Aus IG Piel-Flue wird Verein Kletterpark Arnisee

Uri Keine IG mehr: Neugegründeter Verein kümmert sich um den Kletterpark Arnisee Seit zwei Jahren begeistert der familienfreundliche Kletterpark Arnisee. Die bisherige Interessengemeinschaft Piel-Flue gründete nun den neuen Verein Kletterpark Arnisee. Georg Epp 15.05.2022, 13.43 Uhr

Am 4. Juli 2020 freute sich die IG Piel-Flue Kletterpark Arnisee den neuen Kletterpark Arnisee mit 16 Kletterrouten und dem Klettersteig «Adlerhorst» feierlich zu eröffnen. Damit wurde das Naherholungsgebiet Arni um eine Attraktion reicher. Die Freude war gross, die Idee von Sepp Inderkum verwirklicht zu haben, die Bergführer Toni und Mario Fullin realisierten in Rekordtempo einen attraktiven Park hoch über dem Arnisee. Der neue Kletterpark begeisterte auf Anhieb und sorgte auch für gute Frequenzen bei der Luftseilbahn Intschi-Arnisee (LIA).

Annika und Raffael, die beiden Kinder von Mario Fullin am «Adlerhorst» mit bezaubernder Aussicht auf den Arnisee. Bild: PD

Für den Betrieb und Unterhalt zuständig war die gegründete IG Piel-Flue mit Walter Arnold an der Spitze. Am vergangenen Samstag waren 31 Gründungsmitglieder im Restaurant Alpenblick eingeladen, um aus der IG einen Verein zu gründen, rund die Hälfte von ihnen war anwesend. Als Passivmitglieder aufgenommen wurden Alpin Sport AG Andermatt, Sonja Räber, Frank Stulz und Daniel Gamma, SAC Lucendro. Als Tagespräsident amtete Walter Arnold, VR-Präsident der LIA. Er meinte unter anderem: «Der Klettersteig ist ein Erfolg, sanft in die Natur eingebettet, schnell vom Arnisee erreichbar und bietet grandiose Aussicht.»

In der deutschen Zeitschrift «Bergsteiger» war kürzlich auf einer Doppelseite zu lesen: «nur fliegen ist schöner». Um diese Attraktion dem Arni, den Gästen und der Natur so zu bewahren, zu pflegen und zu unterhalten entschloss man sich den Verein Kletterpark Arnisee zu gründen. Erste Statuten, die von Franz Steinegger begutachtet wurden, fanden klare Zustimmung. In Abwesenheit bedankte man sich bei Bergkamerad Franz Steinegger.

Klare Zustimmung gab es auch bei der Bestimmung des ersten Vorstandes. Gewählt wurden Präsident Walter Arnold; Gabriel Inderkum, Technischer Leiter; Silvia Arnold, Kassierin; Mirjam Lustenberger, Material; Manuel Inderkum, Mitglied und Nadine Stulz als Revisorin. Das Vermögen der IG von rund 11’000 Franken wurde übernommen und der Jahresbeitrag wurde auf 20 Franken festgelegt. Mit der Luftseilbahn Intschi Arnisee konnte eine Vereinbarung abgeschlossen werden, dass Fahrten für Unterhaltsarbeiten geregelt sind.

Von links: Nadine Stulz, Gabriel Inderkum, Präsident Walter Arnold, Sepp Inderkum, Manuel Inderkum und Mirjam Lustenberger. Auf dem Bild fehlt Silvia Arnold. Bild: Georg Epp (Arni, 14. Mai 2022)

Ehrenmitgliedschaft für Sepp Inderkum

Bei einer Vereinsgründung bereits ein Ehrenmitglied zu ernennen, ist speziell, doch bei Initiant Sepp Inderkum mehr als verdient. Mit einer goldenen Routentafel mit dem Namen «am Sepp si Traum» bedankte sich die IG bereits bei der Eröffnung beim Initianten. Der 82-jährige Sepp ist auf dem Arni im Unterberg aufgewachsen und ist seit Lebzeiten auch mit dem der Bahn verbunden. Als Bergführer in Grönland, Kanada, Nepal, in der Schweiz und in weiteren Teilen Europas war er immer in den Bergen. Und als zentraler Rettungschef SAC und Flughelfer war er auch Pionier im Rettungswesen.

Volle 28 Jahre war er zudem Wirt im Berghotel Tiefenbach in Realp. Der Traum, einen Klettersteig auf dem Arni zu realisieren, hatte er bereits vor 15 Jahren. Hartnäckig kämpfte er, bis er die richtigen Leute mit den beiden Bergführern Toni und Mario Fullin, aber auch mit Walter Arnold, Verwaltungsratspräsident der LIA von der Idee überzeugen konnte. Mit einem Geschenk und grossem Applaus bedankte sich die Runde beim Vater des Kletterparks. Sepp Inderkum erwiderte den Dank und lobte die fachmännische Realisierung der beiden Fullin’s, aber auch das Organisationstalent von Walter Arnold. Er freute sich auch, dass mit Gabriel und Manuel Inderkum zwei Enkelkinder im Vorstand Einsitz nahmen.