbildung Landwirt/in EFZ ist keine Sackgasse, sondern möglich sind auch Karrieren im landwirtschaftlichen Umfeld wie Agrarhandel, Planung, Verarbeitung, Betriebs- und Geschäftsführung.

In Zukunft sollen sich Landwirtinnen und Landwirte noch stärker spezialisieren können, etwa im Bereich Tierhaltung. Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 21. September 2021)

Gemäss Arnold gab es in den vergangenen Jahren einen Wandel innerhalb der Ausbildung: «Themen zum Arbeitsumfeld wie Ökologie, Bio, Agrarpolitik, aber auch Buchhaltung und Wirtschaft haben einen grösseren Stellenwert. Als ich noch selbst die Bauernschule absolviert hatte, waren die schulischen Anforderungen eher kleiner.» Zudem ist die nächste Reform der Ausbildung in Arbeit. Geplant sind mehr Spezialisierungsmöglichkeiten in verschiedene Fachrichtungen.

«In Berggebieten gibt es genügend Betriebe»

Doch gibt es überhaupt genügend Höfe für mehr junge Landwirte? «Wer keinen Betrieb innerhalb der Familie übernehmen kann, hat es schwieriger», so Arnold. «Einen grösseren Betrieb im Tal mit 50 Kühen und 50 Hektaren Land wird man – wenn überhaupt – nur mit viel Glück finden. Kleinere Höfe in Berggebieten stehen aber immer wieder zur Pacht oder zum Verkauf. Auch im Kanton Uri.»

Für Arnold ist klar, er empfiehlt die Ausbildung auch heute jedem, der sich ernsthaft für Landwirtschaft interessiert.